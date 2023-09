Emiliana Arango, clasificada en el puesto 180, fue una de las últimas entradas directas al Guadalajara Open Akron, su debut en un cuadro principal de la WTA 1000. La colombiana procedió a lograr la mayor sorpresa de la primera ronda, eliminando a la cabeza de serie número 11 Anastasia Potapova para la primera victoria de su carrera sobre una Top 30. Siguió con una derrota por 6-1, 6-2 sobre Sloane Stephens para llegar a octavos de final.

Momentos destacados: Arango d. Potapova

Pero para esta joven de 22 años de Medellín llegar hasta aquí ha sido un largo camino. Arango, ex Top 10 junior que creció compitiendo con Camila Osorio y que alcanzó las semifinales del US Open junior en 2017, ya ha tenido que superar una serie de reveses por lesiones en su carrera. En una entrevista reciente con wtatennis.com, explicó cómo los dejó atrás con la ayuda de su unida familia.

R64 | Grandstand Caliente



Emiliana Arango 🇨🇴 def. Anastasia Potapova 6-4, 6-3#GDLOpenAKRONxSantander | @WTA pic.twitter.com/z24bMUA7Go — GDL OPEN AKRON WTA1000 (@WTAGuadalajara) September 18, 2023

El primer gran logro de Arango se produjo en casa

El primer resultado profesional llamativo de Arango llegó en Bogotá 2018. Como wildcard de 17 años en el puesto 510, obtuvo su primera victoria Top 100, sobre Verónica Cepede Royg en la primera ronda, y luego la respaldó venciendo a Jasmine Paolini llegará a sus primer cuartos de final.

Pero tan pronto como Arango se anunció, se detuvo en seco. Una lesión en la cadera la obligó a retirarse contra la eventual campeona Anna Karolina Schmiedlova, lo que finalmente la dejó fuera durante seis meses.

"Fue realmente una lucha, no fue divertido", dijo Arango. "Me sentí muy mal durante mucho tiempo allí. Incluso cuando jugaba sentía dolor. Me tomó un poco de tiempo sentirme fuerte. Y me quitó la diversión del juego. No podía darme la vuelta, no podía "No golpeé mi derecha como quería. Sentí que la gente podía verlo e ir a por el. Estaba muy insegura y no era una buena sensación".

Another big win for @EmilianaArango 👊



Arango defeats Stephens in straight sets and secures a place in the round of 16.#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/b88mc8JzZd — wta (@WTA) September 19, 2023

La serie de reveses han hecho que Arango sea resiliente

Habiendo quedado fuera del Top 1000 en agosto de 2019, Arango regresó al borde del Top 500 en marzo de 2020.

"Cuando finalmente estaba cogiendo ritmo, llegó el COVID y eso no fue divertido para nadie", dijo. "Luego, después de eso, justo cuando estaba jugando muy buen tenis otra vez, me lastimé la rodilla y eso tomó un poco más de tiempo. La mayor parte de 2022, no me sentí segura con mi juego, mi rodilla o mi salud".

Otros siete meses de baja para Arango, entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, pasaron factura a su ranking. Había ascendido al puesto 235 a finales de 2021, pero un año después se encontró de nuevo en el puesto 444. Pero la frustración finalmente sirvió para fortalecerla.

"Sobre todo, aprendí que soy muy resiliente", dijo. "He soportado todo eso y todavía puedo trabajar muy duro y salir a llevar mi juego a niveles más altos y esforzarme por ser mejor.

"Cambié los ejercicios que hago. Empecé a entrenar de forma diferente, usando diferentes cosas, buscando ejercicios que ayudaran a mi cuerpo a mantenerse saludable y a evitar que mis lesiones anteriores se agravaran. Finalmente pude hacer un buen pretemporada [a finales de 2022], y he podido pisar a fondo este año".

La familia de Arango la ayudó en los momentos difíciles...

