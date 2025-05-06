|
1 -
|
|30
|16
|10,760
|
2 -
|
|30
|13
|8,845
|
3 -
|
|34
|18
|8,805
|
4 -
|
|29
|20
|7,445
|
5 -
|
|33
|23
|6,950
|
6 -
|
|30
|24
|6,775
|
7 1
|
|37
|27
|5,765
|
8 -1
|
|30
|14
|5,533
|
9 2
|
|39
|16
|5,155
|
10 2
|
|33
|26
|4,950
|
11 -2
|
|31
|27
|4,849
|
12 -2
|
|28
|15
|4,575
|
13 -
|
|33
|22
|4,350
|
14 -
|
|30
|12
|4,181
|
15 -
|
|40
|16
|4,055
|
16 1
|
|29
|19
|3,988
|
17 -1
|
|28
|21
|3,740
|
18 -
|
|41
|16
|3,707
|
19 2
|
|32
|24
|3,436
|
20 -1
|
|30
|25
|3,390
|
21 -1
|
|38
|16
|3,370
|
22 1
|
|33
|22
|3,225
|
23 -1
|
|38
|21
|3,121
|
24 -
|
|25
|25
|3,092
|
25 3
|
|28
|30
|2,936
|
25 3
|
|31
|25
|2,936
|
27 -2
|
|33
|10
|2,878
|
28 -1
|
|31
|31
|2,698
|
29 3
|
|22
|15
|2,693
|
30 -4
|
|27
|28
|2,628
|
31 -1
|
|38
|29
|2,559
|
32 -1
|
|19
|9
|2,553
|
33 1
|
|27
|25
|2,519
|
34 -1
|
|29
|4
|2,320
|
35 1
|
|31
|26
|2,298
|
36 7
|
|32
|29
|2,290
|
37 -
|
|33
|30
|2,283
|
38 -3
|
|37
|27
|2,214
|
39 -1
|
|24
|17
|2,213
|
40 2
|
|35
|25
|2,209
|
41 4
|
|31
|29
|2,198
|
42 -2
|
|33
|28
|2,180
|
43 -4
|
|24
|24
|2,170
|
44 3
|
|27
|16
|2,168
|
45 -1
|
|31
|32
|2,120
|
46 -5
|
|32
|32
|2,052
|
47 1
|
|20
|17
|2,048
|
48 -2
|
|34
|26
|2,047
|
49 -
|
|28
|33
|1,973
|
50 1
|
|31
|13
|1,953
Loading Rankings Data
Sorry, we couldn't find anything that matched your filters. Please try some different options.
Filters
August 2026