The 2026 Hard-Court Swing stats wrap: Longest matches, MP saves and more

The 10 weeks of the Hard-Court Swing on the WTA Tour Driven by Mercedes-Benz comprised two WTA 1000 tournaments (Toronto, Cincinnati), three WTA 500 tournaments (Washington, Monterrey, Guadalajara), six WTA 250 tournaments (Athens, Iasi, Prague, Hamburg, Memphis, Sao Paulo) and the season's fourth and final Grand Slam, the US Open.

Who had the most dominant title run? Who saved the most match points, and who's hit ranking milestones? Find out the answers to those questions and more below.

Champions by the numbers

Title leaderboard

3 titles

Elena Rybakina (2 x Grand Slam, 1 x WTA 500)

Mirra Andreeva (1 x Grand Slam, 2 x WTA 500)

Aryna Sabalenka (2 x WTA 1000, 1 x WTA 500)

2 titles

Linda Noskova (1 x Grand Slam, 1 x WTA 500)

Karolina Muchova, Jessica Pegula (1 x WTA 1000, 1 x WTA 500)

Marta Kostyuk, Elina Svitolina (1 x WTA 1000, 1 x WTA 250)

Marie Bouzkova (2 x WTA 250)

1 WTA 1000 title: Coco Gauff, Iga Swiatek

1 WTA 500 title: Sara Bejlek, Cristina Bucsa, Alexandra Eala, Iva Jovic, Emma Navarro, Diane Parry, Donna Vekic

1 WTA 250 title: Katie Boulter, Marie Bouzkova, Sorana Cirstea, Elisabetta Cocciaretto, Madison Keys, Tamara Korpatsch, Barbora Krejcikova, Kristina Liutova, Petra Marcinko, Robin Montgomery, Kaitlin Quevedo, Mayar Sherif, Peyton Stearns, Lilli Tagger

Rybakina became the sixth active player to win three or more Grand Slam titles at the US Open, a performance that enabled her to become the 30th WTA World No. 1 and the first to represent Kazakhstan.

First-time champions: 9 (5 in the Hard-Court Swing)

Sara Bejlek, Abu Dhabi

Cristina Bucsa, Merida

Petra Marcinko, Rabat

Robin Montgomery, 's-Hertogenbosch

Lilli Tagger, Prague

Alexandra Eala, Washington

Kristina Liutova, Memphis

Diane Parry, Monterrey

Kaitlin Quevedo, Sao Paulo

Eala became the first Filipina in history to become a WTA champion, and Tagger was the first Austrian to lift a WTA trophy since Yvonne Meusburger at Bad Gastein 2013. Tagger, 18, also became the first player born in 2008 or later to win a WTA title -- and a week later, 16-year-old Liutova became the first player born in 2010 to win a WTA title.

Liutova also became the 10th player in the Open Era to win the title on her WTA main-draw debut and the first since Maria Timofeeva at Budapest 2023. Memphis also marked her WTA qualifying debut; the last player to win a WTA title without having previously contested a qualifying draw was Angelique Widjaja at Bali 2001.

First-time finalists: 14 (6 in the Hard-Court Swing)

Sara Bejlek, Abu Dhabi

Taylor Townsend, Austin

Yuliia Starodubtseva, Charleston

Panna Udvardy, Bogota

Veronika Podrez, Rouen

Petra Marcinko, Rabat

Maja Chwalinska, Roland Garros

Robin Montgomery, 's-Hertogenbosch

Daria Snigur, Prague

Kristina Liutova, Memphis

Darja Vidmanova, Memphis

Diane Parry, Monterrey

Nadia Podoroska, Sao Paulo

Kaitlin Quevedo, Sao Paulo

Podoroska became the first Argentinian to reach a WTA final since Paula Ormaechea at Bogota 2013. The last Argentinian to win a WTA title was Gisela Dulko at Acapulco 2011.

Champions who didn't drop a set en route to title: 5 (1 in the Hard-Court Swing)

Aryna Sabalenka, Brisbane (dropped 27 games in 5 matches)

Mirra Andreeva, Adelaide (15 games in 4 matches)

Sorana Cirstea, Cluj-Napoca (23 games in 5 matches)

Madison Keys, Eastbourne (23 games in 5 matches)

Iva Jovic, Guadalajara (24 games in 4 matches)

Champions who dropped three or more sets en route to title: 9 (3 in the Hard-Court Swing)

Peyton Stearns, Austin (dropped 3 sets in 5 matches)

Jessica Pegula, Charleston (4 sets in 5 matches)

Elina Svitolina, Rome (3 sets in 6 matches)

Emma Navarro, Strasbourg (3 sets in 5 matches)

Donna Vekic, Queen's (3 sets in 7 matches, including qualifying)

Linda Noskova, Wimbledon (3 sets in 7 matches)

Tamara Korpatsch, Hamburg (3 sets in 5 matches)

Kristina Liutova, Memphis (4 sets in 6 matches, including qualifying)

Elena Rybakina, US Open (3 sets in 7 matches)

Champions who saved match point en route to title: 3 (0 in the Hard-Court Swing)

Aryna Sabalenka, Indian Wells (saved 1 vs. Elena Rybakina in F)

Elena Rybakina, Stuttgart (saved 2 vs. Leylah Fernandez in QF)

Linda Noskova, Wimbledon (saved 1 vs. Sorana Cirstea in R3)

Home-soil champions: 5 (2 in the Hard-Court Swing)

Sorana Cirstea (ROU), Cluj-Napoca

Peyton Stearns (USA), Austin

Jessica Pegula (USA), Charleston

Tamara Korpatsch (GER), Hamburg

Coco Gauff (USA), Cincinnati

Korpatsch became the first German to win a WTA title on home soil since Angelique Kerber at Bad Homburg 2023.

