This week, we break down some of the key numbers behind the 2026 WTA Tour Driven by Mercedes-Benz season -- from first-time milestones to noteworthy upsets and from the longest matches to the best three-set records.

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Part three of the 2026 stats wrap covers three-set records, the year's longest matches, tiebreak and 6-0 set records and WTA main-draw debuts.

Who won the most three-setters in 2026, and who had the best winning percentage in them?

Who won the most matches from a set down?

How many matches lasted three hours or more in 2026, and where were the year's longest finals?

Who won the most tiebreaks in 2026, and who had the best winning percentage in them?

Who won the most third-set tiebreaks in 2026?

Who won the most 6-0 sets in 2026?

How many 6-0, 6-0 scorelines were there, and how many times did a player win a match despite losing a 6-0 set?

Who made their WTA main-draw debuts in 2026 and how did they fare?

Who won their first WTA main-draw match in 2026?

Who were 2026's three-set queens?

23 players won 10 or more three-setters at tour level in 2026:

20: Jessica Pegula, Elina Svitolina

19: Coco Gauff

17: Magda Linette, Elena Rybakina

14: Nikola Bartunkova, Ann Li, Karolina Muchova

13: Mirra Andreeva, Linda Noskova, Zheng Qinwen

12: Alexandra Eala, Anastasia Potapova, Diana Shnaider

11: Leylah Fernandez, Emma Navarro, Zeynep Sonmez

10: Hailey Baptiste, Anna Kalinskaya, Marta Kostyuk, Victoria Mboko, Elise Mertens

25 players won two-thirds or more of the three-setters they played at tour level in 2026 (minimum five WTA main-draw matches). Ordered by percentage:

82: Karolina Muchova (14-3)

81: Magda Linette (17-4)

80: Elina Svitolina (20-5), Tatiana Prozorova (4-1)

78: Sara Bejlek (7-2), Diane Parry (7-2), Daria Snigur (7-2)

77: Victoria Mboko (10-3)

75: Naomi Osaka (9-3)

74: Jessica Pegula (20-7)

72: Linda Noskova (13-5)

71.4: Tamara Korpatsch (5-2), Lanlana Tararudee (5-2)

70.8: Elena Rybakina (17-7)

70.6: Anastasia Potapova (12-5)

70: Nikola Bartunkova (14-6), Karolina Pliskova (7-3)

69: Harriet Dart (9-4)

68: Zheng Qinwen (13-6)

67: Anna Kalinskaya (10-5), Marta Kostyuk (10-5), Ashlyn Krueger (6-3), Oleksandra Oliynykova (6-3), Tereza Valentova (6-3)

15 players won seven or more comeback matches (from a set down), excluding retirements:

12: Coco Gauff, Jessica Pegula

11: Elina Svitolina

10: Mirra Andreeva, Ann Li, Magda Linette, Elena Rybakina

9: Anastasia Potapova

8: Karolina Muchova

7: Alexandra Eala, Leylah Fernandez, Madison Keys, Jelena Ostapenko, Zheng Qinwen

63 WTA main-draw matches lasted three hours or more in 2026:

Magda Linette d. Aliona Falei 7-6(3), 5-7, 6-2, Chennai R1 (3:33)

Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1 (3:31)

Tamara Zidansek d. Anna Bondar 7-6(5), 6-7(5), 7-5, Iasi R2 (3:31)

Camila Osorio d. Yulia Putintseva 7-5, 6-7(6), 7-5, Roland Garros R2 (3:30)

Anna Kalinskaya d. Katerina Siniakova 4-6, 7-6(4), 7-5, Rome R2 (3:29)

Petra Marcinko d. Antonia Ruzic 7-6(6), 4-6, 7-6(4), Eastbourne R1 (3:29)

Anna Bondar d. Elina Avanesyan 7-6(3), 4-6, 7-6(2), Hamburg SF (3:29)

Katerina Siniakova d. Leylah Fernandez 5-7, 6-4, 7-6(1), Indian Wells R2 (3:28)

Polina Iatcenko d. Renata Zarazua 4-6, 6-4, 7-6[7], US Open R1 (3:27)

Mayar Sherif d. Paula Badosa 7-6(4), 6-7(2), 6-4, Hamburg QF (3:26)

Marie Bouzkova d. Liudmila Samsonova 4-6, 7-6(3), 6-4, Wimbledon R3 (3:25)

