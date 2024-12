LIST OF QUALIFIED COUNTRIES AND PLAYER ENTRY LIST

Below is a list of the first 16 countries (shown in seed order) to qualify. The final two countries will be determined on 18 November 2024.

(1) USA

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type T. Fritz 6 S C. Gauff 3 S D. Kudla 225 S D. Collins 9 S R. Galloway 38 D D. Krawczyk 10 D

(2) POLAND

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type H. Hurkacz 12 S I. Swiatek 1 S K. Majchrzak 117 S M. Chwalinska 175 S J. Zielinski 27 D A. Rosolska 65 PD

(3) GREECE

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type S. Tsitsipas 11 S M. Sakkari 22 S S. Sakellaridis 504 S D. Papamichail 288 S P. Tsitsipas 76 D V. Grammati-

kopoulou 136 D

(4) ITALY

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type F. Cobolli 30 S J. Paolini 6 S M. Gigante 150 S S. Errani 90 S A. Vavassori 6 D A. Moratelli 72 D

(5) CHINA

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type Z. Zhang 46 S Q. Zheng 7 S Y. Bai 280 S X. Gao 168 S F. Sun 199 D S. Zhang 30 D

(6) GREAT BRITAIN

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type J. Draper 19 S K. Boulter 35 S B. Harris 110 S Y. Miyazaki 160 S J. Salisbury 12 D O. Nicholls 40 D

(7) CANADA

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type F. Auger-Aliassime 21 S L. Fernandez 34 S L. Draxl 272 S S. Fung 277 S B. Sigouin 230 D A. Arseneault 183 D

(8) CZECHIA

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type T. Machac 25 S K. Muchova 9 PS M. Gengel 369 S G. Knutson 218 S P. Rikl 78 D V. Valdmannova 19 J

(9) KAZAKHSTAN

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type A. Shevchenko 61 S E. Rybakina 5 S D. Popko 173 S Z. Kulambayeva 314 S A. Nedovyesov 57 D

(10) FRANCE

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type U. Humbert 16 S D. Parry 52 S C. Moutet 71 S C. Paquet 105 S E. Roger-Vasselin 19 D E. Lechemia 96 D

(11) GERMANY

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type A. Zverev 3 S L. Siegemund 89 S D. Masur 269 S L. Papadakis 545 S T. Puetz 15 D V. Heisen 179 PD

(12) AUSTRALIA

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type A. de Minaur 9 S O. Gadecki 84 S O. Jasika 191 S D. Aiava 196 S M. Ebden 7 D E. Perez 13 D

(13) BRAZIL

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type T. Monteiro 88 S B. Haddad

Maia 10 S G. Heide 175 S C. Alves 305 S R. Matos 36 D L. Stefani 29 D

(14) SPAIN

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type P. Carreno Busta 18 PS J. Bouzas Maneiro 62 S C. Taberner 190 S M. Bassols Ribera 153 S S. Martos Gornes 119 D Y. Cavalle-Reimers 86 D

(15) NORWAY

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type C. Ruud 8 S M. Helgo 465 S V. Durasovic 444 S E. Lindh Gallagher 486 PS N. Budkov Kjaer 1 J U. Eikeri 44 D

(16) SWITZERLAND

ATP WTA Player Entry

Rank Type Player Entry

Rank Type D. Stricker 94 PS B. Bencic 15 PS R. Bertola 290 S C. Naef 234 S J. Paul 159 D C. Perrin 101 D

Note: player field is subject to change.