Finals between compatriots: 5 (2 in the Hard-Court Swing)

USA: Peyton Stearns d. Taylor Townsend 7-6(8), 7-5, Austin

UKR: Marta Kostyuk d. Veronika Podrez 6-3, 6-4, Rouen

CZE: Linda Noskova d. Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3, Wimbledon

USA: Coco Gauff d. Jessica Pegula 6-2, 6-4, Cincinnati

USA: Iva Jovic d. Peyton Stearns 6-4, 6-2, Guadalajara

Champions ranked outside the Top 100: 5 (2 in the Hard-Court Swing)

No. 484 Robin Montgomery, 's-Hertogenbosch

No. 229 Kristina Liutova, Memphis

No. 120 Katie Boulter, Ostrava

No. 105 Kaitlin Quevedo, Sao Paulo

No. 101 Sara Bejlek, Abu Dhabi

Runners-up ranked outside the Top 100: 8 (3 in the Hard-Court Swing)

No. 317 Nadia Podoroska, Sao Paulo

No. 209 Veronika Podrez, Rouen

No. 124 Tamara Korpatsch, Ostrava

No. 119 Taylor Townsend, Austin

No. 115 Paula Badosa, Iasi

No. 114 Maja Chwalinska, Roland Garros

No. 114 Darja Vidmanova, Memphis

No. 112 Tatjana Maria, Eastbourne

Qualifiers/lucky losers to win a title: 5 (1 in the Hard-Court Swing)

[Q] Elisabetta Cocciaretto, Hobart

[Q] Sara Bejlek, Abu Dhabi

[LL] Donna Vekic, Queen's

[Q] Robin Montgomery, 's-Hertogenbosch

[Q] Kristina Liutova, Memphis

Qualifiers/lucky losers to be runners-up: 2 (0 in the Hard-Court Swing)

[Q] Veronika Podrez, Rouen

[Q] Maja Chwalinska, Roland Garros

Match win and Top 10 win leaderboard

Eleven players have won 36 or more WTA main-draw matches in 2026 so far. Their full win-loss records are:

Jessica Pegula, 50-13

Elena Rybakina, 49-13

Aryna Sabalenka, 46-10

Coco Gauff, 45-14

Mirra Andreeva, 44-14

Elina Svitolina, 43-13

Iva Jovic, 38-17

Karolina Muchova, 37-10

Sorana Cirstea, 37-14

Iga Swiatek, 36-14

Marta Kostyuk, 36-10

Twenty players have scored multiple Top 10 wins so far in 2026. Their full record against Top 10 opposition is as follows:

Elena Rybakina, 7-3

Elina Svitolina, 7-3

Marta Kostyuk, 6-4

Karolina Muchova, 6-4

Alexandra Eala, 5-2

Aryna Sabalenka, 5-2

Victoria Mboko, 5-4

Jessica Pegula, 5-5

Madison Keys, 3-2

Belinda Bencic, 3-3

Linda Noskova, 3-3

Coco Gauff, 3-4

Hailey Baptiste, 3-5

Emma Navarro, 2-0

Elise Mertens, 2-3

Jelena Ostapenko, 2-3

Karolina Pliskova, 2-3

Anastasia Potapova, 2-4

Maria Sakkari, 2-4

Iva Jovic, 2-5

10 players have scored their first career Top 10 win so far in 2026 (one in the Hard-Court Swing):

Nikola Bartunkova d. Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

Iva Jovic d. Jasmine Paolini 6-2, 7-6(3), Australian Open R3

Antonia Ruzic d. Elena Rybakina 5-7, 6-4, 10 ret., Dubai R3

Cristina Bucsa d. Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF

Talia Gibson d. Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4

Zeynep Sonmez d. Jasmine Paolini 6-2, 6-2, Stuttgart R1

Anna Bondar d. Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2

Caty McNally d. Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2

Yuliia Starodubtseva d. Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2

Sara Bejlek d. Aryna Sabalenka 7-6(7), 6-4, Cincinnati R4

22 matches have featured a player ranked outside the Top 50 upsetting a Top 10 opponent (two in the Hard-Court Swing):

No. 418 Karolina Pliskova d. No. 4 Amanda Anisimova 5-7, 7-6(3), 4-1 ret., Doha R2

No. 170 Jil Teichmann d. No. 10 Karolina Muchova 6-1, 7-5, Roland Garros R3

No. 142 Paula Badosa d. No. 7 Coco Gauff 1-6, 6-3, 6-2, Berlin R2

No. 126 Nikola Bartunkova d. No. 10 Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

No. 121 Zheng Qinwen d. No. 8 Iga Swiatek 7-5, 6-3, US Open R4

No. 112 Talia Gibson d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4

No. 106 Karolina Pliskova d. No. 9 Victoria Mboko 6-2, 3-4 ret., Queen's R2

No. 105 Elena-Gabriela Ruse d. No. 10 Linda Noskova 6-1, 6-3, Bad Homburg R1

No. 92 Diane Parry d. No. 6 Amanda Anisimova 6-3, 4-6, 7-6[3], Roland Garros R3

No. 83 Kimberly Birrell d. No. 5 Jessica Pegula 1-6, 6-3, 6-3, Roland Garros R1

No. 77 Daria Snigur d. No. 8 Elina Svitolina 7-5, 6-2, Wimbledon R1

No. 76 Caty McNally d. No. 10 Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2

