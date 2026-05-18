Stephens, Zidansek, Trevisan advance in French Open qualifying
Sloane Stephens, Tamara Zidansek and Martina Trevisan have all achieved career-best Grand Slam results at Roland-Garros. Stephens reached one of her two Grand Slam finals in Paris in 2018, while Zidansek and Trevisan made semifinal runs in 2021 and 2022, respectively.
All three returned to Paris this week for the French Open qualifying tournament, and all three opened with wins Monday.
Stephens, who also reached the quarterfinals at Roland-Garros on two other occasions, earned a comfortable 6-3, 6-2 victory over fellow American Carol Young Suh Lee. She will next face No. 29 seed Lisa Pigato of Italy.
No. 22 seed Zidansek rallied from a first-set bagel to defeat Ekaterine Gorgodze 0-6, 6-4, 6-4 and will next meet Anna-Lena Friedsam. Trevisan recovered from a set down to beat Gabriela Knutson 2-6, 6-0, 6-2 and set up a meeting with No. 9 seed Mayar Sherif.
Irina-Camelia Begu, who has reached the second week in Paris twice, advanced with a 2-6, 6-3, 6-4 win over Elizara Yaneva while Alina Korneeva, the 2023 Roland-Garros girls singles champion, also advanced after a 6-3, 7-6 (7-3) victory over Nao Hibino.
In other matches Monday, top seed Lanlana Tararudee was upset by Despina Papamichail in three sets; Nineteen-year-old Veronika Podrez, a finalist in Rouen earlier this season, lost to Dominika Salkova in her Grand Slam qualifying debut; and French wild card Carole Monnet battled past Polina Iatcenko 6-4, 4-6, 7-6 (10-5) to reach the second round.
Roland-Garros Women’s Qualifying First Round Results
- Despina Papamichail def. (1) Lanlana Tararudee 1-6, 6-3, 6-3
- (2) Sinja Kraus def. Celine Naef 7-5, 3-6, 6-2
- Elena Pridankina def. (6) Victoria Jimenez Kasintseva 6-7, 6-2, 6-4
- (8) Maja Chwalinska def. Alice Rame 6-0, 6-3
- (9) Mayar Sherif def. Andrea Lazaro Garcia 6-4, 3-6, 6-4
- Harriet Dart def. (10) Yuan Yue 5-7, 6-4, 6-2
- (12) Dominika Salkova def. Veronika Podrez 6-2, 6-4
- (14) Aliaksandra Sasnovich def. Whitney Osuigwe 6-4, 6-3
- Alina Korneeva (15) def. Nao Hibino 6-3, 7-6
- (17) Suzan Lamens def. Lina Gjorcheska 6-4, 6-3
- Mai Hontama def. (19) Taylah Preston 7-5, 6-3
- (21) Himeno Sakatsume def. Manon Leonard 6-1, 6-0
- (22) Tamara Zidansek def. Ekaterine Gorgodze 0-6, 6-4, 6-4
- (29) Lisa Pigato def. Aliona Falei 6-1, 6-3
- (32) Lola Radivojevic def. Linda Klimovicova 6-3, 6-4
- Mary Stoiana def. Selena Janicijevic 3-6, 6-4, 6-4
- Noma Noha Akugue def. Tatiana Prozorova 7-5, 7-6
- Greet Minnen def. Anastasia Gasanova 6-3, 7-5
- Sloane Stephens def. Carol Young Suh Lee 6-3, 6-2
- Anna-Lena Friedsam def. Mona Barthel 7-5, 2-6, 6-2
- Leyre Romero Gormaz def. Ana Sofia Sanchez 6-4, 6-1
- Martina Trevisan def. Gabriela Knutson 2-6, 6-0, 6-2
- Irina-Camelia Begu def. Elizara Yaneva 2-6, 6-3, 6-4
- Carole Monnet def. Polina Iatcenko 6-4, 4-6, 7-6
- Kathinka von Deichmann def. Joanna Garland 6-2, 6-7, 6-1
- Guo Hanyu def. Miriam Bulgaru 7-5, 6-0
- Sofia Costoulas def. Tereza Mrdeza 6-0, 6-2
- Julia Avdeeva def. Eleejah Inisan 6-2, 6-3
- Matilde Jorge def. Elvina Kalieva 7-6, 7-5
- Jazmin Ortenzi def. Arantxa Rus 6-4, 1-6, 7-6