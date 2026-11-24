The 2026 stats wrap, part 2: Top 10 wins, match point saves and more
This week, we break down some of the key numbers behind the 2026 WTA Tour Driven by Mercedes-Benz season -- from first-time milestones to noteworthy upsets and from the longest matches to the best three-set records.
2026 year-end rankings wrap | 2026 stats wrap, pt. 1
Part two of the 2026 stats wrap covers Top 10 wins, winning streaks and victories from match point down.
Who had the most Top 10 wins in 2026?
Who had a winning record against Top 10 opponents, and who scored their first Top 10 wins?
Who had the longest winning streaks of 2026?
How many times did reigning Grand Slam champions face each other?
How many times were the World No. 1 and World No. 2 defeated in the same tournament?
How many times were matches won from match point down in 2026, and who pulled off the most of those escapes?
Who posted the most Top 10 wins in 2026?
In total, 57 players scored at least one Top 10 win during the 2026 season. In order of number of Top 10 wins, they are as follows:
11: Elina Svitolina
10: Elena Rybakina
9: Jessica Pegula
8: Marta Kostyuk, Aryna Sabalenka
7: Alexandra Eala, Coco Gauff
6: Karolina Muchova, Linda Noskova
5: Mirra Andreeva, Victoria Mboko
4: Ekaterina Alexandrova, Elise Mertens, Iga Swiatek
3: Hailey Baptiste, Nikola Bartunkova, Belinda Bencic, Madison Keys, Emma Navarro, Jelena Ostapenko, Anastasia Potapova, Maria Sakkari, Diana Shnaider, Zheng Qinwen
2: Amanda Anisimova, Leylah Fernandez, Iva Jovic, Anna Kalinskaya, Ann Li, Caty McNally, Karolina Pliskova
1: Paula Badosa, Sara Bejlek, Kimberly Birrell, Anna Bondar, Katie Boulter, Jessica Bouzas Maneiro, Cristina Bucsa, Alina Charaeva, Maja Chwalinska, Sorana Cirstea, Elisabetta Cocciaretto, Talia Gibson, Sonay Kartal, Barbora Krejcikova, Magda Linette, Naomi Osaka, Diane Parry, Elena-Gabriela Ruse, Antonia Ruzic, Liudmila Samsonova, Katerina Siniakova, Daria Snigur, Zeynep Sonmez, Yuliia Starodubtseva, Jil Teichmann
Twelve players finished 2026 with a positive season record against Top 10 opposition. They are as follows, ordered by their winning percentages against Top 10 opponents.
100: Alina Charaeva (1-0), Talia Gibson (1-0)
75: Emma Navarro (3-1)
70: Alexandra Eala (7-3)
67: Elena Rybakina (10-5), Ann Li (2-1)
62: Aryna Sabalenka (8-5)
61: Elina Svitolina (11-7)
60: Madison Keys (3-2)
57: Ekaterina Alexandrova (4-3), Elise Mertens (4-3)
56: Victoria Mboko (5-4)
Andreeva, Bencic, Gauff, Ostapenko, Muchova and Pegula all finished with an even 50% record against Top 10 opponents in 2026 (minimum three matches played).
Twelve players scored their first career Top 10 win in 2026:
Nikola Bartunkova d. Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2
Iva Jovic d. Jasmine Paolini 6-2, 7-6(3), Australian Open R3
Antonia Ruzic d. Elena Rybakina 5-7, 6-4, 1-0 ret., Dubai R3
Cristina Bucsa d. Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF
Talia Gibson d. Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4
Zeynep Sonmez d. Jasmine Paolini 6-2, 6-2, Stuttgart R1
Anna Bondar d. Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2
Caty McNally d. Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2
Yuliia Starodubtseva d. Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2
Sara Bejlek d. Aryna Sabalenka 7-6(7), 6-4, Cincinnati R4
Alina Charaeva d. Elena Rybakina 3-6, 6-4, 6-3, Beijing R2
Maja Chwalinska d. Iga Swiatek 7-5, 6-1, Wuhan SF
Who were the lowest-ranked players to upset a Top 10 opponent?
