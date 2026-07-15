The 2026 Grass-Court Swing stats wrap: Longest matches, MP saves and more

The six weeks of the Grass-Court Swing on the WTA Tour Driven by Mercedes-Benz comprised three WTA 500 tournaments -- Queen's, Berlin and Bad Homburg and three WTA 250 tournaments -- 's-Hertogenbosch, Nottingham and Eastbourne -- ahead of the season's third Grand Slam at Wimbledon.

Who had the most dominant title run? Who saved the most match points, and who's hit ranking milestones? Find out the answers to those questions and more below.

Champions by the numbers

Title leaderboard

3 titles

Mirra Andreeva (1 x Grand Slam, 2 x WTA 500)

Aryna Sabalenka (2 x WTA 1000, 1 x WTA 500)

2 titles

Linda Noskova, Elena Rybakina (1 x Grand Slam, 1 x WTA 500)

Karolina Muchova, Jessica Pegula (1 x WTA 1000, 1 x WTA 500)

Marta Kostyuk, Elina Svitolina (1 x WTA 1000, 1 x WTA 250)

Marie Bouzkova (2 x WTA 250)

1 WTA 500 title: Sara Bejlek, Cristina Bucsa, Emma Navarro, Donna Vekic

1 WTA 250 title: Katie Boulter, Marie Bouzkova, Sorana Cirstea, Elisabetta Cocciaretto, Madison Keys, Petra Marcinko, Robin Montgomery, Peyton Stearns

First-time champions: 4 (1 on grass)

Sara Bejlek, Abu Dhabi

Cristina Bucsa, Merida

Petra Marcinko, Rabat

Robin Montgomery, 's-Hertogenbosch

First-time finalists: 8 (1 on grass)

Sara Bejlek, Abu Dhabi

Taylor Townsend, Austin

Yuliia Starodubtseva, Charleston

Panna Udvardy, Bogota

Veronika Podrez, Rouen

Petra Marcinko, Rabat

Maja Chwalinska, Roland Garros

Robin Montgomery, 's-Hertogenbosch

Champions who didn't drop a set en route to title: 4 (1 on grass)

Aryna Sabalenka, Brisbane (dropped 27 games in 5 matches)

Mirra Andreeva, Adelaide (15 games in 4 matches)

Sorana Cirstea, Cluj-Napoca (23 games in 5 matches)

Madison Keys, Eastbourne (23 games in 5 matches)

Champions who dropped three or more sets en route to title: 6 (2 on grass)

Peyton Stearns, Austin (dropped 3 sets in 5 matches)

Jessica Pegula, Charleston (4 sets in 5 matches)

Elina Svitolina, Rome (3 sets in 6 matches)

Emma Navarro, Strasbourg (3 sets in 5 matches)

Donna Vekic, Queen's (3 sets in 7 matches, including qualifying)

Linda Noskova, Wimbledon (3 sets in 7 matches)

Champions who saved match point en route to title: 3 (1 on grass)

Aryna Sabalenka, Indian Wells (saved 1 vs. Elena Rybakina in F)

Elena Rybakina, Stuttgart (saved 2 vs. Leylah Fernandez in QF)

Linda Noskova, Wimbledon (saved 1 vs. Sorana Cirstea in R3)

In the Wimbledon final, Noskova faced Karolina Muchova, who had saved one match point to defeat Coco Gauff in the semifinals. It was the first tour-level final between players who had both saved match point along the way since Tokyo 2025 (Belinda Bencic, who saved one against Muchova in the quarterfinals, defeated Sofia Kenin, who saved four against Ekaterina Alexandrova in the quarterfinals); the first such Grand Slam final since the Australian Open 2018 (Caroline Wozniacki, who saved two against Jana Fett in the second round, defeated Simona Halep, who saved three against Lauren Davis in the third round and two against Angelique Kerber in the semifinals); and the first in the Open Era at Wimbledon.

Home-soil champions: 3 (0 on grass)

Sorana Cirstea (ROU), Cluj-Napoca

Peyton Stearns (USA), Austin

Jessica Pegula (USA), Charleston

Finals between compatriots: 3 (1 on grass)

USA: Peyton Stearns d. Taylor Townsend 7-6(8), 7-5, Austin

UKR: Marta Kostyuk d. Veronika Podrez 6-3, 6-4, Rouen

CZE: Linda Noskova d. Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3, Wimbledon

The Wimbledon final was the first all-Czech Grand Slam final in the Open Era, and the 10th tour-level final between players representing Czechia since the country's independence in 1993. It was the first Grand Slam final between compatriots since Sloane Stephens defeated Madison Keys in an all-American title match at the 2017 US Open, and the first Wimbledon final between compatriots since Serena Williams defeated Venus Williams in an all-American 2009 title match.

