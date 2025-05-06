WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web (1)
WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web_white (1)
-
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Scores_288x288
Scores
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Rankings_288x288
Rankings
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Exclusive-Content_288x288
Exclusives
Finals Quick Link Tile
Finals
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-TourCalendar_288x288
Calendar
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Video_288x288
Highlights
unlocked
Unlocked
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-H2H_288x288
H2H

Race to the WTA Finals

Current standings for the doubles Race to the WTA Finals presented by PIF.

Rankings explained

Rankings roundup

  • Top Ranked
  • Significant shift (up)
  • Significant shift (down)
Player Country/Region
1 -
Taylor Townsend Qualified
Katerina Siniakova Qualified
USA
CZE
30 30
7 6,250
2 -
Gabriela Dabrowski
Luisa Stefani
CAN
BRA
34 29
11 5,723
3 -
Aleksandra Krunic
Anna Danilina
SRB
KAZ
33 30
12 5,399
4 -
Kristina Mladenovic
Hanyu Guo
FRA
CHN
33 28
8 3,341
5 -
Shuai Zhang
Elise Mertens
CHN
BEL
37 30
9 3,018
6 -
Demi Schuurs
Ellen Perez
NED
AUS
33 30
15 2,915
7 4
Olivia Nicholls
Tereza Mihalikova
GBR
SVK
31 28
16 2,155
8 4
Su-Wei Hsieh
Jelena Ostapenko
TPE
LAT
40 29
5 2,078
9 -2
Vera Zvonareva
Laura Siegemund
RUS
GER
41 38
8 2,068
10 -2
Nicole Melichar-Martinez
Cristina Bucsa
USA
ESP
33 28
9 1,977
11 -2
Shuko Aoyama
En-Shuo Liang
JPN
TPE
38 25
5 1,874
12 -2
Sara Errani
Jasmine Paolini
ITA
ITA
39 30
8 1,811
13 -
Diana Shnaider
Mirra Andreeva
RUS
RUS
22 19
2 1,650
14 -
Ulrikke Eikeri
Quinn Gleason
NOR
USA
33 31
13 1,628
15 -
Shuai Zhang
Katerina Siniakova
CHN
CZE
37 30
2 1,500
16 -1
Jesika Maleckova
Miriam Skoch
CZE
CZE
32 29
13 1,430
17 22
Sara Errani
Nicole Melichar-Martinez
ITA
USA
39 33
3 1,083
18 -2
Lyudmyla Kichenok
Desirae Krawczyk
UKR
USA
34 32
13 1,048
19 -2
Eri Hozumi
Fang-Hsien Wu
JPN
TPE
32 27
17 1,047
20 -2
Yifan Xu
Xinyu Jiang
CHN
CHN
38 27
10 1,030
21 -2
Irina Khromacheva
Anastasia Detiuc
RUS
CZE
31 27
8 916
22 -2
Vera Zvonareva
Ena Shibahara
RUS
JPN
41 28
2 781
23 1
Asia Muhammad
Fanny Stollar
USA
HUN
35 27
7 772
24 1
Giuliana Olmos
Ingrid Neel
MEX
EST
33 28
4 767
25 -4
Aldila Sutjiadi
Janice Tjen
INA
INA
31 24
8 715
26 -4
Su-Wei Hsieh
Xinyu Wang
TPE
CHN
40 24
4 685
27 -4
Vera Zvonareva
Aldila Sutjiadi
RUS
INA
41 31
2 663
28 -2
Ekaterina Alexandrova
Maya Joint
RUS
AUS
31 20
3 631
29 -
Erin Routliffe
Aldila Sutjiadi
NZL
INA
31 31
2 620
30 -3
Jessica Pegula
Storm Hunter
USA
AUS
32 32
2 605
31 -3
Maia Lumsden
Isabelle Haverlag
GBR
NED
28 25
10 599
32 -3
Asia Muhammad
Erin Routliffe
USA
NZL
35 31
8 595
33 -3
Kimberly Birrell
Talia Gibson
AUS
AUS
28 22
4 571
34 -3
Harriet Dart
Maia Lumsden
GBR
GBR
30 28
3 510
35 -3
Jaqueline Cristian
Elena-Gabriela Ruse
ROU
ROU
28 28
2 488
36 -3
Yifan Xu
Zhaoxuan Yang
CHN
CHN
38 31
7 488
37 -3
Katarzyna Piter
Anna Siskova
POL
CZE
35 25
2 484
38 -2
Katarzyna Piter
Janice Tjen
POL
INA
35 24
4 465
39 -4
Storm Hunter
Maya Joint
AUS
AUS
32 20
2 455
40 -3
Nadiia Kichenok
Makoto Ninomiya
UKR
JPN
34 32
10 449
41 -3
Hao-Ching Chan
Clara Tauson
TPE
DEN
32 23
5 442
42 -2
Storm Hunter
Caty Mcnally
AUS
USA
32 24
3 424
43 -2
Alexandra Panova
Magali Kempen
RUS
BEL
37 28
5 402
44 -2
Yifan Xu
Qianhui Tang
CHN
CHN
38 25
3 400
45 -2
Anhelina Kalinina
Dayana Yastremska
UKR
UKR
29 26
2 370
46 -2
Sabrina Santamaria
Anastasia Detiuc
USA
CZE
33 27
2 358
47 -2
Hao-Ching Chan
Miyu Kato
TPE
JPN
32 31
2 348
48 -2
Victoria Mboko
Mirra Andreeva
CAN
RUS
19 19
2 335
50 -3
Magdalena Frech
Anna Bondar
POL
HUN
28 29
2 335
48 -
Caty Mcnally
Coco Gauff
USA
USA
24 22
2 335
Loading Rankings Data

Sorry, we couldn't find anything that matched your filters. Please try some different options.