WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web (1)
WTAxMB-star_joint-logo_h_MB-version_p_3C_web_white (1)
-
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Scores_288x288
Scores
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Rankings_288x288
Rankings
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Exclusive-Content_288x288
Exclusives
Finals Quick Link Tile
Finals
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-TourCalendar_288x288
Calendar
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-Video_288x288
Highlights
unlocked
Unlocked
WTA_Web_Quick-Links_Tiles-H2H_288x288
H2H

Doubles Rankings

See where each doubles player stands in the current PIF WTA Rankings.

Rankings explained

Rankings roundup

  • Top Ranked
  • Significant shift (up)
  • Significant shift (down)
1 -
Katerina Siniakova
CZE
30 16 10,760
2 -
Taylor Townsend
USA
30 13 8,845
3 -
Gabriela Dabrowski
CAN
34 18 8,805
4 -
Luisa Stefani
BRA
29 20 7,445
5 -
Aleksandra Krunic
SRB
33 23 6,950
6 -
Anna Danilina
KAZ
30 24 6,775
7 1
Shuai Zhang
CHN
37 27 5,765
8 -1
Elise Mertens
BEL
30 14 5,533
9 2
Sara Errani
ITA
39 16 5,155
10 2
Nicole Melichar-Martinez
USA
33 26 4,950
11 -2
Erin Routliffe
NZL
31 27 4,849
12 -2
Hanyu Guo
CHN
28 15 4,575
13 -
Kristina Mladenovic
FRA
33 22 4,350
14 -
Jasmine Paolini
ITA
30 12 4,181
15 -
Su-Wei Hsieh
TPE
40 16 4,055
16 1
Jelena Ostapenko
LAT
29 19 3,988
17 -1
Cristina Bucsa
ESP
28 21 3,740
18 -
Vera Zvonareva
RUS
41 16 3,707
19 2
Storm Hunter
AUS
32 24 3,436
20 -1
Ellen Perez
AUS
30 25 3,390
21 -1
Laura Siegemund
GER
38 16 3,370
22 1
Demi Schuurs
NED
33 22 3,225
23 -1
Shuko Aoyama
JPN
38 21 3,121
24 -
En-Shuo Liang
TPE
25 25 3,092
25 3
Tereza Mihalikova
SVK
28 30 2,936
25 3
Olivia Nicholls
GBR
31 25 2,936
27 -2
Timea Babos
HUN
33 10 2,878
28 -1
Aldila Sutjiadi
INA
31 31 2,698
29 3
Diana Shnaider
RUS
22 15 2,693
30 -4
Xinyu Jiang
CHN
27 28 2,628
31 -1
Yifan Xu
CHN
38 29 2,559
32 -1
Mirra Andreeva
RUS
19 9 2,553
33 1
Fanny Stollar
HUN
27 25 2,519
34 -1
Veronika Kudermetova
RUS
29 4 2,320
35 1
Quinn Gleason
USA
31 26 2,298
36 7
Desirae Krawczyk
USA
32 29 2,290
37 -
Giuliana Olmos
MEX
33 30 2,283
38 -3
Alexandra Panova
RUS
37 27 2,214
39 -1
Caty Mcnally
USA
24 17 2,213
40 2
Asia Muhammad
USA
35 25 2,209
41 4
Miyu Kato
JPN
31 29 2,198
42 -2
Ulrikke Eikeri
NOR
33 28 2,180
43 -4
Janice Tjen
INA
24 24 2,170
44 3
Liudmila Samsonova
RUS
27 16 2,168
45 -1
Irina Khromacheva
RUS
31 32 2,120
46 -5
Hao-Ching Chan
TPE
32 32 2,052
47 1
Maya Joint
AUS
20 17 2,048
48 -2
Lyudmyla Kichenok
UKR
34 26 2,047
49 -
Maia Lumsden
GBR
28 33 1,973
50 1
Ekaterina Alexandrova
RUS
31 13 1,953
Loading Rankings Data

Sorry, we couldn't find anything that matched your filters. Please try some different options.