Champions ranked outside the Top 100: 3 (1 on grass)

No. 484 Robin Montgomery, 's-Hertogenbosch

No. 120 Katie Boulter, Ostrava

No. 101 Sara Bejlek, Abu Dhabi

Montgomery became the third-lowest ranked WTA champion in the Open Era (excluding unranked players), behind only No. 508 Elina Svitolina (Strasbourg 2023) and No. 579 Angelique Widjaja (Bali 2001).

Runners-up ranked outside the Top 100: 5 (1 on grass)

No. 209 Veronika Podrez, Rouen

No. 124 Tamara Korpatsch, Ostrava

No. 119 Taylor Townsend, Austin

No. 114 Maja Chwalinska, Roland Garros

No. 112 Tatjana Maria, Eastbourne

Qualifiers/lucky losers to win a title: 4 (2 on grass)

[Q] Elisabetta Cocciaretto, Hobart

[Q] Sara Bejlek, Abu Dhabi

[LL] Donna Vekic, Queen's

[Q] Robin Montgomery, 's-Hertogenbosch

Vekic, who lost to Anna Blinkova in the final round of Queen's qualifying, became the seventh lucky loser in the Open Era to win a title, first since Sara Sorribes Tormo at Cleveland 2023 and first to do so at WTA 500 level or equivalent.

Qualifiers/lucky losers to be runners-up: 2 (0 on grass)

[Q] Veronika Podrez, Rouen

[Q] Maja Chwalinska, Roland Garros

Match win and Top 10 win leaderboard

Sixteen players have won 23 or more WTA main-draw matches in 2026 so far. Their full win-loss records are:

Mirra Andreeva, 37-11

Aryna Sabalenka, 36-6

Karolina Muchova, 36-8

Jessica Pegula, 35-9

Elina Svitolina, 35-10

Elena Rybakina, 34-11

Sorana Cirstea, 32-11

Coco Gauff, 31-12

Iva Jovic, 29-14

Linda Noskova, 28-11

Marta Kostyuk, 27-6

Madison Keys, 25-10

Belinda Bencic, 23-9

Iga Swiatek, 23-12

Elise Mertens, 23-14

Alexandra Eala, 23-17

Twenty players have scored multiple Top 10 wins so far in 2026. Their full record against Top 10 opposition is as follows:

Elena Rybakina, 7-3

Elina Svitolina, 7-3

Marta Kostyuk, 6-4

Karolina Muchova, 6-4

Alexandra Eala, 5-2

Aryna Sabalenka, 5-2

Victoria Mboko, 5-4

Jessica Pegula, 5-5

Madison Keys, 3-2

Belinda Bencic, 3-3

Linda Noskova, 3-3

Coco Gauff, 3-4

Hailey Baptiste, 3-5

Emma Navarro, 2-0

Elise Mertens, 2-3

Jelena Ostapenko, 2-3

Karolina Pliskova, 2-3

Anastasia Potapova, 2-4

Maria Sakkari, 2-4

Iva Jovic, 2-5

Nine players have scored their first career Top 10 win so far in 2026 (none on grass):

Nikola Bartunkova d. Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

Iva Jovic d. Jasmine Paolini 6-2, 7-6(3), Australian Open R3

Antonia Ruzic d. Elena Rybakina 5-7, 6-4, 10 ret., Dubai R3

Cristina Bucsa d. Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF

Talia Gibson d. Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4

Zeynep Sonmez d. Jasmine Paolini 6-2, 6-2, Stuttgart R1

Anna Bondar d. Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2

Caty McNally d. Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2

Yuliia Starodubtseva d. Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2

Twenty matches have featured a player ranked outside the Top 50 upsetting a Top 10 opponent (including five on grass):

No. 418 Karolina Pliskova d. No. 4 Amanda Anisimova 5-7, 7-6(3), 4-1 ret., Doha R2