No. 70 Caty McNally d. No. 7 Linda Noskova 7-6(5), 6-1, Toronto R2

No. 73 Katie Boulter d. No. 2 Elena Rybakina 7-5, 2-6, 6-4, Queen's QF

No. 67 Antonia Ruzic d. No. 3 Elena Rybakina 5-7, 6-4, 1-0 ret., Dubai R3

No. 63 Cristina Bucsa d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF

No. 63 Anna Bondar d. No. 7 Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2

No. 57 Elisabetta Cocciaretto d. No. 5 Coco Gauff 6-4, 6-2, Doha R2

No. 56 Anastasia Potapova d. No. 2 Elena Rybakina 7-6(8), 6-4, Madrid R4

No. 55 Yuliia Starodubtseva d. No. 2 Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2

No. 52 Maria Sakkari d. No. 2 Iga Swiatek 2-6, 6-4, 7-5, Doha QF

No. 52 Maria Sakkari d. No. 8 Jasmine Paolini 6-4, 6-2, Doha R2

Winning streaks

There have been eight double-digit winning streaks in 2026 so far:

17: Marta Kostyuk (Billie Jean King Cup Qualifiers, W Rouen, W Madrid, SF Roland Garros)

15: Aryna Sabalenka (W Indian Wells, W Miami, QF Madrid)

11: Sabalenka (W Brisbane, F Australian Open)

11: Coco Gauff (W Cincinnati, SF US Open)

10: Elina Svitolina (W Auckland, SF Australian Open)

10: Svitolina (W Rome, QF Roland Garros)

10: Karolina Muchova (W Bad Homburg, F Wimbledon)

10: Iga Swiatek (W Toronto, SF Cincinnati)

Match point saves

17 WTA main-draw matches were won from match point down in the Grass-Court Swing, taking the total to 65 in 2026.

11 players have won from match point down more than once: Jaqueline Cristian and Coco Gauff (three times each); Hailey Baptiste, Magdalena Frech, Anna Kalinskaya, Victoria Mboko, Caty McNally, Karolina Pliskova, Dayana Yastremska, Yuan Yue and Anastasia Zakharova (twice each).

Nine match points saved

Anna Kalinskaya d. Katerina Siniakova 4-6, 7-6(4), 7-5, Rome R2

Seven match points saved

Elina Svitolina d. Tereza Valentova 3-6, 7-6(5), 6-0, Cincinnati R2

Six match points saved

Hailey Baptiste d. Aryna Sabalenka 2-6, 6-2, 7-6(6), Madrid QF

Five match points saved

Anastasia Zakharova d. Dayana Yastremska 4-6, 7-5, 7-6(6), Rome R1

Zhang Shuai d. Cristina Bucsa 2-6, 7-6(7), 7-5, Strasbourg R1

Petra Marcinko d. Antonia Ruzic 7-6(6), 4-6, 7-6(4), Eastbourne R1

Madison Keys d. Anna Bondar 5-7, 6-4, 7-6[5], US Open R2

Four match points saved

Jaqueline Cristian d. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 2-6, 7-6(6), 7-5, Rouen R1

Daria Snigur d. Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 7-6(13), Madrid R1

