This week, we break down some of the key numbers behind the 2026 WTA Tour Driven by Mercedes-Benz season -- from first-time milestones to noteworthy upsets and from the longest matches to the best three-set records.

2026 year-end rankings wrap | 2026 stats wrap, pt. 1

Part two of the 2026 stats wrap covers Top 10 wins, winning streaks and victories from match point down.

Who had the most Top 10 wins in 2026?

Who had a winning record against Top 10 opponents, and who scored their first Top 10 wins?

Who had the longest winning streaks of 2026?

How many times did reigning Grand Slam champions face each other?

How many times were the World No. 1 and World No. 2 defeated in the same tournament?

How many times were matches won from match point down in 2026, and who pulled off the most of those escapes?

Who posted the most Top 10 wins in 2026?

In total, 57 players scored at least one Top 10 win during the 2026 season. In order of number of Top 10 wins, they are as follows:

11: Elina Svitolina

10: Elena Rybakina

9: Jessica Pegula

8: Marta Kostyuk, Aryna Sabalenka

7: Alexandra Eala, Coco Gauff

6: Karolina Muchova, Linda Noskova

5: Mirra Andreeva, Victoria Mboko

4: Ekaterina Alexandrova, Elise Mertens, Iga Swiatek

3: Hailey Baptiste, Nikola Bartunkova, Belinda Bencic, Madison Keys, Emma Navarro, Jelena Ostapenko, Anastasia Potapova, Maria Sakkari, Diana Shnaider, Zheng Qinwen

2: Amanda Anisimova, Leylah Fernandez, Iva Jovic, Anna Kalinskaya, Ann Li, Caty McNally, Karolina Pliskova

1: Paula Badosa, Sara Bejlek, Kimberly Birrell, Anna Bondar, Katie Boulter, Jessica Bouzas Maneiro, Cristina Bucsa, Alina Charaeva, Maja Chwalinska, Sorana Cirstea, Elisabetta Cocciaretto, Talia Gibson, Sonay Kartal, Barbora Krejcikova, Magda Linette, Naomi Osaka, Diane Parry, Elena-Gabriela Ruse, Antonia Ruzic, Liudmila Samsonova, Katerina Siniakova, Daria Snigur, Zeynep Sonmez, Yuliia Starodubtseva, Jil Teichmann

Twelve players finished 2026 with a positive season record against Top 10 opposition. They are as follows, ordered by their winning percentages against Top 10 opponents.

100: Alina Charaeva (1-0), Talia Gibson (1-0)

75: Emma Navarro (3-1)

70: Alexandra Eala (7-3)

67: Elena Rybakina (10-5), Ann Li (2-1)

62: Aryna Sabalenka (8-5)

61: Elina Svitolina (11-7)

60: Madison Keys (3-2)

57: Ekaterina Alexandrova (4-3), Elise Mertens (4-3)

56: Victoria Mboko (5-4)

Andreeva, Bencic, Gauff, Ostapenko, Muchova and Pegula all finished with an even 50% record against Top 10 opponents in 2026 (minimum three matches played).

Twelve players scored their first career Top 10 win in 2026:

Nikola Bartunkova d. Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

Iva Jovic d. Jasmine Paolini 6-2, 7-6(3), Australian Open R3

Antonia Ruzic d. Elena Rybakina 5-7, 6-4, 1-0 ret., Dubai R3

Cristina Bucsa d. Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF

Talia Gibson d. Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4

Zeynep Sonmez d. Jasmine Paolini 6-2, 6-2, Stuttgart R1

Anna Bondar d. Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2

Caty McNally d. Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2

Yuliia Starodubtseva d. Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2

Sara Bejlek d. Aryna Sabalenka 7-6(7), 6-4, Cincinnati R4

Alina Charaeva d. Elena Rybakina 3-6, 6-4, 6-3, Beijing R2

Maja Chwalinska d. Iga Swiatek 7-5, 6-1, Wuhan SF

Who were the lowest-ranked players to upset a Top 10 opponent?