No. 170 Jil Teichmann d. No. 10 Karolina Muchova 6-1, 7-5, Roland Garros R3

No. 142 Paula Badosa d. No. 7 Coco Gauff 1-6, 6-3, 6-2, Berlin R2

No. 126 Nikola Bartunkova d. No. 10 Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

No. 112 Talia Gibson d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4

No. 106 Karolina Pliskova d. No. 9 Victoria Mboko 6-2, 3-4 ret., Queen's R2

No. 105 Elena-Gabriela Ruse d. No. 10 Linda Noskova 6-1, 6-3, Bad Homburg R1

No. 92 Diane Parry d. No. 6 Amanda Anisimova 6-3, 4-6, 7-6[3], Roland Garros R3

No. 83 Kimberly Birrell d. No. 5 Jessica Pegula 1-6, 6-3, 6-3, Roland Garros R1

No. 77 Daria Snigur d. No. 8 Elina Svitolina 7-5, 6-2, Wimbledon R1

No. 76 Caty McNally d. No. 10 Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2

No. 73 Katie Boulter d. No. 2 Elena Rybakina 7-5, 2-6, 6-4, Queen's QF

No. 67 Antonia Ruzic d. No. 3 Elena Rybakina 5-7, 6-4, 1-0 ret., Dubai R3

No. 63 Cristina Bucsa d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF

No. 63 Anna Bondar d. No. 7 Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2

No. 57 Elisabetta Cocciaretto d. No. 5 Coco Gauff 6-4, 6-2, Doha R2

No. 56 Anastasia Potapova d. No. 2 Elena Rybakina 7-6(8), 6-4, Madrid R4

No. 55 Yuliia Starodubtseva d. No. 2 Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2

No. 52 Maria Sakkari d. No. 2 Iga Swiatek 2-6, 6-4, 7-5, Doha QF

No. 52 Maria Sakkari d. No. 8 Jasmine Paolini 6-4, 6-2, Doha R2

Winning streaks

There have been six double-digit winning streaks in 2026 so far:

17: Marta Kostyuk (Billie Jean King Cup Qualifiers, W Rouen, W Madrid, SF Roland Garros)

15: Aryna Sabalenka (W Indian Wells, W Miami, QF Madrid)

11: Sabalenka (W Brisbane, F Australian Open)

10: Elina Svitolina (W Auckland, SF Australian Open)

10: Svitolina (W Rome, QF Roland Garros)

10: Karolina Muchova (W Bad Homburg, F Wimbledon)

Match point saves

Eight WTA main-draw matches were won from match point down in the Grass-Court Swing, taking the total to 48 in 2026.

Seven players have won from match point down more than once. Jaqueline Cristian has pulled it off three times; Magdalena Frech, Victoria Mboko, Yuan Yue, Coco Gauff, Hailey Baptiste and Dayana Yastremska have all done it twice.

Nine match points saved

Anna Kalinskaya d. Katerina Siniakova 4-6, 7-6(4), 7-5, Rome R2

Six match points saved

Hailey Baptiste d. Aryna Sabalenka 2-6, 6-2, 7-6(6), Madrid QF

Five match points saved

Anastasia Zakharova d. Dayana Yastremska 4-6, 7-5, 7-6(6), Rome R1

Zhang Shuai d. Cristina Bucsa 2-6, 7-6(7), 7-5, Strasbourg R1

Petra Marcinko d. Antonia Ruzic 7-6(6), 4-6, 7-6(4), Eastbourne R1

Four match points saved

Jaqueline Cristian d. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 2-6, 7-6(6), 7-5, Rouen R1

Daria Snigur d. Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 7-6(13), Madrid R1