Dayana Yastremska d. Aoi Ito 7-6(1), 4-6, 7-5, Wimbledon R1

Lanlana Tararudee d. Nikola Bartunkova 7-6(4), 3-6, 7-6(6), Prague R2

Three match points saved

Magdalena Frech d. Marketa Vondrousova 7-5, 6-7(3), 7-6(0), Brisbane R1

Diana Shnaider d. Talia Gibson 3-6, 7-5, 6-3, Australian Open R2

Magdalena Frech d. Liudmila Samsonova 6-3, 4-6, 7-6(7), Doha R1

Coco Gauff d. Elise Mertens 2-6, 7-6(9), 6-3, Dubai R3

Yuan Yue d. Rebecca Sramkova 4-6, 7-5, 6-1, Austin R1

Anastasia Potapova d. Marina Stakusic 4-6, 6-1, 7-5, Indian Wells R1

Camila Osorio d. Iva Jovic 4-6, 7-6(4), 6-3, Indian Wells R2

Jaqueline Cristian d. Maya Joint 0-6, 6-2, 7-5, Indian Wells R2

Dayana Yastremska d. Ashlyn Krueger 2-6, 6-4, 7-5, Miami R1

Jaqueline Cristian d. Yuliia Starodubtseva 3-6, 7-6(5), 6-4, Madrid R2

Karolina Pliskova d. Jaqueline Cristian 6-7(5), 7-6(2), 6-4, Rome R2

Elise Mertens d. Jasmine Paolini 4-6, 7-6(5), 6-3, Rome R3

Jil Teichmann d. Yasmine Kabbaj 6-1, 5-7, 7-6(6), Rabat QF

Alina Charaeva d. Sara Sorribes Tormo 3-6, 7-5, 6-1, Hamburg R1

Anna Bondar d. Elina Avanesyan 7-6(3), 4-6, 7-6(2), Hamburg SF

Yuliia Starodubtseva d. Maria Sakkari 1-6, 7-6(4), 6-2, US Open R2

Two match points saved

Mirra Andreeva d. Linda Noskova 5-7, 6-4, 7-5, Brisbane R3

Victoria Mboko d. Anna Kalinskaya 6-2, 3-6, 7-6(6), Adelaide R2

Laura Siegemund d. Liudmila Samsonova 0-6, 7-5, 6-4, Australian Open R1

Jelena Ostapenko d. Oksana Selekhmeteva 5-7, 7-6(4), 6-2, Abu Dhabi R1

Elena Rybakina d. Leylah Fernandez 6-7(5), 6-4, 7-6(6), Stuttgart QF

Caty McNally d. Katerina Siniakova 6-3, 2-6, 7-6(2), Madrid R3

Hailey Baptiste d. Barbora Krejcikova 6-7(7), 7-6(6), 6-2, Roland Garros R1

Talia Gibson d. Francesca Jones 6-3, 5-7, 7-6(4), Nottingham R1

Solana Sierra d. Anna Bondar 6-3, 5-7, 7-5, Wimbledon R1

Carole Monnet d. Rebeka Masarova 4-6, 6-2, 7-6(4), Athens R1

Clara Burel d. Varvara Lepchenko 2-6, 7-5, 6-3, Iasi R1

Anna Kalinskaya d. Janice Tjen 1-6, 6-3, 7-6(7), Washington R2

Janice Tjen d. Viktorija Golubic 7-6(8), 5-7, 7-5, Cincinnati R2

Coco Gauff d. Mirra Andreeva 2-6, 7-6(7), 6-2, US Open QF

One match point saved

Wang Xinyu d. Alexandra Eala 5-7, 7-5, 6-4, Auckland SF

Bai Zhuoxuan d. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6, 7-6[10], Australian Open R1

Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1

Tereza Martincova d. Dalma Galfi 2-6, 6-3, 7-5, Ostrava R1

Alexandra Eala d. Aliaksandra Sasnovich 2-6, 6-4, 7-6(5), Abu Dhabi R2

Ekaterina Alexandrova d. Hailey Baptiste 3-6, 7-6(5), 6-3, Abu Dhabi SF

Victoria Mboko d. Mirra Andreeva 6-3, 3-6, 7-6(5), Doha R3

Taylor Townsend d. Linda Fruhvirtova 4-6, 7-6(3), 7-5, Austin R1

Sonay Kartal d. Emma Navarro 6-1, 3-6, 7-6(2), Indian Wells R2

Aryna Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6), Indian Wells F

Lilli Tagger d. Ella Seidel 6-7(8), 6-4, 7-5, Miami R1

Anastasia Zakharova d. Anna Kalinskaya 3-6, 6-1, 7-5, Miami R2

Yuan Yue d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(4), 7-6(5), Charleston R1

Coco Gauff d. Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2, Rome R4

Sara Bejlek d. Laura Siegemund 3-6, 7-6(2), 7-6(3), Eastbourne R1

Mananchaya Sawangkaew d. Maja Chwalinska 2-6, 7-5, 6-2, Wimbledon R1

Linda Noskova d. Sorana Cirstea 2-6, 6-3, 7-6[9], Wimbledon R3

Karolina Muchova d. Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6[10], Wimbledon SF

Alycia Parks d. Mai Hontama 6-7(4), 6-2, 7-5, Athens R2

Caty McNally d. Tatjana Maria 4-6, 7-6(4), 6-1, Toronto R1

Zeynep Sonmez d. Daria Kasatkina 2-6, 7-6(4), 6-3, Cincinnati R1

Karolina Pliskova d. Hanne Vandewinkel 2-6, 7-5, 6-3, US Open R1

Kimberly Birrell d. Petra Marcinko 3-6, 7-6(4), 6-3, US Open R1

Zheng Qinwen d. Madison Keys 1-6, 7-6(3), 7-5, US Open R3

Longest matches and tiebreaks

21 WTA main-draw matches lasted three hours or more in the Hard-Court Swing, taking the season total to 52:

Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1 (3:31)

Tamara Zidansek d. Anna Bondar 7-6(5), 6-7(5), 7-5, Iasi R2 (3:31)

Camila Osorio d. Yulia Putintseva 7-5, 6-7(6), 7-5, Roland Garros R2 (3:30)

Anna Kalinskaya d. Katerina Siniakova 4-6, 7-6(4), 7-5, Rome R2 (3:29)

Petra Marcinko d. Antonia Ruzic 7-6(6), 4-6, 7-6(4), Eastbourne R1 (3:29)

Anna Bondar d. Elina Avanesyan 7-6(3), 4-6, 7-6(2), Hamburg SF (3:29)

Katerina Siniakova d. Leylah Fernandez 5-7, 6-4, 7-6(1), Indian Wells R2 (3:28)

Polina Iatcenko d. Renata Zarazua 4-6, 6-4, 7-6[7], US Open R1 (3:27)

Mayar Sherif d. Paula Badosa 7-6(4), 6-7(2), 6-4, Hamburg QF (3:26)

Marie Bouzkova d. Liudmila Samsonova 4-6, 7-6(3), 6-4, Wimbledon R3 (3:25)

Yuan Yue d. Sara Sorribes Tormo 4-6, 6-2, 7-6(5), Cluj-Napoca R2 (3:24)

Belinda Bencic d. Taylor Townsend 6-7(5), 7-6(4), 6-4, Toronto R3 (3:24)

Magdalena Frech d. Marketa Vondrousova 7-5, 6-7(3), 7-6(0), Brisbane R1 (3:23)

Sara Bejlek d. Laura Siegemund 3-6, 7-6(2), 7-6(3), Eastbourne R1 (3:22)

Yuliia Starodubtseva d. Maya Joint 6-7(8), 7-5, 6-4, Nottingham R1 (3:21)