Yuan Yue d. Sara Sorribes Tormo 4-6, 6-2, 7-6(5), Cluj-Napoca R2 (3:24)

Belinda Bencic d. Taylor Townsend 6-7(5), 7-6(4), 6-4, Toronto R3 (3:24)

Magdalena Frech d. Marketa Vondrousova 7-5, 6-7(3), 7-6(0), Brisbane R1 (3:23)

Sara Bejlek d. Laura Siegemund 3-6, 7-6(2), 7-6(3), Eastbourne R1 (3:22)

Yuliia Starodubtseva d. Maya Joint 6-7(8), 7-5, 6-4, Nottingham R1 (3:21)

Maddison Inglis d. Laura Siegemund 6-4, 6-7(3), 7-6[7], Australian Open R2 (3:20)

Victoria Jimenez Kasintseva d. Magda Linette 5-7, 7-6(5), 7-5, Merida R2 (3:20)

Alexandra Eala d. Laura Siegemund 6-7(6), 6-3, 6-3, Miami R2 (3:20)

Elvina Kalieva d. Dalma Galfi 6-3, 6-7(5), 7-6(5), Miami R1 (3:17)

Mayar Sherif d. Simona Waltert 5-7, 6-4, 7-6(3), Hamburg R1 (3:17)

Lanlana Tararudee d. Nikola Bartunkova 7-6(4), 3-6, 7-6(6), Prague R2 (3:17)

Katie Volynets d. Viktorija Golubic 7-5, 2-6, 7-6(3), Memphis R1 (3:17)

Elvina Kalieva d. Zeynep Sonmez 3-6, 7-5, 7-5, Memphis R2 (3:17)

Elsa Jacquemot d. Darja Vidmanova 6-7(5), 7-5, 7-5, Miami R1 (3:15)

Anna Bondar d. Alina Charaeva 6-4, 6-7(6), 7-6(5), Seoul R1 (3:15)

Janice Tjen d. Viktorija Golubic 7-6(8), 5-7, 7-5, Cincinnati R2 (3:14)

Yuan Yue d. Mayar Sherif 2-6, 7-6(4), 7-6(5), Charleston R1 (3:13)

Karolina Pliskova d. Jaqueline Cristian 6-7(5), 7-6(2), 6-4, Rome R2 (3:12)

Leylah Fernandez d. Katie Boulter 6-7(5), 6-3, 6-3, Bad Homburg R1 (3:12)

Alina Charaeva d. Yuliia Starodubtseva 5-7, 7-5, 6-2, Beijing R1 (3:12)

Talia Gibson d. Francesca Jones 6-3, 5-7, 7-6(4), Nottingham R1 (3:11)

Kristina Liutova d. Ekaterina Alexandrova 7-6(2), 4-6, 5-4 ret., Memphis R1 (3:11)

Caty McNally d. Wang Xiyu 4-6, 6-3, 7-6(5), Memphis R1 (3:11)

Jessica Pegula d. Yulia Putintseva 4-6, 6-4, 7-5, Charleston R2 (3:10)

Caty McNally d. Janice Tjen 7-5, 6-7(5), 6-3, Eastbourne R1 (3:10)

Sorana Cirstea d. Maria Timofeeva 7-6(6), 1-6, 7-5, Hong Kong R1 (3:10)

Mayar Sherif d. Yulia Putintseva 6-2, 3-6, 7-6(5), Iasi QF (3:09)

Liudmila Samsonova d. Yulia Putintseva 7-6(5), 5-7, 7-5, Cincinnati R1 (3:09)

Tatiana Prozorova d. Alexandra Eala 4-6, 7-5, 6-3, Singapore R2 (3:09)

Miriana Tona d. Sapfo Sakellaridi 7-6(2), 5-7, 6-2, Athens R1 (3:08)

Leylah Fernandez d. Zeynep Sonmez 6-7(2), 6-1, 7-6(5), Stuttgart R2 (3:07)

Jil Teichmann d. Yasmine Kabbaj 6-1, 5-7, 7-6(6), Rabat QF (3:07)

Jaqueline Cristian d. Yuliia Starodubtseva 3-6, 7-6(5), 6-4, Madrid R2 (3:06)

Alina Charaeva d. You Xiaodi 3-6, 7-6(5). 6-3, Sao Paulo R1 (3:06)