There were 26 matches in 2026 in which a player ranked outside the Top 50 defeated a player ranked inside the Top 10 (compared to 35 in 2025), and 11 in which the winner was ranked outside the Top 100:

No. 418 Karolina Pliskova d. No. 4 Amanda Anisimova 5-7, 7-6(3), 4-1 ret., Doha R2

No. 217 Greet Minnen d. No. 7 Elina Svitolina 6-7(5), 6-4, 6-4, Billie Jean King Cup Finals QF

No. 170 Jil Teichmann d. No. 10 Karolina Muchova 6-1, 7-5, Roland Garros R3

No. 170 Sonay Kartal d. No. 6 Elina Svitolina 6-2, 2-6, 6-4, Wuhan QF

No. 142 Paula Badosa d. No. 7 Coco Gauff 1-6, 6-3, 6-2, Berlin R2

No. 126 Nikola Bartunkova d. No. 10 Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

No. 121 Zheng Qinwen d. No. 8 Iga Swiatek 7-5, 6-3, US Open R4

No. 118 Alina Charaeva d. No. 1 Elena Rybakina 3-6, 6-4, 6-3, Beijing R2

No. 112 Talia Gibson d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4

No. 106 Karolina Pliskova d. No. 9 Victoria Mboko 6-2, 3-4 ret., Queen's R2

No. 105 Elena-Gabriela Ruse d. No. 10 Linda Noskova 6-1, 6-3, Bad Homburg R1

No. 92 Diane Parry d. No. 6 Amanda Anisimova 6-3, 4-6, 7-6[3], Roland Garros R3

No. 83 Kimberly Birrell d. No. 5 Jessica Pegula 1-6, 6-3, 6-3, Roland Garros R1

No. 77 Daria Snigur d. No. 8 Elina Svitolina 7-5, 6-2, Wimbledon R1

No. 76 Caty McNally d. No. 10 Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2

No. 70 Caty McNally d. No. 7 Linda Noskova 7-6(5), 6-1, Toronto R2

No. 73 Katie Boulter d. No. 2 Elena Rybakina 7-5, 2-6, 6-4, Queen's QF

No. 67 Antonia Ruzic d. No. 3 Elena Rybakina 5-7, 6-4, 1-0 ret., Dubai R3

No. 63 Cristina Bucsa d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF

No. 63 Anna Bondar d. No. 7 Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2

No. 57 Elisabetta Cocciaretto d. No. 5 Coco Gauff 6-4, 6-2, Doha R2

No. 56 Anastasia Potapova d. No. 2 Elena Rybakina 7-6(8), 6-4, Madrid R4

No. 55 Yuliia Starodubtseva d. No. 2 Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2

No. 54 Zheng Qinwen d. No. 7 Elina Svitolina 6-3, 7-6(6), Beijing QF

No. 52 Maria Sakkari d. No. 2 Iga Swiatek 2-6, 6-4, 7-5, Doha QF

No. 52 Maria Sakkari d. No. 8 Jasmine Paolini 6-4, 6-2, Doha R2

How many players defeated both the World No. 1 and World No. 2 in the same tournament?

Only one player achieved the feat of defeating both of the world's two top-ranked players in the same tournament (compared to four in 2025):

Elena Rybakina, Australian Open

QF: d. Iga Swiatek 7-5, 6-1

F: d. Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4

Who had the longest winning streaks of 2026?

There were eight double-digit winning streaks at tour level (including Billie Jean King Cup Qualifiers and Finals) in 2026, plus two carried over from the end of 2025:

17: Marta Kostyuk (Billie Jean King Cup Qualifiers, W Rouen, W Madrid, SF Roland Garros)

15: Aryna Sabalenka (W Indian Wells, W Miami, QF Madrid)

13: Elena Rybakina (W Ningbo 2025, SF Tokyo 2025*, W WTA Finals Riyadh 2025, SF Brisbane)

12: Belinda Bencic (W Tokyo 2025, QF Hong Kong 2025*, United Cup, R2 Australian Open)

11: Aryna Sabalenka (W Brisbane, F Australian Open)

11: Coco Gauff (W Cincinnati, SF US Open)

10: Elina Svitolina (W Auckland, SF Australian Open)

10: Elina Svitolina (W Rome, QF Roland Garros)

10: Karolina Muchova (W Bad Homburg, F Wimbledon)

10: Iga Swiatek (W Toronto, SF Cincinnati)

*Rybakina and Bencic gave walkovers in Tokyo and Hong Kong respectively, which did not snap their winning streaks.

Eight tour-level winning streaks are currently active: Zheng Qinwen (7), Maja Chwalinska (6), Katerina Siniakova (6), Mirra Andreeva (5), Harriet Dart (5), Magda Linette (5), Claire Liu (5), Elena Rybakina (5), Barbora Krejcikova (1), Taylor Townsend (1).

How many times did reigning Grand Slam champions face each other?

There were six matches between reigning Grand Slam champions in 2026, compared to five in 2025, nine in 2024, 12 in 2023 and zero in 2022. They were:

Brisbane QF, Aryna Sabalenka d. Madison Keys 6-3, 6-3

Indian Wells F, Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6)

Miami SF, Sabalenka d. Rybakina 6-4, 6-3

Miami F, Sabalenka d. Coco Gauff 6-2, 4-6, 6-3

US Open QF, Sabalenka d. Linda Noskova 7-6(1), 3-6, 7-6[7]

US Open F, Rybakina d. Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2

Sabalenka's career record in such matches is 11-7, Rybakina's is 5-2, Gauff's is 1-7, Keys' is 0-4 and Noskova's is 0-1.