Maddison Inglis d. Laura Siegemund 6-4, 6-7(3), 7-6[7], Australian Open R2 (3:20)

Victoria Jimenez Kasintseva d. Magda Linette 5-7, 7-6(5), 7-5, Merida R2 (3:20)

Alexandra Eala d. Laura Siegemund 6-7(6), 6-3, 6-3, Miami R2 (3:20)

Elvina Kalieva d. Dalma Galfi 6-3, 6-7(5), 7-6(5), Miami R1 (3:17)

Mayar Sherif d. Simona Waltert 5-7, 6-4, 7-6(3), Hamburg R1 (3:17)

Lanlana Tararudee d. Nikola Bartunkova 7-6(4), 3-6, 7-6(6), Prague R2 (3:17)

Katie Volynets d. Viktorija Golubic 7-5, 2-6, 7-6(3), Memphis R1 (3:17)

Elvina Kalieva d. Zeynep Sonmez 3-6, 7-5, 7-5, Memphis R2 (3:17)

Elsa Jacquemot d. Darja Vidmanova 6-7(5), 7-5, 7-5, Miami R1 (3:15)

Janice Tjen d. Viktorija Golubic 7-6(8), 5-7, 7-5, Cincinnati R2 (3:14)

Yuan Yue d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(4), 7-6(5), Charleston R1 (3:13)

Karolina Pliskova d. Jaqueline Cristian 6-7(5), 7-6(2), 6-4, Rome R2 (3:12)

Leylah Fernandez d. Katie Boulter 6-7(5), 6-3, 6-3, Bad Homburg R1 (3:12)

Talia Gibson d. Francesca Jones 6-3, 5-7, 7-6(4), Nottingham R1 (3:11)

Kristina Liutova d. Ekaterina Alexandrova 7-6(2), 4-6, 5-4 ret., Memphis R1 (3:11)

Caty McNally d. Wang Xiyu 4-6, 6-3, 7-6(5), Memphis R1 (3:11)

Jessica Pegula d. Yulia Putintseva 4-6, 6-4, 7-5, Charleston R2 (3:10)

Caty McNally d. Janice Tjen 7-5, 6-7(5), 6-3, Eastbourne R1 (3:10)

Mayar Sherif d. Yulia Putintseva 6-2, 3-6, 7-6(5), Iasi QF (3:09)

Liudmila Samsonova d. Yulia Putintseva 7-6(5), 5-7, 7-5, Cincinnati R1 (3:09)

Miriana Tona d. Sapfo Sakellaridi 7-6(2), 5-7, 6-2, Athens R1 (3:08)

Leylah Fernandez d. Zeynep Sonmez 6-7(2), 6-1, 7-6(5), Stuttgart R2 (3:07)

Jil Teichmann d. Yasmine Kabbaj 6-1, 5-7, 7-6(6), Rabat QF (3:07)

Jaqueline Cristian d. Yuliia Starodubtseva 3-6, 7-6(5), 6-4, Madrid R2 (3:06)

Alina Charaeva d. You Xiaodi 3-6, 7-6(5). 6-3, Sao Paulo R1 (3:06)

Elisabetta Cocciaretto d. Clara Tauson 4-6, 7-6(2), 7-6(2), Washington R1 (3:05)

Kimberly Birrell d. Jaqueline Cristian 5-7, 6-1, 7-5, Adelaide QF (3:04)

Elina Svitolina d. Coco Gauff 6-4, 6-7(13), 6-4, Dubai SF (3:03)

Anastasia Zakharova d. Dayana Yastremska 4-6, 7-5, 7-6(6), Rome R1 (3:03)

Iva Jovic d. Alexandra Eala 7-5, 3-6, 7-5, US Open R3 (3:03)

Tereza Valentova d. Hannah Klugman 7-5, 5-7, 7-5, Eastbourne R1 (3:02)

Paula Badosa d. Marie Bouzkova 6-7(4), 6-4, 6-2, Brisbane R2 (3:01)

Maddison Inglis d. Kimberly Birrell 7-6(6), 6-7(9), 6-4, Australian Open R1 (3:01)

Cristina Bucsa d. Himeno Sakatsume 7-6(6), 6-7(0), 7-6[6], US Open R2 (3:01)

Elena Rybakina d. Leylah Fernandez 6-7(5), 6-4, 7-6(6), Stuttgart QF (3:00)

Alina Charaeva d. Sara Sorribes Tormo 3-6, 7-5, 6-1, Hamburg R1 (3:00)

Sara Bejlek d. Wang Xiyu 6-3, 4-6, 7-5, Toronto R1 (3:00)

Five finals have lasted longer than two-and-a-half hours in 2026 so far (one in the Hard-Court Swing):

Marie Bouzkova d. Emma Navarro 7-6(5), 4-6, 6-2, Nottingham (2:57)

Marie Bouzkova d. Panna Udvardy 6-7(7), 6-2, 6-2, Bogota (2:50)

Elina Svitolina d. Coco Gauff 6-4, 6-7(3), 6-2, Rome (2:49)

Aryna Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6), Indian Wells (2:31)

Diane Parry d. Elise Mertens 6-4, 0-6, 6-3, Monterrey (2:31)

13 regular (first to seven) tiebreaks went to 7-7 or beyond in the Hard-Court Swing, taking the season total to 50 (winner of tiebreak listed first):

Belinda Bencic l. Hailey Baptiste 6-1, 6-7(14), 6-3, Madrid R4

Coco Gauff l. Elina Svitolina 6-4, 6-7(13), 6-4, Dubai SF

Daria Snigur d. Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 7-6(13), Madrid R1