There were 26 matches in 2026 in which a player ranked outside the Top 50 defeated a player ranked inside the Top 10 (compared to 35 in 2025), and 11 in which the winner was ranked outside the Top 100:
No. 418 Karolina Pliskova d. No. 4 Amanda Anisimova 5-7, 7-6(3), 4-1 ret., Doha R2
No. 217 Greet Minnen d. No. 7 Elina Svitolina 6-7(5), 6-4, 6-4, Billie Jean King Cup Finals QF
No. 170 Jil Teichmann d. No. 10 Karolina Muchova 6-1, 7-5, Roland Garros R3
No. 170 Sonay Kartal d. No. 6 Elina Svitolina 6-2, 2-6, 6-4, Wuhan QF
No. 142 Paula Badosa d. No. 7 Coco Gauff 1-6, 6-3, 6-2, Berlin R2
No. 126 Nikola Bartunkova d. No. 10 Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2
No. 121 Zheng Qinwen d. No. 8 Iga Swiatek 7-5, 6-3, US Open R4
No. 118 Alina Charaeva d. No. 1 Elena Rybakina 3-6, 6-4, 6-3, Beijing R2
No. 112 Talia Gibson d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 2-6, 6-1, Indian Wells R4
No. 106 Karolina Pliskova d. No. 9 Victoria Mboko 6-2, 3-4 ret., Queen's R2
No. 105 Elena-Gabriela Ruse d. No. 10 Linda Noskova 6-1, 6-3, Bad Homburg R1
No. 92 Diane Parry d. No. 6 Amanda Anisimova 6-3, 4-6, 7-6[3], Roland Garros R3
No. 83 Kimberly Birrell d. No. 5 Jessica Pegula 1-6, 6-3, 6-3, Roland Garros R1
No. 77 Daria Snigur d. No. 8 Elina Svitolina 7-5, 6-2, Wimbledon R1
No. 76 Caty McNally d. No. 10 Victoria Mboko 6-4, 6-1, Madrid R2
No. 70 Caty McNally d. No. 7 Linda Noskova 7-6(5), 6-1, Toronto R2
No. 73 Katie Boulter d. No. 2 Elena Rybakina 7-5, 2-6, 6-4, Queen's QF
No. 67 Antonia Ruzic d. No. 3 Elena Rybakina 5-7, 6-4, 1-0 ret., Dubai R3
No. 63 Cristina Bucsa d. No. 7 Jasmine Paolini 7-5, 6-4, Merida SF
No. 63 Anna Bondar d. No. 7 Elina Svitolina 6-3, 6-4, Madrid R2
No. 57 Elisabetta Cocciaretto d. No. 5 Coco Gauff 6-4, 6-2, Doha R2
No. 56 Anastasia Potapova d. No. 2 Elena Rybakina 7-6(8), 6-4, Madrid R4
No. 55 Yuliia Starodubtseva d. No. 2 Elena Rybakina 3-6, 6-1, 7-6[4], Roland Garros R2
No. 54 Zheng Qinwen d. No. 7 Elina Svitolina 6-3, 7-6(6), Beijing QF
No. 52 Maria Sakkari d. No. 2 Iga Swiatek 2-6, 6-4, 7-5, Doha QF
No. 52 Maria Sakkari d. No. 8 Jasmine Paolini 6-4, 6-2, Doha R2
How many players defeated both the World No. 1 and World No. 2 in the same tournament?
Only one player achieved the feat of defeating both of the world's two top-ranked players in the same tournament (compared to four in 2025):
Elena Rybakina, Australian Open
QF: d. Iga Swiatek 7-5, 6-1
F: d. Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4
Who had the longest winning streaks of 2026?
There were eight double-digit winning streaks at tour level (including Billie Jean King Cup Qualifiers and Finals) in 2026, plus two carried over from the end of 2025:
17: Marta Kostyuk (Billie Jean King Cup Qualifiers, W Rouen, W Madrid, SF Roland Garros)
15: Aryna Sabalenka (W Indian Wells, W Miami, QF Madrid)
13: Elena Rybakina (W Ningbo 2025, SF Tokyo 2025*, W WTA Finals Riyadh 2025, SF Brisbane)
12: Belinda Bencic (W Tokyo 2025, QF Hong Kong 2025*, United Cup, R2 Australian Open)
11: Aryna Sabalenka (W Brisbane, F Australian Open)
11: Coco Gauff (W Cincinnati, SF US Open)
10: Elina Svitolina (W Auckland, SF Australian Open)
10: Elina Svitolina (W Rome, QF Roland Garros)
10: Karolina Muchova (W Bad Homburg, F Wimbledon)
10: Iga Swiatek (W Toronto, SF Cincinnati)
*Rybakina and Bencic gave walkovers in Tokyo and Hong Kong respectively, which did not snap their winning streaks.
Eight tour-level winning streaks are currently active: Zheng Qinwen (7), Maja Chwalinska (6), Katerina Siniakova (6), Mirra Andreeva (5), Harriet Dart (5), Magda Linette (5), Claire Liu (5), Elena Rybakina (5), Barbora Krejcikova (1), Taylor Townsend (1).
How many times did reigning Grand Slam champions face each other?