Who saved the most match points en route to victory in 2025?

There were 78 matches won from match point down at tour level (plus Billie Jean King Cup Qualifiers and Finals) in 2026. They are as follows, in order of number of match points saved:

Nine match points saved

Anna Kalinskaya d. Katerina Siniakova 4-6, 7-6(4), 7-5, Rome R2

Seven match points saved

Elina Svitolina d. Tereza Valentova 3-6, 7-6(5), 6-0, Cincinnati R2

Six match points saved

Hailey Baptiste d. Aryna Sabalenka 2-6, 6-2, 7-6(6), Madrid QF

Five match points saved

Anastasia Zakharova d. Dayana Yastremska 4-6, 7-5, 7-6(6), Rome R1

Zhang Shuai d. Cristina Bucsa 2-6, 7-6(7), 7-5, Strasbourg R1

Petra Marcinko d. Antonia Ruzic 7-6(6), 4-6, 7-6(4), Eastbourne R1

Madison Keys d. Anna Bondar 5-7, 6-4, 7-6[5], US Open R2

Dayana Yastremska d. Katie Volynets 7-5, 1-6, 7-6(7), Guangzhou R1

Four match points saved

Jaqueline Cristian d. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 2-6, 7-6(6), 7-5, Rouen R1

Daria Snigur d. Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 7-6(13), Madrid R1

Dayana Yastremska d. Aoi Ito 7-6(1), 4-6, 7-5, Wimbledon R1

Lanlana Tararudee d. Nikola Bartunkova 7-6(4), 3-6, 7-6(6), Prague R2

Three match points saved

Magdalena Frech d. Marketa Vondrousova 7-5, 6-7(3), 7-6(0), Brisbane R1

Diana Shnaider d. Talia Gibson 3-6, 7-5, 6-3, Australian Open R2

Magdalena Frech d. Liudmila Samsonova 6-3, 4-6, 7-6(7), Doha R1

Coco Gauff d. Elise Mertens 2-6, 7-6(9), 6-3, Dubai R3

Yuan Yue d. Rebecca Sramkova 4-6, 7-5, 6-1, Austin R1

Anastasia Potapova d. Marina Stakusic 4-6, 6-1, 7-5, Indian Wells R1

Camila Osorio d. Iva Jovic 4-6, 7-6(4), 6-3, Indian Wells R2

Jaqueline Cristian d. Maya Joint 0-6, 6-2, 7-5, Indian Wells R2

Dayana Yastremska d. Ashlyn Krueger 2-6, 6-4, 7-5, Miami R1

Linda Noskova d. Belinda Bencic 6-3, 3-6, 7-6(9), Billie Jean King Cup Qualifiers