Katie Volynets d. Kimberly Birrell 6-7(1), 7-6(3), 6-3, Wuhan R1 (3:06)

Elisabetta Cocciaretto d. Clara Tauson 4-6, 7-6(2), 7-6(2), Washington R1 (3:05)

Kimberly Birrell d. Jaqueline Cristian 5-7, 6-1, 7-5, Adelaide QF (3:04)

Guo Hanyu d. Katie Volynets 6-4, 4-6, 7-6(3), Wuhan R2 (3:04)

Aliaksandra Sasnovich d. Talia Gibson 6-1, 5-7, 7-6(7), Hong Kong R2 (3:04)

Elina Svitolina d. Coco Gauff 6-4, 6-7(13), 6-4, Dubai SF (3:03)

Anastasia Zakharova d. Dayana Yastremska 4-6, 7-5, 7-6(6), Rome R1 (3:03)

Iva Jovic d. Alexandra Eala 7-5, 3-6, 7-5, US Open R3 (3:03)

Harriet Dart d. Qu Yihan 6-2, 6-7(5), 7-5, Beijing R1 (3:03)

Leylah Fernandez d. Aliaksandra Sasnovich 7-5, 6-7(3), 6-3, Ningbo R2 (3:03)

Tereza Valentova d. Hannah Klugman 7-5, 5-7, 7-5, Eastbourne R1 (3:02)

Paula Badosa d. Marie Bouzkova 6-7(4), 6-4, 6-2, Brisbane R2 (3:01)

Maddison Inglis d. Kimberly Birrell 7-6(6), 6-7(9), 6-4, Australian Open R1 (3:01)

Cristina Bucsa d. Himeno Sakatsume 7-6(6), 6-7(0), 7-6[6], US Open R2 (3:01)

Tatiana Prozorova d. Wang Xinyu 3-6, 7-5, 6-1, Singapore QF (3:01)

Elena Rybakina d. Leylah Fernandez 6-7(5), 6-4, 7-6(6), Stuttgart QF (3:00)

Alina Charaeva d. Sara Sorribes Tormo 3-6, 7-5, 6-1, Hamburg R1 (3:00)

Sara Bejlek d. Wang Xiyu 6-3, 4-6, 7-5, Toronto R1 (3:00)

Seven finals lasted longer than two-and-a-half hours in 2026:

Marie Bouzkova d. Emma Navarro 7-6(5), 4-6, 6-2, Nottingham (2:57)

Marie Bouzkova d. Panna Udvardy 6-7(7), 6-2, 6-2, Bogota (2:50)

Elina Svitolina d. Coco Gauff 6-4, 6-7(3), 6-2, Rome (2:49)

Maja Chwalinska d. Sonay Kartal 2-6, 6-4, 6-2, Wuhan (2:43)

Magda Linette d. Janice Tjen 5-7, 6-1, 6-4, Chennai (2:43)

Aryna Sabalenka d. Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6(6), Indian Wells (2:31)

Diane Parry d. Elise Mertens 6-4, 0-6, 6-3, Monterrey (2:31)

Who were 2026's tiebreak queens?

For the second year running, Aryna Sabalenka won the most tiebreaks of any player in WTA main draws -- though her 2026 total of 13 was down on her Open Era record-setting 2025 total of 22.

13 players won 10 or more tiebreaks in 2026 at tour level:

13: Aryna Sabalenka

12: Anna Bondar, Sorana Cirstea

11: Mirra Andreeva, Ann Li, Jessica Pegula, Diana Shnaider, Janice Tjen

10: Coco Gauff, Anna Kalinskaya, Karolina Muchova, Naomi Osaka, Elina Svitolina

24 players won two-thirds or more of the tiebreaks they played at tour level in 2026 (minimum six matches). They are as follows, ordered by percentage of tiebreaks won:

91: Karolina Muchova (10-1)

83: Elena-Gabriela Ruse (5-1)

80: Zhang Shuai (4-1)

78: Petra Marcinko (7-2)

73.3: Jessica Pegula (11-4)

72.7: Karolina Pliskova (8-3), Panna Udvardy (8-3)

71: Anna Kalinskaya (10-4), Naomi Osaka (10-4), Elisabetta Cocciaretto (5-2), Lanlana Tararudee (5-2)

70: Belinda Bencic, Alexandra Eala, Peyton Stearns, Zheng Qinwen (7-3)

68: Aryna Sabalenka (13-6)