Dayana Yastremska d. Aoi Ito 7-6(1), 4-6, 7-5, Wimbledon R1

Three match points saved

Magdalena Frech d. Marketa Vondrousova 7-5, 6-7(3), 7-6(0), Brisbane R1

Diana Shnaider d. Talia Gibson 3-6, 7-5, 6-3, Australian Open R2

Magdalena Frech d. Liudmila Samsonova 6-3, 4-6, 7-6(7), Doha R1

Coco Gauff d. Elise Mertens 2-6, 7-6(9), 6-3, Dubai R3

Yuan Yue d. Rebecca Sramkova 4-6, 7-5, 6-1, Austin R1

Anastasia Potapova d. Marina Stakusic 4-6, 6-1, 7-5, Indian Wells R1

Camila Osorio d. Iva Jovic 4-6, 7-6(4), 6-3, Indian Wells R2

Jaqueline Cristian d. Maya Joint 0-6, 6-2, 7-5, Indian Wells R2

Dayana Yastremska d. Ashlyn Krueger 2-6, 6-4, 7-5, Miami R1

Jaqueline Cristian d. Yuliia Starodubtseva 3-6, 7-6(5), 6-4, Madrid R2

Karolina Pliskova d. Jaqueline Cristian 6-7(5), 7-6(2), 6-4, Rome R2

Elise Mertens d. Jasmine Paolini 4-6, 7-6(5), 6-3, Rome R3

Jil Teichmann d. Yasmine Kabbaj 6-1, 5-7, 7-6(6), Rabat QF

Two match points saved

Mirra Andreeva d. Linda Noskova 5-7, 6-4, 7-5, Brisbane R3

Victoria Mboko d. Anna Kalinskaya 6-2, 3-6, 7-6(6), Adelaide R2

Laura Siegemund d. Liudmila Samsonova 0-6, 7-5, 6-4, Australian Open R1

Jelena Ostapenko d. Oksana Selekhmeteva 5-7, 7-6(4), 6-2, Abu Dhabi R1

Elena Rybakina d. Leylah Fernandez 6-7(5), 6-4, 7-6(6), Stuttgart QF

Caty McNally d. Katerina Siniakova 6-3, 2-6, 7-6(2), Madrid R3

Hailey Baptiste d. Barbora Krejcikova 6-7(7), 7-6(6), 6-2, Roland Garros R1

Talia Gibson d. Francesca Jones 6-3, 5-7, 7-6(4), Nottingham R1

Solana Sierra d. Anna Bondar 6-3, 5-7, 7-5, Wimbledon R1

One match point saved

Wang Xinyu d. Alexandra Eala 5-7, 7-5, 6-4, Auckland SF

Bai Zhuoxuan d. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6, 7-6[10], Australian Open R1

Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1

Tereza Martincova d. Dalma Galfi 2-6, 6-3, 7-5, Ostrava R1

Alexandra Eala d. Aliaksandra Sasnovich 2-6, 6-4, 7-6(5), Abu Dhabi R2

Ekaterina Alexandrova d. Hailey Baptiste 3-6, 7-6(5), 6-3, Abu Dhabi SF

Victoria Mboko d. Mirra Andreeva 6-3, 3-6, 7-6(5), Doha R3

Taylor Townsend d. Linda Fruhvirtova 4-6, 7-6(3), 7-5, Austin R1

Sonay Kartal d. Emma Navarro 6-1, 3-6, 7-6(2), Indian Wells R2

Aryna Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6), Indian Wells F

Lilli Tagger d. Ella Seidel 6-7(8), 6-4, 7-5, Miami R1

Anastasia Zakharova d. Anna Kalinskaya 3-6, 6-1, 7-5, Miami R2

Yuan Yue d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(4), 7-6(5), Charleston R1

Coco Gauff d. Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2, Rome R4

Sara Bejlek d. Laura Siegemund 3-6, 7-6(2), 7-6(3), Eastbourne R1

Mananchaya Sawangkaew d. Maja Chwalinska 2-6, 7-5, 6-2, Wimbledon R1

Linda Noskova d. Sorana Cirstea 2-6, 6-3, 7-6[9], Wimbledon R3

Karolina Muchova d. Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6[10], Wimbledon SF

Longest matches and tiebreaks

Eight WTA main-draw matches lasted three hours or more in the Grass-Court Swing, taking the season total to 31:

Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1 (3:31)

Camila Osorio d. Yulia Putintseva 7-5, 6-7(6), 7-5, Roland Garros R2 (3:30)

Anna Kalinskaya d. Katerina Siniakova 4-6, 7-6(4), 7-5, Rome R2 (3:29)

Petra Marcinko d. Antonia Ruzic 7-6(6), 4-6, 7-6(4), Eastbourne R1 (3:29)

Katerina Siniakova d. Leylah Fernandez 5-7, 6-4, 7-6(1), Indian Wells R2 (3:28)

Marie Bouzkova d. Liudmila Samsonova 4-6, 7-6(3), 6-4, Wimbledon R3 (3:25)

Yuan Yue d. Sara Sorribes Tormo 4-6, 6-2, 7-6(5), Cluj-Napoca R2 (3:24)