Jaqueline Cristian d. Yuliia Starodubtseva 3-6, 7-6(5), 6-4, Madrid R2

Karolina Pliskova d. Jaqueline Cristian 6-7(5), 7-6(2), 6-4, Rome R2

Elise Mertens d. Jasmine Paolini 4-6, 7-6(5), 6-3, Rome R3

Jil Teichmann d. Yasmine Kabbaj 6-1, 5-7, 7-6(6), Rabat QF

Alina Charaeva d. Sara Sorribes Tormo 3-6, 7-5, 6-1, Hamburg R1

Anna Bondar d. Elina Avanesyan 7-6(3), 4-6, 7-6(2), Hamburg SF

Yuliia Starodubtseva d. Maria Sakkari 1-6, 7-6(4), 6-2, US Open R2

Maya Joint d. Yao Xinxin 2-6, 7-6(7), 6-3, Seoul R1

Guo Hanyu d. Sorana Cirstea 1-6, 7-6(6), 7-5, Wuhan R1

Jelena Ostapenko d. Jessica Pegula 2-6, 7-6(7), 6-3, Wuhan R2

Two match points saved

Mirra Andreeva d. Linda Noskova 5-7, 6-4, 7-5, Brisbane R3

Victoria Mboko d. Anna Kalinskaya 6-2, 3-6, 7-6(6), Adelaide R2

Laura Siegemund d. Liudmila Samsonova 0-6, 7-5, 6-4, Australian Open R1

Jelena Ostapenko d. Oksana Selekhmeteva 5-7, 7-6(4), 6-2, Abu Dhabi R1

Elena Rybakina d. Leylah Fernandez 6-7(5), 6-4, 7-6(6), Stuttgart QF

Caty McNally d. Katerina Siniakova 6-3, 2-6, 7-6(2), Madrid R3

Hailey Baptiste d. Barbora Krejcikova 6-7(7), 7-6(6), 6-2, Roland Garros R1

Talia Gibson d. Francesca Jones 6-3, 5-7, 7-6(4), Nottingham R1

Solana Sierra d. Anna Bondar 6-3, 5-7, 7-5, Wimbledon R1



Carole Monnet d. Rebeka Masarova 4-6, 6-2, 7-6(4), Athens R1

Clara Burel d. Varvara Lepchenko 2-6, 7-5, 6-3, Iasi R1

Anna Kalinskaya d. Janice Tjen 1-6, 6-3, 7-6(7), Washington R2

Janice Tjen d. Viktorija Golubic 7-6(8), 5-7, 7-5, Cincinnati R2

Coco Gauff d. Mirra Andreeva 2-6, 7-6(7), 6-2, US Open QF

Barbora Krejcikova d. Anna-Lena Friedsam 6-0, 5-7, 7-6(4), Singapore R1

Darya Astakhova d. Magda Linette 3-6, 6-1, 7-6(2), Seoul R1

Claire Liu d. Antonia Ruzic 4-6, 7-6(5), 6-4, Guangzhou R1

Harriet Dart d. Sun Xinran 5-7, 7-6(1), 6-0, Guangzhou SF

Aliaksandra Sasnovich d. Talia Gibson 6-1, 5-7, 7-6(7), Hong Kong R2

One match point saved

Wang Xinyu d. Alexandra Eala 5-7, 7-5, 6-4, Auckland SF

Bai Zhuoxuan d. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6, 7-6[10], Australian Open R1

Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1

Tereza Martincova d. Dalma Galfi 2-6, 6-3, 7-5, Ostrava R1

Alexandra Eala d. Aliaksandra Sasnovich 2-6, 6-4, 7-6(5), Abu Dhabi R2

Ekaterina Alexandrova d. Hailey Baptiste 3-6, 7-6(5), 6-3, Abu Dhabi SF

Victoria Mboko d. Mirra Andreeva 6-3, 3-6, 7-6(5), Doha R3

Taylor Townsend d. Linda Fruhvirtova 4-6, 7-6(3), 7-5, Austin R1

Sonay Kartal d. Emma Navarro 6-1, 3-6, 7-6(2), Indian Wells R2

Aryna Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6), Indian Wells F

Lilli Tagger d. Ella Seidel 6-7(8), 6-4, 7-5, Miami R1

Anastasia Zakharova d. Anna Kalinskaya 3-6, 6-1, 7-5, Miami R2

Yuan Yue d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(4), 7-6(5), Charleston R1

Coco Gauff d. Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2, Rome R4

Sara Bejlek d. Laura Siegemund 3-6, 7-6(2), 7-6(3), Eastbourne R1

Mananchaya Sawangkaew d. Maja Chwalinska 2-6, 7-5, 6-2, Wimbledon R1

Linda Noskova d. Sorana Cirstea 2-6, 6-3, 7-6[9], Wimbledon R3

Karolina Muchova d. Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6[10], Wimbledon SF

Alycia Parks d. Mai Hontama 6-7(4), 6-2, 7-5, Athens R2

Caty McNally d. Tatjana Maria 4-6, 7-6(4), 6-1, Toronto R1

Zeynep Sonmez d. Daria Kasatkina 2-6, 7-6(4), 6-3, Cincinnati R1

Karolina Pliskova d. Hanne Vandewinkel 2-6, 7-5, 6-3, US Open R1

Kimberly Birrell d. Petra Marcinko 3-6, 7-6(4), 6-3, US Open R1

Zheng Qinwen d. Madison Keys 1-6, 7-6(3), 7-5, US Open R3

Anna Bondar d. Alina Charaeva 6-4, 6-7(6), 7-6(5), Seoul R2

Sun Xinran d. Maria Timofeeva 6-3, 4-6, 7-6(3), Guangzhou R2

Jessica Pegula d. Linda Noskova 7-6(2), 4-6, 7-5, WTA Finals Indian Wells RR

Who had the most wins from match point down in 2025?

Fourteen players won from match point down multiple times:

3 times: Jaqueline Cristian, Coco Gauff, Dayana Yastremska

2 times: Hailey Baptiste, Anna Bondar, Magdalena Frech, Anna Kalinskaya, Victoria Mboko, Caty McNally, Linda Noskova, Jelena Ostapenko, Karolina Pliskova, Yuan Yue, Anastasia Zakharova