67: Coco Gauff (10-5), Zeynep Sonmez (8-4), Dayana Yastremska (8-4), Victoria Mboko (6-3), Leolia Jeanjean (4-2), Daria Snigur (4-2), Sloane Stephens (4-2)

44 players played multiple third-set tiebreaks at tour level in 2026, and 11 of those went unbeaten in them:

4-0: Karolina Muchova

3-0: Petra Marcinko

2-0: Sara Bejlek, Belinda Bencic, Jaqueline Cristian, Magdalena Frech, Ann Li, Victoria Mboko, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Yuan Yue

Five more players had positive season records in third-set tiebreaks:

3-2: Anna Kalinskaya

2-1: Madison Keys, Caty McNally, Linda Noskova, Mayar Sherif

Twelve players had negative season records in third-set tiebreaks (minimum two played):

2-3: Anna Bondar

1-2: Mirra Andreeva, Leylah Fernandez, Coco Gauff, Barbora Krejcikova, Elena Rybakina, Janice Tjen, Katie Volynets

0-2: Ekaterina Alexandrova, Elise Mertens, Laura Siegemund, Diana Shnaider

19 regular (first to seven) tiebreaks went to 9-9 or beyond in 2026 (winner of tiebreak listed first):

Belinda Bencic l. Hailey Baptiste 6-1, 6-7(14), 6-3, Madrid R4

Coco Gauff l. Elina Svitolina 6-4, 6-7(13), 6-4, Dubai SF

Daria Snigur d. Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 7-6(13), Madrid R1

Lilli Tagger d. Liudmila Samsonova 6-2, 7-6(11), Linz R2

Daria Kasatkina d. Susan Bandecchi 7-5, 7-6(11), Roland Garros R2

Solana Sierra d. Dayana Yastremska 7-6(10), 7-6(8), Madrid R1

Talia Gibson d. Zheng Qinwen 6-3, 7-6(10), Nottingham R2

Carole Monnet d. Rebeka Masarova 4-6, 6-2, 7-6(10), Athens R1

Kimberly Birrell l. Maddison Inglis 7-6(6), 6-7(9), 6-4, Australian Open R1

Coco Gauff d. Elise Mertens 2-6, 7-6(9), 6-3, Dubai R3

Clara Tauson d. Yulia Putintseva 7-6(9), 6-2, Indian Wells R2

Katie Boulter d. Jessica Bouzas Maneiro 7-6(9), 6-4, Miami R1

Simona Waltert l. Hailey Baptiste 6-7(9), 6-4, 6-4, Rome R2

Donna Vekic d. Marie Bouzkova 7-6(9), 6-3, Queen's R2

Aryna Sabalenka d. McCartney Kessler 6-1, 7-6(9), Wimbledon R2

Sara Bejlek d. Anna Blinkova 7-6(9), 3-6, 6-1, Prague R1

Liudmila Samsonova d. Janice Tjen 7-6(9), 7-5, Toronto R1

Kayla Day d. Elvina Kalieva 7-6(9), 6-4, Guadalajara R1

Sonay Kartal d. Jelena Ostapenko 7-6(9), 7-6(5), Wuhan SF

Four super-tiebreaks (first to 10) have gone to 9-9 or beyond in 2026:

Bai Zhuoxuan d. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 2-6, 7-6[10], Australian Open R1

Karolina Muchova d. Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6[10], Wimbledon SF

Magda Linette d. Tereza Valentova 5-7, 6-4, 7-6[9], Roland Garros R1

Linda Noskova d. Sorana Cirstea 2-6, 6-3, 7-6[9], Wimbledon R3

There were three triple-tiebreak matches in 2026 -- the highest total in a single season since 2023, which saw four.

Triple-tiebreak time! Keys survives Shnaider in Brisbane thriller

Madison Keys d. Diana Shnaider 6-7(5), 7-6(5), 7-6(4), Brisbane R2

Elsa Jacquemot d. Marta Kostyuk 6-7(4), 7-6(4), 7-6[7], Australian Open R1

Cristina Bucsa d. Himeno Sakatsume 7-6(6), 6-7(0), 7-6[6], US Open R2

Whitewash watch

15 players won five or more 6-0 sets in 2026 at tour level:

15: Mirra Andreeva

8: Sorana Cirstea, Marta Kostyuk, Jessica Pegula

7: Anna Bondar, Alexandra Eala, Elise Mertens, Iga Swiatek

6: Belinda Bencic, Coco Gauff, Iva Jovic

5: Karolina Muchova, Camila Osorio, Diana Shnaider, Elina Svitolina

There were four 6-0, 6-0 scorelines in 2026:

Mirra Andreeva d. Solana Sierra 6-0, 6-0, Indian Wells R2

Jessica Pegula d. Rebeka Masarova 6-0, 6-0, Rome R3

Sorana Cirstea d. Solana Sierra 6-0, 6-0, Roland Garros R3

McCartney Kessler d. Oleksandra Oliynykova 6-0, 6-0, Wimbledon R1

There were 22 matches in 2026 in which the winning player lost a 6-0 set:

Petra Marcinko d. Camila Osorio 6-4, 0-6, 7-6(2), Auckland R1

Alycia Parks d. Alexandra Eala 0-6, 6-3, 6-2, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Daria Kasatkina 7-6(7), 0-6, 6-3, Australian Open R1

Laura Siegemund d. Liudmila Samsonova 0-6, 7-5, 6-4, Australian Open R1

Nikola Bartunkova d. Belinda Bencic 6-3, 0-6, 6-4, Australian Open R2

Hailey Baptiste d. Emma Navarro 7-6(6), 0-6, 6-3, Abu Dhabi R2

Kimberly Birrell d. Petra Marcinko 0-6, 6-3, 6-4, Austin R1

Jasmine Paolini d. Katie Boulter 0-6, 6-3, 6-3, Merida QF

Jaqueline Cristian d. Maya Joint 0-6, 6-2, 7-5, Indian Wells R2

Julia Riera d. Anna Blinkova 0-6, 6-2, 6-1, Bogota R2

Solana Sierra d. Zeynep Sonmez 0-6, 6-2, 6-3, Madrid R3

Talia Gibson d. Martina Trevisan 6-4, 0-6, 6-3, Rome R1

Oleksandra Oliynykova d. Kimberly Birrell 6-3, 0-6, 7-6[5], Roland Garros R2

Anna Kalinskaya d. Camila Osorio 6-3, 0-6, 6-2, Roland Garros R3

Jasmine Paolini d. Robin Montgomery 0-6, 6-4, 7-5, Wimbledon R1

Kimberly Birrell d. Alina Korneeva 6-3, 0-6, 6-2, Wimbledon R1

Maria Sakkari d. Kamilla Rakhimova 6-3, 0-6, 7-6[7], Wimbledon R3

Renata Zarazua d. Tamara Korpatsch 6-4, 0-6, 6-1, Toronto R1

Tamara Korpatsch d. Maya Joint 0-6, 6-3, 6-4, Cincinnati R1

Katie Boulter d. Katie Volynets 7-5, 0-6, 6-4, Cincinnati R1

Diane Parry d. Elise Mertens 6-4, 0-6, 6-3, Monterrey F

Katerina Siniakova d. Peyton Stearns 6-4, 0-6, 4-0 ret., Osaka R1

Which players made their WTA main-draw debuts and won their first WTA main-draw matches in 2026?

42 players made their WTA main-draw debuts in 2026, five of whom won two or more matches in the main draw (Sofia Costoulas, Veronika Podrez, Kristina Liutova, Sun Xinran, Alexandra Shubladze):

Sofia Costoulas (BEL), Auckland (qualifier, made quarterfinals)

Kaitlin Quevedo (ESP), Auckland (qualifier, made R2)

Oleksandra Oliynykova (UKR), Australian Open (direct entrant, lost R1)

Linda Klimovicova (POL), Australian Open (qualifier, made R2)

Elena Ruxandra Bertea (ROU), Cluj-Napoca (wild card, lost R1)

Vendula Valdmannova (CZE), Ostrava (qualifier, lost R1)

Mary Stoiana (USA), Austin (wild card, lost R1)

Hanne Vandewinkel (BEL), Bogota (direct entrant, made R2)

Lia Karatancheva (BUL), Bogota (qualifier, lost R1)

Veronika Podrez (UKR), Rouen (qualifier, made final)

Noemi Basiletti (ITA), Rome (qualifier, made R2)

Jennifer Ruggeri (ITA), Rome (wild card, lost R1)

Caijsa Hennemann (SWE), Rabat (qualifier, lost R1)

Lisa Zaar (SWE), Rabat (qualifier, lost R1)