Magdalena Frech d. Marketa Vondrousova 7-5, 6-7(3), 7-6(0), Brisbane R1 (3:23)

Sara Bejlek d. Laura Siegemund 3-6, 7-6(2), 7-6(3), Eastbourne R1 (3:22)

Yuliia Starodubtseva d. Maya Joint 6-7(8), 7-5, 6-4, Nottingham R1 (3:21)

Maddison Inglis d. Laura Siegemund 6-4, 6-7(3), 7-6[7], Australian Open R2 (3:20)

Victoria Jimenez Kasintseva d. Magda Linette 5-7, 7-6(5), 7-5, Merida R2 (3:20)

Alexandra Eala d. Laura Siegemund 6-7(6), 6-3, 6-3, Miami R2 (3:20)

Elvina Kalieva d. Dalma Galfi 6-3, 6-7(5), 7-6(5), Miami R1 (3:17)

Elsa Jacquemot d. Darja Vidmanova 6-7(5), 7-5, 7-5, Miami R1 (3:15)

Yuan Yue d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(4), 7-6(5), Charleston R1 (3:13)

Karolina Pliskova d. Jaqueline Cristian 6-7(5), 7-6(2), 6-4, Rome R2 (3:12)

Leylah Fernandez d. Katie Boulter 6-7(5), 6-3, 6-3, Bad Homburg R1 (3:12)

Talia Gibson d. Francesca Jones 6-3, 5-7, 7-6(4), Nottingham R1 (3:11)

Jessica Pegula d. Yulia Putintseva 4-6, 6-4, 7-5, Charleston R2 (3:10)

Caty McNally d. Janice Tjen 7-5, 6-7(5), 6-3, Eastbourne R1 (3:10)

Leylah Fernandez d. Zeynep Sonmez 6-7(2), 6-1, 7-6(5), Stuttgart R2 (3:07)

Jil Teichmann d. Yasmine Kabbaj 6-1, 5-7, 7-6(6), Rabat QF (3:07)

Jaqueline Cristian d. Yuliia Starodubtseva 3-6, 7-6(5), 6-4, Madrid R2 (3:06)

Kimberly Birrell d. Jaqueline Cristian 5-7, 6-1, 7-5, Adelaide QF (3:04)

Elina Svitolina d. Coco Gauff 6-4, 6-7(13), 6-4, Dubai SF (3:03)

Anastasia Zakharova d. Dayana Yastremska 4-6, 7-5, 7-6(6), Rome R1 (3:03)

Tereza Valentova d. Hannah Klugman 7-5, 5-7, 7-5, Eastbourne R1 (3:02)

Paula Badosa d. Marie Bouzkova 6-7(4), 6-4, 6-2, Brisbane R2 (3:01)

Maddison Inglis d. Kimberly Birrell 7-6(6), 6-7(9), 6-4, Australian Open R1 (3:01)

Elena Rybakina d. Leylah Fernandez 6-7(5), 6-4, 7-6(6), Stuttgart QF (3:00)

Four finals have lasted longer than two-and-a-half hours in 2026 so far:

Marie Bouzkova d. Emma Navarro 7-6(5), 4-6, 6-2, Nottingham (2:57)

Marie Bouzkova d. Panna Udvardy 6-7(7), 6-2, 6-2, Bogota (2:50)

Elina Svitolina d. Coco Gauff 6-4, 6-7(3), 6-2, Rome (2:49)

Aryna Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6), Indian Wells (2:31)

Six regular (first to seven) tiebreaks went to 7-7 or beyond in the Grass-Court Swing, taking the season total to 37 (winner of tiebreak listed first):

Belinda Bencic l. Hailey Baptiste 6-1, 6-7(14), 6-3, Madrid R4

Coco Gauff l. Elina Svitolina 6-4, 6-7(13), 6-4, Dubai SF

Daria Snigur d. Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 7-6(13), Madrid R1

