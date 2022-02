Anett Kontaveit no puede explicarlo. La estonia de 26 años amplió su racha de 20 victorias consecutivas en pista cubierta caminoa al título del St. Petersburg Ladies Trophy el domingo. Kontaveit se recuperó para derrotar a la cabeza de serie No.1 Maria Sakkari 5-7, 7-6, 7-5 en la final.

"Sí, no estoy segura de qué decir al respecto", le dijo a WTA Insider después del partido. "Me gusta golpear la pelota. En pista cubierta no hay viento, no hay sol, no hay nada que te afecte. Pero creo que eso también ayudaría a todas las demás".

"Así que no sé. No sé qué es. Realmente no puedo identificarlo".

Kontaveit ahora ha ganado los últimos cuatro torneos en pista cubierta que ha jugado desde Ostrava el otoño pasado. Se convirtió en la sexta mujer desde 1990 en ganar 20 o más partidos consecutivos de la WTA en pistas cubiertas.

¿El secreto de su éxito? Tal vez sean los años de jugar en pistas cubiertas cuando las temperaturas bajaron en Estonia. Tal vez las condiciones estériles la ayuden a golpear una pelota más grande y más limpia.

O tal vez la respuesta sea mucho más simple: Kontaveit ha sido casi imbatible durante los últimos seis meses, un lapso en el que ha ganado cinco de los seis títulos de su carrera y 38 de sus últimos 44 partidos.

Kontaveit se unió al WTA Insider Podcast después de su victoria en San Petersburgo para discutir las claves de su semana y cómo una derrota temprana en el Abierto de Australia podría haber sido una bendición camuflada.

WTA Insider: En la cancha dijiste que todavía estabas un poco sin palabras después de esa victoria por remontada. ¿Cómo pudiste recuperarte de un break en el segundo y tercer set?

Kontaveit: Fue una batalla tan dura. Estaba tan atrasada en el puntaje tantas veces que no podía creer que logré lograrlo. Realmente estoy tan orgullosa de mí misma por la forma en que logré mantenerme en el partido y seguir luchando y sentir que nunca, nunca me rendí. Tan feliz con la forma en que logré dar una pelea realmente buena y, finalmente, mantener la calma y superarlo.

WTA Insider: Ahora has ganado 20 partidos consecutivos en pista cubuerta. Mencionaste a principios de esta semana que tal vez tu experiencia de jugar en pistas cubiertas en Estonia podría atribuirse a esto. ¿Hay algo diferente para ti cuando juegas en pista cubierta?

Kontaveit: No, sinceramente. Quiero decir, antes del año pasado, no creía que me gustara tanto jugar en pistas cubiertas. Así que es una especie de algo que ha sucedido. Antes de esta semana, tampoco sabía mucho sobre las estadísticas. No estoy segura de si hay algo específico en esas pistas cubiertas que van tan bien con mi juego o si es solo una coincidencia.

Anett Kontaveit’s road to the St. Petersburg title, her 6th career title and 1st of the season.



d. Teichmann 63 16 63

d. Cirstea 64 7 5

d. [5] Bencic 76 62

d. [7] Ostapenko 63 64

d. [1] Sakkari 57 76 75 pic.twitter.com/lpdESKy46o — WTA Insider (@WTA_insider) February 13, 2022

WTA Insider: ¿De qué estás más orgullosa con esta carrera por el título?

Kontaveit: Estoy muy feliz de poder continuar esta forma el año pasado y este año y mantener un nivel alto constante. Creo que eso es de lo que estoy más orgullosa porque creo que cada vez que comienza un nuevo año, tienes estas dudas y no estás tan segura de cómo va a ir el año. Pero estoy muy feliz de haber podido jugar un buen tenis y también tener resultados positivos este año.

WTA Insider: Comenzaste muy bien la temporada con esa carrera a las semifinales en Sydney y un partido increíble contra Barbora Krejcikova allí. Luego perdiste en la segunda ronda del Abierto de Australia. Dadas tus expectativas, ¿qué tan difícil fue esa derrota y cuál era tu mentalidad al salir de Melbourne?