Ksenia Efremova (FRA), Roland Garros (wild card, lost R1)

Alice Tubello (FRA), Roland Garros (wild card, lost R1)

Alicia Dudeney (GBR), Nottingham (lucky loser, lost R1)

Elena Micic (AUS), Athens (qualifier, made R2)

Mina Hodzic (GER), Athens (qualifier, lost R1)

Marianna Argyrokastriti (GRE), Athens (wild card, lost R1)

Sapfo Sakellaridi (GRE), Athens (wild card, lost R1)

Alevtina Ibragimova, Iasi (qualifier, made R2)

Ilinca Amariei (ROU), Iasi (qualifier, lost R1)

Carol Young Suh Lee (USA), Prague (qualifier, made R2)

Jana Kovackova (CZE), Prague (wild card, lost R1)

Alisa Oktiabreva (CZE), Prague (wild card, lost R1)

Tessa Johanna Brockmann (GER), Hamburg (wild card, lost R1)

Kristina Liutova, Memphis (qualifier, won tournament)

Reese Brantmeier (USA), Memphis (wild card, lost R1)

Thea Frodin (USA), US Open (wild card, lost R1)

Hayu Kinoshita (JPN), Sao Paulo (lucky loser, lost R1)

Justina Mikulskyte (LTU), Sao Paulo (lucky loser, lost R1)

Vivian Wolff (USA), Singapore (direct entrant, lost R1)

Darya Astakhova, Seoul (qualifier, made R2)

Sun Xinran (CHN), Beijing (wild card, made R3)

Lin Yu-Jun (CHN), Beijing (wild card, lost R1)

Qu Yihan (CHN), Beijing (wild card, lost R1)

Shao Yushan (CHN), Beijing (wild card, lost R1)

Alexandra Shubladze, Hong Kong (qualifier, made semifinals)

Adithya Karunaratne (HKG), Hong Kong (wild card, lost R1)

Jeline Vandromme (BEL), Chennai (direct entrant, made R2)

Rada Zolotareva, Chennai (lucky loser, lost R1)

Mikulskyte became the second Lithuanian player to compete in a WTA main draw, and the first since Lina Stanciute at Stockholm 2007.

36 players won their first WTA main-draw matches in 2026:

Sofia Costoulas (BEL), Auckland (QF)

Kaitlin Quevedo (ESP), Auckland (R2)

Linda Klimovicova (POL), Australian Open (R2)

Oleksandra Oliynykova (UKR), Cluj-Napoca (SF)

Elvina Kalieva (USA), Miami (R2)

Akasha Urhobo (USA), Charleston (R2)

Jazmin Ortenzi (ARG), Bogota (SF)

Guiomar Maristany Zuleta De Reales (ESP), Bogota (R2)

Hanne Vandewinkel (BEL), Bogota (R2)

Veronika Podrez (UKR), Rouen (F)

Tyra Caterina Grant (ITA), Madrid (R2)

Noemi Basiletti (ITA), Rome (R2)

Yasmine Kabbaj (MAR), Rabat (QF)

Yelyzaveta Kotliar (UKR), Rabat (R2)

Hannah Klugman (GBR), Nottingham (R2)

Elena Micic (AUS), Athens (R2)

Miriana Tona (ITA), Athens (R2)

Alina Charaeva (ARM), Iasi (R2)

Alevtina Ibragimova, Iasi (R2)

Carol Young Suh Lee (USA), Prague (R2)

Julia Stusek (GER), Hamburg (R2)

Kristina Liutova, Memphis (W)

Kayla Cross (CAN), Toronto (R2)

Teodora Kostovic (SRB), Sao Paulo (QF)

Mary Stoiana (USA), Sao Paulo (QF)

Vendula Valdmannova (CZE), Sao Paulo (R2)

Darya Astakhova, Seoul (R2)

Ku Yeonwoo (KOR), Seoul (R2)

Park Sohyun (KOR), Seoul (R2)

Sun Xinran (CHN), Beijing (R3)

Alexandra Shubladze, Hong Kong (SF)

Mika Stojsavljevic (GBR), Hong Kong (R2)

Maaya Rajeshwaran Revathi (IND), Chennai (QF)

Vaishnavi Adkar (IND), Chennai (R2)

Zhibek Kulambayeva (KAZ), Chennai (R2)

Jeline Vandromme (BEL), Chennai (R2)