Lilli Tagger d. Liudmila Samsonova 6-2, 7-6(11), Linz R2

Daria Kasatkina d. Susan Bandecchi 7-5, 7-6(11), Roland Garros R2

Solana Sierra d. Dayana Yastremska 7-6(10), 7-6(8), Madrid R1

Talia Gibson d. Zheng Qinwen 6-3, 7-6(10), Nottingham R2

Kimberly Birrell l. Maddison Inglis 7-6(6), 6-7(9), 6-4, Australian Open R1

Coco Gauff d. Elise Mertens 2-6, 7-6(9), 6-3, Dubai R3

Clara Tauson d. Yulia Putintseva 7-6(9), 6-2, Indian Wells R2

Katie Boulter d. Jessica Bouzas Maneiro 7-6(9), 6-4, Miami R1

Simona Waltert l. Hailey Baptiste 6-7(9), 6-4, 6-4, Rome R2

Donna Vekic d. Marie Bouzkova 7-6(9), 6-3, Queen's R2

Aryna Sabalenka d. McCartney Kessler 6-1, 7-6(9), Wimbledon R2

Sonay Kartal d. Cristina Bucsa 6-3, 7-6(8), Abu Dhabi R1

Peyton Stearns d. Taylor Townsend 7-6(8), 7-5, Austin F

Ella Seidel l. Lilli Tagger 6-7(8), 6-4, 7-5, Miami R1

Peyton Stearns d. Ashlyn Krueger 7-6(8), 7-5, Charleston R2

Anastasia Potapova d. Elena Rybakina 7-6(8), 6-4, Madrid R4

Jessica Pegula d. Madison Keys 7-6(5), 7-6(8), Berlin QF

Maya Joint l. Yuliia Starodubtseva 6-7(8), 7-5, 6-4, Nottingham R1

Marta Kostyuk d. Mirra Andreeva 7-6(7), 6-3, Brisbane QF

Anna Bondar d. Tatjana Maria 7-6(7), 7-5, Hobart R2

Karolina Pliskova d. Sloane Stephens 7-6(7), 6-2, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Daria Kasatkina 7-6(7), 0-6, 6-3, Australian Open R1

Aryna Sabalenka d. Anastasia Potapova 7-6(4), 7-6(7), Australian Open R3

Magdalena Frech d. Liudmila Samsonova 6-3, 4-6, 7-6(7), Doha R1

Zeynep Sonmez d. Ann Li 3-6, 7-6(7), 6-4, Merida R2

Zeynep Sonmez d. McCartney Kessler 7-6(7), 6-0, Indian Wells R1

Diana Shnaider d. Tereza Valentova 7-6(7), 7-6(3), Miami R2

Panna Udvardy l. Marie Bouzkova 6-7(7), 6-2, 6-2, Bogota F

Anastasia Potapova d. Lilli Tagger 7-6(7), 6-0, Linz QF

Dalma Galfi d. Ajla Tomljanovic 7-6(7), 6-4, Madrid R1

Zhang Shuai d. Cristina Bucsa 2-6, 7-6(7), 7-5, Strasbourg R1

Barbora Krejcikova l. Hailey Baptiste 6-7(7), 7-6(6), 6-2, Roland Garros R1

Claire Liu l. Maria Sakkari 6-7(7), 6-3, 6-3, Roland Garros R2

Eva Lys d. Magdalena Frech 7-6(7), 6-3, Berlin R1

Four super-tiebreaks (first to 10) have gone to 9-9 or beyond in 2026:

Bai Zhuoxuan d. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6, 7-6[10], Australian Open R1

Karolina Muchova d. Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6[10], Wimbledon SF

Magda Linette d. Tereza Valentova 5-7, 6-4, 7-6[9], Roland Garros R1

Linda Noskova d. Sorana Cirstea 2-6, 6-3, 7-6[9], Wimbledon R3

Third-set tiebreak watch

Twenty-three players have contested multiple third-set tiebreaks in 2026 so far (including Billie Jean King Cup Qualifiers). Their records are as follows:

Petra Marcinko, 3-0

Linda Noskova, 3-0

Jaqueline Cristian, 2-0

Magdalena Frech, 2-0

Victoria Mboko, 2-0

Karolina Muchova, 2-0

Elina Svitolina, 2-0

Yuan Yue, 2-0

Amanda Anisimova, 2-1

Belinda Bencic, 2-1

Anna Bondar, 1-1

Sorana Cirstea, 1-1

Leylah Fernandez, 1-1

Sonay Kartal, 1-1

Aryna Sabalenka, 1-1

Dayana Yastremska, 1-1

Mirra Andreeva, 1-2

Coco Gauff, 1-2

Anna Kalinskaya, 1-2

Elena Rybakina, 1-2

Elise Mertens, 0-2

Diana Shnaider, 0-2

Laura Siegemund, 0-2

Ranking milestones

Two players have made their Top 10 debuts so far this year:

Victoria Mboko, Feb. 16

Linda Noskova, Jun. 22

Two players have made their Top 20 debuts so far this year:

Iva Jovic, Feb. 2

Sorana Cirstea, May 18

Eleven players have made their Top 50 debuts so far this year:

Cristina Bucsa, Jan. 5

Tereza Valentova, Feb. 2

Janice Tjen, Feb. 2

Sara Bejlek, Feb. 9

Maja Chwalinska, Jun. 8

Petra Marcinko, Jun. 8

Nikola Bartunkova, Jun. 22

Oleksandra Oliynykova, Jun. 22

Caty McNally, Jun. 22

Zeynep Sonmez, Jul. 13

Antonia Ruzic, Jul. 13

Sonmez became the first Turkish player in rankings history to reach the Top 50.

Twelve players have made their Top 100 debuts so far this year:

Sinja Kraus, Feb. 23

Victoria Jimenez Kasintseva, Mar. 2

Talia Gibson, Mar. 16

Daria Snigur, Mar. 30

Nikola Bartunkova, Mar. 30

Hanne Vandewinkel, Mar. 30

Lilli Tagger, Apr. 13

Lanlana Tararudee, May 4

Maja Chwalinska, Jun. 8

Alina Korneeva, Jun. 8

Darja Vidmanova, Jun. 22

Kaitlin Quevedo, Jul. 13

WTA milestones

One player made her WTA main-draw debut in the Grass-Court Swing, taking the season total to 17:

Sofia Costoulas (BEL), Auckland (qualifier, made quarterfinals)

Kaitlin Quevedo (ESP), Auckland (qualifier, made R2)

Oleksandra Oliynykova (UKR), Australian Open (direct entrant, lost R1)

Linda Klimovicova (POL), Australian Open (qualifier, made R2)

Elena Ruxandra Bertea (ROU), Cluj-Napoca (wild card, lost R1)

Vendula Valdmannova (CZE), Ostrava (qualifier, lost R1)

Mary Stoiana (USA), Austin (wild card, lost R1)

Hanne Vandewinkel (BEL), Bogota (direct entrant, made R2)

Lia Karatancheva (BUL), Bogota (qualifier, lost R1)

Veronika Podrez (UKR), Rouen (qualifier, made final)

Noemi Basiletti (ITA), Rome (qualifier, made R2)

Jennifer Ruggeri (ITA), Rome (wild card, lost R1)

Caijsa Hennemann (SWE), Rabat (qualifier, lost R1)

Lisa Zaar (SWE), Rabat (qualifier, lost R1)

Ksenia Efremova (FRA), Roland Garros (wild card, lost R1)

Alice Tubello (FRA), Roland Garros (wild card, lost R1)

Alicia Dudeney (GBR), Nottingham (lucky loser, lost R1)

One player won her first WTA main-draw match in the Grass-Court Swing, taking the season total to 15:

Sofia Costoulas (BEL), Auckland (QF)

Kaitlin Quevedo (ESP), Auckland (R2)

Linda Klimovicova (POL), Australian Open (R2)

Oleksandra Oliynykova (UKR), Cluj-Napoca (SF)

Elvina Kalieva (USA), Miami (R2)

Akasha Urhobo (USA), Charleston (R2)

Jazmin Ortenzi (ARG), Bogota (SF)

Guiomar Maristany Zuleta De Reales (ESP), Bogota (R2)

Hanne Vandewinkel (BEL), Bogota (R2)

Veronika Podrez (UKR), Rouen (F)

Tyra Caterina Grant (ITA), Madrid (R2)

Noemi Basiletti (ITA), Rome (R2)

Yasmine Kabbaj (MAR), Rabat (QF)

Yelyzaveta Kotliar (UKR), Rabat (R2)

Hannah Klugman (GBR), Nottingham (R2)

Defending champion watch

How have the season's title defenses panned out so far?

