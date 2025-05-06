|Player
|Country/Region
|
1 -
|
|
30 30
|7
|6,250
|
2 -
|
|
34 29
|11
|5,723
|
3 -
|
|
33 30
|12
|5,399
|
4 -
|
|
33 28
|8
|3,341
|
5 -
|
|
37 30
|9
|3,018
|
6 -
|
|
33 30
|15
|2,915
|
7 4
|
|
31 28
|16
|2,155
|
8 4
|
|
40 29
|5
|2,078
|
9 -2
|
|
41 38
|8
|2,068
|
10 -2
|
|
33 28
|9
|1,977
|
11 -2
|
|
38 25
|5
|1,874
|
12 -2
|
|
39 30
|8
|1,811
|
13 -
|
|
22 19
|2
|1,650
|
14 -
|
|
33 31
|13
|1,628
|
15 -
|
|
37 30
|2
|1,500
|
16 -1
|
|
32 29
|13
|1,430
|
17 22
|
|
39 33
|3
|1,083
|
18 -2
|
|
34 32
|13
|1,048
|
19 -2
|
|
32 27
|17
|1,047
|
20 -2
|
|
38 27
|10
|1,030
|
21 -2
|
|
31 27
|8
|916
|
22 -2
|
|
41 28
|2
|781
|
23 1
|
|
35 27
|7
|772
|
24 1
|
|
33 28
|4
|767
|
25 -4
|
|
31 24
|8
|715
|
26 -4
|
|
40 24
|4
|685
|
27 -4
|
|
41 31
|2
|663
|
28 -2
|
|
31 20
|3
|631
|
29 -
|
|
31 31
|2
|620
|
30 -3
|
|
32 32
|2
|605
|
31 -3
|
|
28 25
|10
|599
|
32 -3
|
|
35 31
|8
|595
|
33 -3
|
|
28 22
|4
|571
|
34 -3
|
|
30 28
|3
|510
|
35 -3
|
|
28 28
|2
|488
|
36 -3
|
|
38 31
|7
|488
|
37 -3
|
|
35 25
|2
|484
|
38 -2
|
|
35 24
|4
|465
|
39 -4
|
|
32 20
|2
|455
|
40 -3
|
|
34 32
|10
|449
|
41 -3
|
|
32 23
|5
|442
|
42 -2
|
|
32 24
|3
|424
|
43 -2
|
|
37 28
|5
|402
|
44 -2
|
|
38 25
|3
|400
|
45 -2
|
|
29 26
|2
|370
|
46 -2
|
|
33 27
|2
|358
|
47 -2
|
|
32 31
|2
|348
|
48 -2
|
|
19 19
|2
|335
|
50 -3
|
|
28 29
|2
|335
|
48 -
|
|
24 22
|2
|335
Loading Rankings Data
Sorry, we couldn't find anything that matched your filters. Please try some different options.