There were six matches between reigning Grand Slam champions in 2026, compared to five in 2025, nine in 2024, 12 in 2023 and zero in 2022. They were:
Brisbane QF, Aryna Sabalenka d. Madison Keys 6-3, 6-3
Indian Wells F, Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6)
Miami SF, Sabalenka d. Rybakina 6-4, 6-3
Miami F, Sabalenka d. Coco Gauff 6-2, 4-6, 6-3
US Open QF, Sabalenka d. Linda Noskova 7-6(1), 3-6, 7-6[7]
US Open F, Rybakina d. Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2
Sabalenka's career record in such matches is 11-7, Rybakina's is 5-2, Gauff's is 1-7, Keys' is 0-4 and Noskova's is 0-1.
Who saved the most match points en route to victory in 2025?
There were 78 matches won from match point down at tour level (plus Billie Jean King Cup Qualifiers and Finals) in 2026. They are as follows, in order of number of match points saved:
Nine match points saved
Anna Kalinskaya d. Katerina Siniakova 4-6, 7-6(4), 7-5, Rome R2
Seven match points saved
Elina Svitolina d. Tereza Valentova 3-6, 7-6(5), 6-0, Cincinnati R2
Six match points saved
Hailey Baptiste d. Aryna Sabalenka 2-6, 6-2, 7-6(6), Madrid QF
Five match points saved
Anastasia Zakharova d. Dayana Yastremska 4-6, 7-5, 7-6(6), Rome R1
Zhang Shuai d. Cristina Bucsa 2-6, 7-6(7), 7-5, Strasbourg R1
Petra Marcinko d. Antonia Ruzic 7-6(6), 4-6, 7-6(4), Eastbourne R1
Madison Keys d. Anna Bondar 5-7, 6-4, 7-6[5], US Open R2
Dayana Yastremska d. Katie Volynets 7-5, 1-6, 7-6(7), Guangzhou R1
Four match points saved
Jaqueline Cristian d. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 2-6, 7-6(6), 7-5, Rouen R1
Daria Snigur d. Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 7-6(13), Madrid R1
Dayana Yastremska d. Aoi Ito 7-6(1), 4-6, 7-5, Wimbledon R1
Lanlana Tararudee d. Nikola Bartunkova 7-6(4), 3-6, 7-6(6), Prague R2
Three match points saved
Magdalena Frech d. Marketa Vondrousova 7-5, 6-7(3), 7-6(0), Brisbane R1
Diana Shnaider d. Talia Gibson 3-6, 7-5, 6-3, Australian Open R2
Magdalena Frech d. Liudmila Samsonova 6-3, 4-6, 7-6(7), Doha R1
Coco Gauff d. Elise Mertens 2-6, 7-6(9), 6-3, Dubai R3
Yuan Yue d. Rebecca Sramkova 4-6, 7-5, 6-1, Austin R1
Anastasia Potapova d. Marina Stakusic 4-6, 6-1, 7-5, Indian Wells R1
Camila Osorio d. Iva Jovic 4-6, 7-6(4), 6-3, Indian Wells R2
Jaqueline Cristian d. Maya Joint 0-6, 6-2, 7-5, Indian Wells R2
Dayana Yastremska d. Ashlyn Krueger 2-6, 6-4, 7-5, Miami R1
Linda Noskova d. Belinda Bencic 6-3, 3-6, 7-6(9), Billie Jean King Cup Qualifiers
Jaqueline Cristian d. Yuliia Starodubtseva 3-6, 7-6(5), 6-4, Madrid R2
Karolina Pliskova d. Jaqueline Cristian 6-7(5), 7-6(2), 6-4, Rome R2
Elise Mertens d. Jasmine Paolini 4-6, 7-6(5), 6-3, Rome R3
Jil Teichmann d. Yasmine Kabbaj 6-1, 5-7, 7-6(6), Rabat QF
Alina Charaeva d. Sara Sorribes Tormo 3-6, 7-5, 6-1, Hamburg R1
Anna Bondar d. Elina Avanesyan 7-6(3), 4-6, 7-6(2), Hamburg SF
Yuliia Starodubtseva d. Maria Sakkari 1-6, 7-6(4), 6-2, US Open R2
Maya Joint d. Yao Xinxin 2-6, 7-6(7), 6-3, Seoul R1
Guo Hanyu d. Sorana Cirstea 1-6, 7-6(6), 7-5, Wuhan R1
Jelena Ostapenko d. Jessica Pegula 2-6, 7-6(7), 6-3, Wuhan R2
Two match points saved
Mirra Andreeva d. Linda Noskova 5-7, 6-4, 7-5, Brisbane R3
Victoria Mboko d. Anna Kalinskaya 6-2, 3-6, 7-6(6), Adelaide R2