Los aspectos más destacados de la temporada 2023 de Arango incluyen sus primeras victorias en las fases previa de Grand Slam en Roland Garros, Wimbledon y el US Open, momentos que, según ella, le pusieron la piel de gallina. Casualmente, su tío estaba de vacaciones en Londres durante Wimbledon, y el progreso de Arango significó que tuvo que extenderlas un día.

Fue un momento de un giro completo para Arango, cuya unida familia por parte de su madre fue fundamental para mantener su carrera a flote. Los contratiempos de su lesión ocurrieron antes de llegar al Top 200, lo que significa que tuvo que pasar más de un año en total sin poder ganar premios en metálico antes de acumular algún tipo de protección financiera.

"Me considero muy, muy afortunada de tener una familia que me apoya", dijo. "Empezando por mi mamá, sus padres, sus hermanos, todos contribuyeron. No tengo suficientes palabras o acciones para decir gracias. Sin ellos no estaría aquí. Ellos saben de dónde vengo y cómo He llegado hasta aquí".

... Pero ella es la única deportista de la familia.

Puede que la familia de Arango lo haya apoyado, pero no eran especialmente deportistas. De hecho, se inició en el deporte precisamente por eso.

"Nadie más en mi familia practica ningún deporte", dijo. "Mi hermano mayor recibió clases y tuve que ir con él. Pero él era realmente malo y el entrenador sugirió que yo golpeara en su lugar, y él dejó de hacerlo y yo seguí haciéndolo. Nunca le interesaron realmente los deportes, y antes de nunca quiso ir a ningún torneo. Pero ahora planea sus vacaciones alrededor de las mías".

Sin embargo, Arango no ha dejado de intentar convertir a su familia. Ahora vive en Miami con su madre, Juliana, y su "bebé", Oreo, el pastor australiano miniatura de 4 años. Estos días tiene la intención de insistir en que su madre, claramente reacia, pruebe a navegar en kayak con ella.

Arango creció junto a Camila Osorio

Tres años después de los cuartos de final de Arango en Bogotá, otra adolescente colombiana emocionó a su público local como wildcard clasificada fuera del Top 100. En 2021, Camila Osorio reclamó el título y desde entonces se ha establecido firmemente en la gira.

La pareja se conoce desde casi toda su vida.

"Nos conocimos cuando ella tenía quizás 7 años y yo 8", dijo Arango. "Jugamos este torneo junior en Colombia y nos enfrentamos en la final. No había oído hablar de ella, pero todos me decían: 'Oh hombre, vas a perder, es tan buena que no tienes idea'. Recuerdo haber dicho: 'No tengo idea de quién es esta chica, pero no voy a perder'. Simplemente tenía en mi cabeza que no había manera y la vencí esa vez.

"Entonces obviamente seguimos jugando, crecimos juntas. Ha sido muy divertido. Ella es muy tranquila y muy divertida. En la Billie Jean King Cup siempre lo pasamos bien. Me encanta lo bien que le está yendo a Camila, estoy súper feliz por ella". "Y realmente espero que pueda encontrar su mejor nivel; no creo que lo haya encontrado todavía y creo que tiene más para dar".

Para que conste, Arango también ganó el único encuentro oficial completo de la pareja por 6-2, 7-6(6) en la final de un evento junior de 2017 en Mar del Plata, Argentina. (También se retiró mientras lideraba por un set en su único encuentro profesional, en el evento Colina ITF W60 2019). Le motiva la idea de que las dos jóvenes colombianas puedan encabezar una ola de tenis en su país, aunque también es consciente de las barreras sistémicas en juego.

"Ojalá pudiéramos ser como Argentina en el lado de los muchachos", dijo. "Tenían 10 jugadores o algo así en las eliminatorias de Grand Slam este año. Eso sería realmente genial. Si tuviéramos más torneos ayudaría. No tenemos mucha infraestructura, no tenemos muchas canchas públicas donde la gente puede ir a jugar al tenis por poco dinero".