Brisbane: Aryna Sabalenka defended her title

Auckland: Clara Tauson competed in Brisbane instead

Adelaide: Madison Keys lost QF to Victoria Mboko

Hobart: McCartney Kessler lost R1 to Olga Danilovic

Australian Open: Madison Keys lost R4 to Jessica Pegula

Abu Dhabi: Belinda Bencic did not play

Cluj-Napoca: Anastasia Potapova lost QF to Sorana Cirstea

Ostrava: was held for the first time since 2022; the most recent champion, Barbora Krejcikova, did not play

Doha: Amanda Anisimova lost R2 to Karolina Pliskova (via retirement)

Dubai: Mirra Andreeva lost QF to Amanda Anisimova

Merida: Emma Navarro lost R2 to Zhang Shuai

Austin: Jessica Pegula did not play

Indian Wells: Mirra Andreeva lost R3 to Katerina Siniakova

Miami: Aryna Sabalenka defended her title

Charleston: Jessica Pegula defended her title

Bogota: Camila Osorio lost R2 to Jazmin Ortenzi

Linz: Ekaterina Alexandrova lost R2 to Karolina Pliskova

Stuttgart: Jelena Ostapenko lost R1 to Mirra Andreeva

Rouen: Elina Svitolina competed in Stuttgart instead

Madrid: Aryna Sabalenka lost QF to Hailey Baptiste

Rome: Jasmine Paolini lost R3 to Elise Mertens

Strasbourg: Elena Rybakina did not play

Rabat: Maya Joint competed in Strasbourg instead

Roland Garros: Coco Gauff lost R3 to Anastasia Potapova

Queen's: Tatjana Maria lost R2 to Elena Rybakina (a reverse of the 2025 quarterfinal)

's-Hertogenbosch: Elise Mertens lost R2 to Elena-Gabriela Ruse (a reverse of the 2025 final)

Berlin: Marketa Vondrousova did not play

Nottingham: McCartney Kessler lost R1 to Katie Volynets

Bad Homburg: Jessica Pegula did not play

Eastbourne: Maya Joint lost R1 to Emiliana Arango

Wimbledon: Iga Swiatek lost R3 to Alexandra Eala

Whitewash watch

There have been four 6-0, 6-0 scorelines in 2026 so far:

Mirra Andreeva d. Solana Sierra 6-0, 6-0, Indian Wells R2

Jessica Pegula d. Rebeka Masarova 6-0, 6-0, Rome R3

Sorana Cirstea d. Solana Sierra 6-0, 6-0, Roland Garros R3

McCartney Kessler d. Oleksandra Oliynykova 6-0, 6-0, Wimbledon R1

There have been 17 matches in 2026 so far in which the winning player lost a 6-0 set:

Petra Marcinko d. Camila Osorio 6-4, 0-6, 7-6(2), Auckland R1

Alycia Parks d. Alexandra Eala 0-6, 6-3, 6-2, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Daria Kasatkina 7-6(7), 0-6, 6-3, Australian Open R1

Laura Siegemund d. Liudmila Samsonova 0-6, 7-5, 6-4, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

Hailey Baptiste d. Emma Navarro 7-6(6), 0-6, 6-3, Abu Dhabi R2

Kimberly Birrell d. Petra Marcinko 0-6, 6-3, 6-4, Austin R1

Jasmine Paolini d. Katie Boulter 0-6, 6-3, 6-3, Merida QF

Jaqueline Cristian d. Maya Joint 0-6, 6-2, 7-5, Indian Wells R2

Julia Riera d. Anna Blinkova 0-6, 6-2, 6-1, Bogota R2

Solana Sierra d. Zeynep Sonmez 0-6, 6-2, 6-3, Madrid R3

Talia Gibson d. Martina Trevisan 6-4, 0-6, 6-3, Rome R1

Oleksandra Oliynykova d. Kimberly Birrell 6-3, 0-6, 7-6[5], Roland Garros R2

Anna Kalinskaya d. Camila Osorio 6-3, 0-6, 6-2, Roland Garros R3

Jasmine Paolini d. Robin Montgomery 0-6, 6-4, 7-5, Wimbledon R1

Kimberly Birrell d. Alina Korneeva 6-3, 0-6, 6-2, Wimbledon R1

Maria Sakkari d. Kamilla Rakhimova 6-3, 0-6, 7-6[7], Wimbledon R3

Fourteen players have won four or more 6-0 sets at tour level so far this year:

8: Mirra Andreeva

7: Anna Bondar, Sorana Cirstea

6: Coco Gauff, Iva Jovic, Marta Kostyuk, Jessica Pegula

5: Belinda Bencic, Elise Mertens, Camila Osorio, Iga Swiatek

4: Marie Bouzkova, Alexandra Eala, Caty McNally