Lilli Tagger d. Liudmila Samsonova 6-2, 7-6(11), Linz R2

Daria Kasatkina d. Susan Bandecchi 7-5, 7-6(11), Roland Garros R2

Solana Sierra d. Dayana Yastremska 7-6(10), 7-6(8), Madrid R1

Talia Gibson d. Zheng Qinwen 6-3, 7-6(10), Nottingham R2

Carole Monnet d. Rebeka Masarova 4-6, 6-2, 7-6(10), Athens R1

Kimberly Birrell l. Maddison Inglis 7-6(6), 6-7(9), 6-4, Australian Open R1

Coco Gauff d. Elise Mertens 2-6, 7-6(9), 6-3, Dubai R3

Clara Tauson d. Yulia Putintseva 7-6(9), 6-2, Indian Wells R2

Katie Boulter d. Jessica Bouzas Maneiro 7-6(9), 6-4, Miami R1

Simona Waltert l. Hailey Baptiste 6-7(9), 6-4, 6-4, Rome R2

Donna Vekic d. Marie Bouzkova 7-6(9), 6-3, Queen's R2

Aryna Sabalenka d. McCartney Kessler 6-1, 7-6(9), Wimbledon R2

Sara Bejlek d. Anna Blinkova 7-6(9), 3-6, 6-1, Prague R1

Liudmila Samsonova d. Janice Tjen 7-6(9), 7-5, Toronto R1

Kayla Day d. Elvina Kalieva 7-6(9), 6-4, Guadalajara R1

Sonay Kartal d. Cristina Bucsa 6-3, 7-6(8), Abu Dhabi R1

Peyton Stearns d. Taylor Townsend 7-6(8), 7-5, Austin F

Ella Seidel l. Lilli Tagger 6-7(8), 6-4, 7-5, Miami R1

Peyton Stearns d. Ashlyn Krueger 7-6(8), 7-5, Charleston R2

Anastasia Potapova d. Elena Rybakina 7-6(8), 6-4, Madrid R4

Jessica Pegula d. Madison Keys 7-6(5), 7-6(8), Berlin QF

Maya Joint l. Yuliia Starodubtseva 6-7(8), 7-5, 6-4, Nottingham R1

Janice Tjen d. Viktorija Golubic 7-6(8), 5-7, 7-5, Cincinnati R2

Marta Kostyuk d. Mirra Andreeva 7-6(7), 6-3, Brisbane QF

Anna Bondar d. Tatjana Maria 7-6(7), 7-5, Hobart R2

Karolina Pliskova d. Sloane Stephens 7-6(7), 6-2, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Daria Kasatkina 7-6(7), 0-6, 6-3, Australian Open R1

Aryna Sabalenka d. Anastasia Potapova 7-6(4), 7-6(7), Australian Open R3

Magdalena Frech d. Liudmila Samsonova 6-3, 4-6, 7-6(7), Doha R1

Zeynep Sonmez d. Ann Li 3-6, 7-6(7), 6-4, Merida R2

Zeynep Sonmez d. McCartney Kessler 7-6(7), 6-0, Indian Wells R1

Diana Shnaider d. Tereza Valentova 7-6(7), 7-6(3), Miami R2

Panna Udvardy l. Marie Bouzkova 6-7(7), 6-2, 6-2, Bogota F

Anastasia Potapova d. Lilli Tagger 7-6(7), 6-0, Linz QF

Dalma Galfi d. Ajla Tomljanovic 7-6(7), 6-4, Madrid R1

Zhang Shuai d. Cristina Bucsa 2-6, 7-6(7), 7-5, Strasbourg R1

Barbora Krejcikova l. Hailey Baptiste 6-7(7), 7-6(6), 6-2, Roland Garros R1

Claire Liu l. Maria Sakkari 6-7(7), 6-3, 6-3, Roland Garros R2

Eva Lys d. Magdalena Frech 7-6(7), 6-3, Berlin R1

Anna Kalinskaya d. Janice Tjen 1-6, 6-3, 7-6(7), Washington R2

Viktorija Golubic d. Kimberly Birrell 7-6(7), 6-4, Toronto R1

Diane Parry d. Caroline Dolehide 6-4, 7-6(7), Cincinnati R1

Clara Tauson d. Peyton Stearns 7-6(7), 1-6, 7-5, Cincinnati R2

Sara Bejlek d. Aryna Sabalenka 7-6(7), 6-4, Cincinnati R4

Diane Parry d. Ann Li 7-6(7), 6-4, Monterrey SF

Coco Gauff d. Mirra Andreeva 2-6, 7-6(2), 6-2, US Open QF

Peyton Stearns d. Liudmila Samsonova 7-6(7), 6-2, Guadalajara SF

Four super-tiebreaks (first to 10) have gone to 9-9 or beyond in 2026:

Bai Zhuoxuan d. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6, 7-6[10], Australian Open R1

Karolina Muchova d. Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6[10], Wimbledon SF

Magda Linette d. Tereza Valentova 5-7, 6-4, 7-6[9], Roland Garros R1

Linda Noskova d. Sorana Cirstea 2-6, 6-3, 7-6[9], Wimbledon R3

Ranking milestones

Three players have made their Top 10 debuts so far this year:

Victoria Mboko, Feb. 16

Linda Noskova, Jun. 22

Marta Kostyuk, Sep. 14

Three players have made their Top 20 debuts so far this year:

Iva Jovic, Feb. 2

Sorana Cirstea, May 18

Alexandra Eala, Aug. 3

Fifteen players have made their Top 50 debuts so far this year:

Cristina Bucsa, Jan. 5

Tereza Valentova, Feb. 2

Janice Tjen, Feb. 2

Sara Bejlek, Feb. 9

Maja Chwalinska, Jun. 8

Petra Marcinko, Jun. 8

Nikola Bartunkova, Jun. 22

Oleksandra Oliynykova, Jun. 22

Caty McNally, Jun. 22

Zeynep Sonmez, Jul. 13

Antonia Ruzic, Jul. 13

Daria Snigur, Jul. 27

Lilli Tagger, Jul. 27

Tamara Korpatsch, Jul. 27

Yuliia Starodubtseva, Sep. 14

Thirteen players have made their Top 100 debuts so far this year:

Sinja Kraus, Feb. 23

Victoria Jimenez Kasintseva, Mar. 2

Talia Gibson, Mar. 16

Daria Snigur, Mar. 30

Nikola Bartunkova, Mar. 30

Hanne Vandewinkel, Mar. 30

Lilli Tagger, Apr. 13

Lanlana Tararudee, May 4

Maja Chwalinska, Jun. 8

Alina Korneeva, Jun. 8

Darja Vidmanova, Jun. 22

Kaitlin Quevedo, Jul. 13

Taylah Preston, Aug. 24

WTA milestones

Fifteen players made their WTA main-draw debuts in the Hard-Court Swing, taking the season total to 32:

Sofia Costoulas (BEL), Auckland (qualifier, made quarterfinals)

Kaitlin Quevedo (ESP), Auckland (qualifier, made R2)

Oleksandra Oliynykova (UKR), Australian Open (direct entrant, lost R1)

Linda Klimovicova (POL), Australian Open (qualifier, made R2)

Elena Ruxandra Bertea (ROU), Cluj-Napoca (wild card, lost R1)

Vendula Valdmannova (CZE), Ostrava (qualifier, lost R1)

Mary Stoiana (USA), Austin (wild card, lost R1)

Hanne Vandewinkel (BEL), Bogota (direct entrant, made R2)

Lia Karatancheva (BUL), Bogota (qualifier, lost R1)

Veronika Podrez (UKR), Rouen (qualifier, made final)

Noemi Basiletti (ITA), Rome (qualifier, made R2)

Jennifer Ruggeri (ITA), Rome (wild card, lost R1)

Caijsa Hennemann (SWE), Rabat (qualifier, lost R1)

Lisa Zaar (SWE), Rabat (qualifier, lost R1)

Ksenia Efremova (FRA), Roland Garros (wild card, lost R1)

Alice Tubello (FRA), Roland Garros (wild card, lost R1)

Alicia Dudeney (GBR), Nottingham (lucky loser, lost R1)

Elena Micic (AUS), Athens (qualifier, made R2)

Mina Hodzic (GER), Athens (qualifier, lost R1)

Marianna Argyrokastriti (GRE), Athens (wild card, lost R1)

Sapfo Sakellaridi (GRE), Athens (wild card, lost R1)

Alevtina Ibragimova, Iasi (qualifier, made R2)

Ilinca Amariei (ROU), Iasi (qualifier, lost R1)

Carol Young Suh Lee (USA), Prague (qualifier, made R2)

Jana Kovackova (CZE), Prague (wild card, lost R1)

Alisa Oktiabreva (CZE), Prague (wild card, lost R1)

Tessa Johanna Brockmann (GER), Hamburg (wild card, lost R1)

Kristina Liutova, Memphis (qualifier, won tournament)

Reese Brantmeier (USA), Memphis (wild card, lost R1)

Thea Frodin (USA), US Open (wild card, lost R1)

Hayu Kinoshita (JPN), Sao Paulo (lucky loser, lost R1)

Justina Mikulskyte (LTU), Sao Paulo (lucky loser, lost R1)

Mikulskyte became the second Lithuanian player to compete in a WTA main draw, and the first since Lina Stanciute at Stockholm 2007.

Eleven players won their first WTA main-draw matches in the Hard-Court Swing, taking the season total to 26:

Sofia Costoulas (BEL), Auckland (QF)

Kaitlin Quevedo (ESP), Auckland (R2)

Linda Klimovicova (POL), Australian Open (R2)

Oleksandra Oliynykova (UKR), Cluj-Napoca (SF)

Elvina Kalieva (USA), Miami (R2)

Akasha Urhobo (USA), Charleston (R2)

Jazmin Ortenzi (ARG), Bogota (SF)

Guiomar Maristany Zuleta De Reales (ESP), Bogota (R2)

Hanne Vandewinkel (BEL), Bogota (R2)

Veronika Podrez (UKR), Rouen (F)

Tyra Caterina Grant (ITA), Madrid (R2)

Noemi Basiletti (ITA), Rome (R2)

Yasmine Kabbaj (MAR), Rabat (QF)

Yelyzaveta Kotliar (UKR), Rabat (R2)

Hannah Klugman (GBR), Nottingham (R2)

Elena Micic (AUS), Athens (R2)

Miriana Tona (ITA), Athens (R2)

Alina Charaeva (ARM), Iasi (R2)

Alevtina Ibragimova, Iasi (R2)

Carol Young Suh Lee (USA), Prague (R2)

Julia Stusek (GER), Hamburg (R2)

Kristina Liutova, Memphis (W)

Kayla Cross (CAN), Toronto (R2)

Teodora Kostovic (SRB), Sao Paulo (QF)

Mary Stoiana (USA), Sao Paulo (QF)

Vendula Valdmannova (CZE), Sao Paulo (R2)

Defending champion watch

How have the season's title defenses panned out so far?

