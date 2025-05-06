WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web (1)
WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web_white (1)
-
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Scores_288x288
Scores
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Rankings_288x288
Rankings
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Exclusive-Content_288x288
Exclusives
Finals Quick Link Tile
Finals
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-TourCalendar_288x288
Calendar
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Video_288x288
Highlights
unlocked
Unlocked
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-H2H_288x288
H2H

Race to the WTA Finals

Current standings for the singles Race to the WTA Finals presented by PIF.

Rankings explained

Rankings roundup

  • Top Ranked
  • Significant shift (up)
  • Significant shift (down)
1 2
Elena Rybakina
KAZ
27 14 5,277
2 -
Aryna Sabalenka
BLR
28 12 5,065
3 -2
Mirra Andreeva
RUS
19 15 5,064
4 2
Elina Svitolina
UKR
31 15 4,614
5 -1
Jessica Pegula
USA
32 14 4,395
6 -1
Karolina Muchova
CZE
29 14 4,270
7 1
Coco Gauff
USA
22 13 3,874
8 -1
Linda Noskova
CZE
21 14 3,684
9 -
Marta Kostyuk
UKR
24 12 3,395
10 2
Iga Swiatek
POL
25 13 2,954
11 -1
Victoria Mboko
CAN
19 14 2,393
12 1
Diana Shnaider
RUS
22 17 2,095
13 3
Belinda Bencic
SUI
29 12 2,067
14 -3
Sorana Cirstea
ROU
36 17 2,055
15 -1
Alexandra Eala
PHI
21 20 1,997
16 1
Naomi Osaka
JPN
28 13 1,937
17 -2
Iva Jovic
USA
18 16 1,927
18 -
Madison Keys
USA
31 16 1,750
19 -
Elise Mertens
BEL
30 15 1,665
20 -
Anna Kalinskaya
RUS
27 17 1,663
21 -
Amanda Anisimova
USA
24 10 1,618
22 -
Anastasia Potapova
AUT
25 17 1,558
23 -
Marie Bouzkova
CZE
28 18 1,500
24 -
Maja Chwalinska
POL
24 6 1,474
25 -
Jelena Ostapenko
LAT
29 16 1,414
26 -
Emma Navarro
USA
25 19 1,312
27 -
Jasmine Paolini
ITA
30 14 1,194
28 1
Maria Sakkari
GRE
31 17 1,163
29 -1
Hailey Baptiste
USA
24 13 1,153
30 10
Ekaterina Alexandrova
RUS
31 20 1,086
31 3
Leylah Fernandez
CAN
23 21 1,080
32 -2
Xinyu Wang
CHN
24 18 1,048
33 -1
Karolina Pliskova
CZE
34 11 1,025
34 -3
Donna Vekic
CRO
30 15 1,006
35 -2
Barbora Krejcikova
CZE
30 13 973
36 1
Sara Bejlek
CZE
20 17 966
37 -2
Peyton Stearns
USA
24 17 957
38 -2
Elisabetta Cocciaretto
ITA
25 17 942
39 -
Zeynep Sonmez
TUR
24 19 915
40 4
Ann Li
USA
26 21 911
41 -3
Kimberly Birrell
AUS
28 18 902
42 12
Liudmila Samsonova
RUS
27 20 887
43 2
Magda Linette
POL
34 16 878
44 -2
Clara Tauson
DEN
23 19 876
45 -2
Katie Boulter
GBR
30 17 871
46 -5
Jaqueline Cristian
ROU
28 17 870
47 -1
Magdalena Frech
POL
28 18 852
48 1
Elena-Gabriela Ruse
ROU
28 16 836
49 6
Nikola Bartunkova
CZE
20 14 817
50 -3
Janice Tjen
INA
24 21 814
Loading Rankings Data

Sorry, we couldn't find anything that matched your filters. Please try some different options.