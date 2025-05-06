|
1 2
|
|27
|14
|5,277
|
2 -
|
|28
|12
|5,065
|
3 -2
|
|19
|15
|5,064
|
4 2
|
|31
|15
|4,614
|
5 -1
|
|32
|14
|4,395
|
6 -1
|
|29
|14
|4,270
|
7 1
|
|22
|13
|3,874
|
8 -1
|
|21
|14
|3,684
|
9 -
|
|24
|12
|3,395
|
10 2
|
|25
|13
|2,954
|
11 -1
|
|19
|14
|2,393
|
12 1
|
|22
|17
|2,095
|
13 3
|
|29
|12
|2,067
|
14 -3
|
|36
|17
|2,055
|
15 -1
|
|21
|20
|1,997
|
16 1
|
|28
|13
|1,937
|
17 -2
|
|18
|16
|1,927
|
18 -
|
|31
|16
|1,750
|
19 -
|
|30
|15
|1,665
|
20 -
|
|27
|17
|1,663
|
21 -
|
|24
|10
|1,618
|
22 -
|
|25
|17
|1,558
|
23 -
|
|28
|18
|1,500
|
24 -
|
|24
|6
|1,474
|
25 -
|
|29
|16
|1,414
|
26 -
|
|25
|19
|1,312
|
27 -
|
|30
|14
|1,194
|
28 1
|
|31
|17
|1,163
|
29 -1
|
|24
|13
|1,153
|
30 10
|
|31
|20
|1,086
|
31 3
|
|23
|21
|1,080
|
32 -2
|
|24
|18
|1,048
|
33 -1
|
|34
|11
|1,025
|
34 -3
|
|30
|15
|1,006
|
35 -2
|
|30
|13
|973
|
36 1
|
|20
|17
|966
|
37 -2
|
|24
|17
|957
|
38 -2
|
|25
|17
|942
|
39 -
|
|24
|19
|915
|
40 4
|
|26
|21
|911
|
41 -3
|
|28
|18
|902
|
42 12
|
|27
|20
|887
|
43 2
|
|34
|16
|878
|
44 -2
|
|23
|19
|876
|
45 -2
|
|30
|17
|871
|
46 -5
|
|28
|17
|870
|
47 -1
|
|28
|18
|852
|
48 1
|
|28
|16
|836
|
49 6
|
|20
|14
|817
|
50 -3
|
|24
|21
|814
Loading Rankings Data
Sorry, we couldn't find anything that matched your filters. Please try some different options.
Filters
August 2026