Brisbane: Aryna Sabalenka defended her title

Auckland: Clara Tauson competed in Brisbane instead

Adelaide: Madison Keys lost QF to Victoria Mboko

Hobart: McCartney Kessler lost R1 to Olga Danilovic

Australian Open: Madison Keys lost R4 to Jessica Pegula

Abu Dhabi: Belinda Bencic did not play

Cluj-Napoca: Anastasia Potapova lost QF to Sorana Cirstea

Ostrava: was held for the first time since 2022; the most recent champion, Barbora Krejcikova, did not play

Doha: Amanda Anisimova lost R2 to Karolina Pliskova (via retirement)

Dubai: Mirra Andreeva lost QF to Amanda Anisimova

Merida: Emma Navarro lost R2 to Zhang Shuai

Austin: Jessica Pegula did not play

Indian Wells: Mirra Andreeva lost R3 to Katerina Siniakova

Miami: Aryna Sabalenka defended her title

Charleston: Jessica Pegula defended her title

Bogota: Camila Osorio lost R2 to Jazmin Ortenzi

Linz: Ekaterina Alexandrova lost R2 to Karolina Pliskova

Stuttgart: Jelena Ostapenko lost R1 to Mirra Andreeva

Rouen: Elina Svitolina competed in Stuttgart instead

Madrid: Aryna Sabalenka lost QF to Hailey Baptiste

Rome: Jasmine Paolini lost R3 to Elise Mertens

Strasbourg: Elena Rybakina did not play

Rabat: Maya Joint competed in Strasbourg instead

Roland Garros: Coco Gauff lost R3 to Anastasia Potapova

Queen's: Tatjana Maria lost R2 to Elena Rybakina (a reverse of the 2025 quarterfinal)

's-Hertogenbosch: Elise Mertens lost R2 to Elena-Gabriela Ruse (a reverse of the 2025 final)

Berlin: Marketa Vondrousova did not play

Nottingham: McCartney Kessler lost R1 to Katie Volynets

Bad Homburg: Jessica Pegula did not play

Eastbourne: Maya Joint lost R1 to Emiliana Arango

Wimbledon: Iga Swiatek lost R3 to Alexandra Eala

Athens: was an inaugural tournament, the first held in the city since 1990

Iasi: Irina-Camelia Begu did not play

Prague: Marie Bouzkova lost QF to Tereza Valentova (a reverse of the 2025 semifinal)

Hamburg: Lois Boisson did not play

Washington: Leylah Fernandez lost R2 to Alexandra Eala

Toronto: Victoria Mboko did not play

Cincinnati: Iga Swiatek lost SF to Jessica Pegula

Monterrey: Diana Shnaider did not play

US Open: Aryna Sabalenka lost F to Elena Rybakina

Guadalajara: Iva Jovic defended her title

Sao Paulo: Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah did not play

Whitewash watch

There have been four 6-0, 6-0 scorelines in 2026 so far:

Mirra Andreeva d. Solana Sierra 6-0, 6-0, Indian Wells R2

Jessica Pegula d. Rebeka Masarova 6-0, 6-0, Rome R3

Sorana Cirstea d. Solana Sierra 6-0, 6-0, Roland Garros R3

McCartney Kessler d. Oleksandra Oliynykova 6-0, 6-0, Wimbledon R1

There have been 21 matches in 2026 so far in which the winning player lost a 6-0 set:

Petra Marcinko d. Camila Osorio 6-4, 0-6, 7-6(2), Auckland R1

Alycia Parks d. Alexandra Eala 0-6, 6-3, 6-2, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Daria Kasatkina 7-6(7), 0-6, 6-3, Australian Open R1

Laura Siegemund d. Liudmila Samsonova 0-6, 7-5, 6-4, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

Hailey Baptiste d. Emma Navarro 7-6(6), 0-6, 6-3, Abu Dhabi R2

Kimberly Birrell d. Petra Marcinko 0-6, 6-3, 6-4, Austin R1

Jasmine Paolini d. Katie Boulter 0-6, 6-3, 6-3, Merida QF

Jaqueline Cristian d. Maya Joint 0-6, 6-2, 7-5, Indian Wells R2

Julia Riera d. Anna Blinkova 0-6, 6-2, 6-1, Bogota R2

Solana Sierra d. Zeynep Sonmez 0-6, 6-2, 6-3, Madrid R3

Talia Gibson d. Martina Trevisan 6-4, 0-6, 6-3, Rome R1

Oleksandra Oliynykova d. Kimberly Birrell 6-3, 0-6, 7-6[5], Roland Garros R2

Anna Kalinskaya d. Camila Osorio 6-3, 0-6, 6-2, Roland Garros R3

Jasmine Paolini d. Robin Montgomery 0-6, 6-4, 7-5, Wimbledon R1

Kimberly Birrell d. Alina Korneeva 6-3, 0-6, 6-2, Wimbledon R1

Maria Sakkari d. Kamilla Rakhimova 6-3, 0-6, 7-6[7], Wimbledon R3

Renata Zarazua d. Tamara Korpatsch 6-4, 0-6, 6-1, Toronto R1

Tamara Korpatsch d. Maya Joint 0-6, 6-3, 6-4, Cincinnati R1

Katie Boulter d. Katie Volynets 7-5, 0-6, 6-4, Cincinnati R1

Diane Parry d. Elise Mertens 6-4, 0-6, 6-3, Monterrey F