Laura Siegemund d. Liudmila Samsonova 0-6, 7-5, 6-4, Australian Open R1
Jelena Ostapenko d. Oksana Selekhmeteva 5-7, 7-6(4), 6-2, Abu Dhabi R1
Elena Rybakina d. Leylah Fernandez 6-7(5), 6-4, 7-6(6), Stuttgart QF
Caty McNally d. Katerina Siniakova 6-3, 2-6, 7-6(2), Madrid R3
Hailey Baptiste d. Barbora Krejcikova 6-7(7), 7-6(6), 6-2, Roland Garros R1
Talia Gibson d. Francesca Jones 6-3, 5-7, 7-6(4), Nottingham R1
Solana Sierra d. Anna Bondar 6-3, 5-7, 7-5, Wimbledon R1
Carole Monnet d. Rebeka Masarova 4-6, 6-2, 7-6(4), Athens R1
Clara Burel d. Varvara Lepchenko 2-6, 7-5, 6-3, Iasi R1
Anna Kalinskaya d. Janice Tjen 1-6, 6-3, 7-6(7), Washington R2
Janice Tjen d. Viktorija Golubic 7-6(8), 5-7, 7-5, Cincinnati R2
Coco Gauff d. Mirra Andreeva 2-6, 7-6(7), 6-2, US Open QF
Barbora Krejcikova d. Anna-Lena Friedsam 6-0, 5-7, 7-6(4), Singapore R1
Darya Astakhova d. Magda Linette 3-6, 6-1, 7-6(2), Seoul R1
Claire Liu d. Antonia Ruzic 4-6, 7-6(5), 6-4, Guangzhou R1
Harriet Dart d. Sun Xinran 5-7, 7-6(1), 6-0, Guangzhou SF
Aliaksandra Sasnovich d. Talia Gibson 6-1, 5-7, 7-6(7), Hong Kong R2
One match point saved
Wang Xinyu d. Alexandra Eala 5-7, 7-5, 6-4, Auckland SF
Bai Zhuoxuan d. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6, 7-6[10], Australian Open R1
Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1
Tereza Martincova d. Dalma Galfi 2-6, 6-3, 7-5, Ostrava R1
Alexandra Eala d. Aliaksandra Sasnovich 2-6, 6-4, 7-6(5), Abu Dhabi R2
Ekaterina Alexandrova d. Hailey Baptiste 3-6, 7-6(5), 6-3, Abu Dhabi SF
Victoria Mboko d. Mirra Andreeva 6-3, 3-6, 7-6(5), Doha R3
Taylor Townsend d. Linda Fruhvirtova 4-6, 7-6(3), 7-5, Austin R1
Sonay Kartal d. Emma Navarro 6-1, 3-6, 7-6(2), Indian Wells R2
Aryna Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6), Indian Wells F
Lilli Tagger d. Ella Seidel 6-7(8), 6-4, 7-5, Miami R1
Anastasia Zakharova d. Anna Kalinskaya 3-6, 6-1, 7-5, Miami R2
Yuan Yue d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(4), 7-6(5), Charleston R1
Coco Gauff d. Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2, Rome R4
Sara Bejlek d. Laura Siegemund 3-6, 7-6(2), 7-6(3), Eastbourne R1
Mananchaya Sawangkaew d. Maja Chwalinska 2-6, 7-5, 6-2, Wimbledon R1
Linda Noskova d. Sorana Cirstea 2-6, 6-3, 7-6[9], Wimbledon R3
Karolina Muchova d. Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6[10], Wimbledon SF
Alycia Parks d. Mai Hontama 6-7(4), 6-2, 7-5, Athens R2
Caty McNally d. Tatjana Maria 4-6, 7-6(4), 6-1, Toronto R1
Zeynep Sonmez d. Daria Kasatkina 2-6, 7-6(4), 6-3, Cincinnati R1
Karolina Pliskova d. Hanne Vandewinkel 2-6, 7-5, 6-3, US Open R1
Kimberly Birrell d. Petra Marcinko 3-6, 7-6(4), 6-3, US Open R1
Zheng Qinwen d. Madison Keys 1-6, 7-6(3), 7-5, US Open R3
Anna Bondar d. Alina Charaeva 6-4, 6-7(6), 7-6(5), Seoul R2
Sun Xinran d. Maria Timofeeva 6-3, 4-6, 7-6(3), Guangzhou R2
Jessica Pegula d. Linda Noskova 7-6(2), 4-6, 7-5, WTA Finals Indian Wells RR
Who had the most wins from match point down in 2025?
Fourteen players won from match point down multiple times:
3 times: Jaqueline Cristian, Coco Gauff, Dayana Yastremska
2 times: Hailey Baptiste, Anna Bondar, Magdalena Frech, Anna Kalinskaya, Victoria Mboko, Caty McNally, Linda Noskova, Jelena Ostapenko, Karolina Pliskova, Yuan Yue, Anastasia Zakharova