Kontaveit: Definitivamente fue difícil de aceptar. Por supuesto, esperaba mucho más de mí y de este Abierto de Australia.

Pero creo que es por eso que el tenis es un gran deporte. Volví a asa y trabajé muy, muy duro. Creo que un poco del entrenamiento de pretemporada que no pude hacer debido a que la temporada fue tan larga y tuve problemas de salud, creo que logré hacer un muy buen bloque de entrenamiento y ponerme en mejor forma.

Creo que el tenis es genial porque tenemos una nueva oportunidad casi todas las semanas. Entonces, si algunas cosas no salen bien una semana, tienes otra oportunidad la próxima semana para hacerlo mejor y esforzarte un poco más.

WTA Insider: ¿Cuál fue tu enfoque durante este bloque de entrenamiento?

Kontaveit: Fue un entrenamiento bastante intenso y solo estaba tratando de mejorar mi nivel de condición física y mejorar en muchas áreas y trabajé en la pista con Dmitry en Estonia. Hice mucho ejercicio también.

Entonces, en general, jugaba mucho tenis, golpeaba muchas pelotas y hacía ejercicio. Simplemente preparando tu cuerpo porque creo que el año que viene es muy largo. Fue un buen pequeño bloque de entrenamiento para tener que poner mi cuerpo mejor y aún más lista.

Champion's Reel: How Anett Kontaveit won St. Petersburg 2022

WTA Insider: Dmitry no estuvo contigo esta semana, pero te estuvo entrenando por teléfono. ¿Puedes hablar sobre cómo son esas llamadas cuando tiene que entrenarte de forma remota?

Kontaveit: Analizamos los partidos y me da consejos tácticos y también de cómo tengo que afrontar el partido. Creo que cuando juegas el partido no piensas en cómo pegar un golpe de derecha o un revés. Es muy importante que estés mentalmente lista para jugar el juego y lista para luchar por todo. Ese es el punto que está tratando de comunicar, por teléfono o si está aquí en persona.

WTA Insider: Te unes a tu buena amiga Daria Kasatkina como las dos únicas jugadoras que han ganado Moscú y San Petersburgo. Es un logro muy bueno.

Kontaveit: Muy feliz. Los torneos, tanto en Moscú como aquí, están increíblemente bien organizados. Incluso cuando salimos a la pista, hay un espectáculo, se pone mucho esfuerzo en estos torneos y nos tratan increíblemente bien. Dasha es de aquí, así que para ella es una estadística fantástica. Y también estoy muy feliz de haber podido ganar esos dos torneos. Creo que es un gran logro.

WTA Insider: Esta fue tu primera vez jugando en San Petersburgo. En todos los sentidos, parece que te lo pasaste genial.

Kontaveit: Oh, absolutamente fue así. Es mi primera vez y definitivamente no va a ser la última vez. De hecho, estaba tan molesta que no pude hacer ningún tipo turismo porque no tenía tiempo. Pero volveré aquí por el tenis o no por el tenis, no estoy segura, pero espero volver aquí. La ciudad es tan hermosa. Hay tantas cosas que hacer. Hay tanta cultura aquí y tengo muchas ganas de explorarla. No sé si podré hacerlo la próxima vez que venga a jugar tenis, pero definitivamente volveré como turista algún día.

WTA Insider: ¿Cómo planeas celebrar la victoria?

Kontaveit: Realmente no he pensado en ello. No voy a poder ir a Dubai porque creo que mi cuerpo necesita unos días para recuperarse de esto. Esta fue una final intensa. Creo que tendré algunos días en los que tendré que ponerme al día con el trabajo escolar y tal vez ver a mis amigos y familiares. No hay un plan masivo en este momento, pero creo que estaré muy feliz de poder ir a casa y ver a todos.