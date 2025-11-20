The 2025 stats wrap, part 2: Top 10 wins, match point saves and more

This week, we break down some of the key numbers behind the 2025 WTA Tour season -- from first-time milestones to noteworthy upsets and from the longest matches to the best three-set records.

Year-end rankings wrap | Stats wrap, part 1: Champions and finalists

Part two of the 2025 statistics wrap covers Top 10 wins, winning streaks and victories from match point down.

Who posted the most Top 10 wins in 2025?

In total, 64 players scored at least one Top 10 win during the 2025 season -- with World No. 1 Aryna Sabalenka leading the way with 15. All 64 are as follows, by number of Top 10 wins:

15: Aryna Sabalenka

10: Coco Gauff, Amanda Anisimova, Elena Rybakina

9: Iga Swiatek

6: Mirra Andreeva

5: Jessica Pegula, Madison Keys, Ekaterina Alexandrova, Linda Noskova

4: Jasmine Paolini, Clara Tauson, Elina Svitolina, Liudmila Samsonova, Jelena Ostapenko, Marketa Vondrousova

3: Belinda Bencic, Anna Kalinskaya, Laura Siegemund

2: Emma Navarro, Leylah Fernandez, Paula Badosa, Sofia Kenin, McCartney Kessler, Lois Boisson, Alexandra Eala, Magda Linette, Wang Xinyu, Peyton Stearns, Donna Vekic, Ons Jabeur

1: Naomi Osaka, Victoria Mboko, Karolina Muchova, Elise Mertens, Zheng Qinwen, Marta Kostyuk, Dayana Yastremska, Emma Raducanu, Daria Kasatkina, Eva Lys, Tatjana Maria, Jessica Bouzas Maneiro, Sorana Cirstea, Ashlyn Krueger, Katerina Siniakova, Anastasia Potapova, Maria Sakkari, Beatriz Haddad Maia, Magdalena Frech, Danielle Collins, Olga Danilovic, Sonay Kartal, Renata Zarazua, Elisabetta Cocciaretto, Polina Kudermetova, Moyuka Uchijima, Kimberly Birrell, Katie Boulter, Kamilla Rakhimova, Aoi Ito, Taylor Townsend, Zhu Lin, Anastasija Sevastova

Fourteen players scored their first career Top 10 win in 2025: Kessler, Boisson, Eala, Stearns, Mboko, Lys, Krueger, Kartal, Zarazua, Polina Kudermetova, Uchijima, Birrell, Rakhimova and Ito.

Only nine players finished 2025 with a positive record against Top 10 opposition. They are as follows, ordered by winning percentage against Top 10 opponents.

80: Ostapenko (4-1)

75: Sabalenka (15-5)

67: Anisimova (10-5), Vondrousova (4-2), Boisson (2-1)

63: Rybakina (10-6)

60: Andreeva (6-4)

59: Gauff (10-7)

53: Swiatek (9-8)

(In a very on-brand statistic, Ostapenko's 4-1 record against Top 10 opponents in 2025 is mirrored by her 3-6 record against opponents ranked outside the Top 100.)

Who were the lowest-ranked players to upset a Top 10 opponent?

There were 35 matches in 2025 in which a player ranked outside the Top 50 defeated a player ranked inside the Top 10, and 14 in which the winner was ranked outside the Top 100. Ordered by the winner's ranking at the time (with the Top 10 player's ranking in brackets), they are as follows:

53. Kessler d. Gauff (3), Dubai R2

55. Danilovic d. Pegula (6), Australian Open R3

56. Uchijima d. Pegula (3), Madrid R3

56. Kenin d. Paolini (4), Dubai R3

57. Siegemund d. Andreeva (5), Wuhan R2

58. Bencic d. Gauff (3), Indian Wells R4

60. Vondrousova d. Paolini (8), US Open R3

60. Raducanu d. Navarro (10), Miami R2

60. Vondrousova d. Rybakina (10), US Open R4

61. Jabeur d. Paolini (5), Berlin R2

66. Lys d. Rybakina (10), Beijing R3

68. Bouzas Maneiro d. Navarro (9), Roland Garros R1

80. Rakhimova d. Paolini (5), Wimbledon R2

81. Kartal d. Andreeva (5), Beijing R4

81. Siniakova d. Zheng (6), Wimbledon R1

82. Sakkari d. Paolini (6), Madrid R3

82. Zarazua d. Keys (6), US Open R1

85. Mboko d. Gauff (2), Montreal R4

86. Maria d. Keys (8), Queen's SF

89. Cirstea d. Navarro (9), Dubai R3

97. Siegemund d. Zheng (5), Australian Open R2

104. Siegemund d. Keys (8), Wimbledon R3

110. Ito d. Paolini (9), Montreal R2

113. Birrell d. Navarro (8), Brisbane R2

116. Cocciaretto d. Pegula (3), Wimbledon R1

139. Townsend d. Andreeva (5), US Open R3

140. Eala d. Swiatek (2), Miami QF

140. Eala d. Keys (5), Miami R3

157. Bencic d. Rybakina (5), Abu Dhabi SF

164. Vondrousova d. Sabalenka (1), Berlin SF

164. Vondrousova d. Keys (6), Berlin R1

219. Zhu d. Andreeva (6), Ningbo R2

361. Boisson d. Pegula (3), Roland Garros R3

361. Boisson d. Andreeva (6), Roland Garros R4

386. Sevastova d. Pegula (4), Montreal R3

How many players defeated both the World No. 1 and World No. 2 in the same tournament?

Only four players achieved the feat of defeating both of the world's two top-ranked players in the same tournament:

Madison Keys, Australian Open

SF: d. Iga Swiatek 5-7, 6-1, 7-6[8]

F: d. Aryna Sabalenka 6-3, 2-6, 7-5

Mirra Andreeva, Indian Wells

SF: d. Swiatek 7-6(1), 1-6, 6-3

F. d. Sabalenka 2-6, 6-4, 6-3

Jelena Ostapenko, Stuttgart

QF: d. Swiatek 6-3, 3-6, 6-2

F: d. Sabalenka 6-4, 6-1

Elena Rybakina, WTA Finals Riyadh

RR: d. Swiatek 3-6, 6-1, 6-0

F: d. Sabalenka 6-3, 7-6(0)

(In another on-brand statistic, Ostapenko's next match after defeating World No. 1 Sabalenka in the Stuttgart final was a loss in the Madrid second round to the unranked Anastasija Sevastova.)

Who had the longest winning streaks of 2025?

There were five double-digit winning streaks at tour level (including Billie Jean King Cup Qualifiers and Finals) in 2025:

16: Madison Keys (W Adelaide, W Australian Open, SF Indian Wells)

13: Mirra Andreeva (W Dubai, W Indian Wells, R3 Miami)

11: Aryna Sabalenka (W Brisbane, F Australian Open)

11: Elina Svitolina (Billie Jean King Cup Qualifiers, W Rouen, SF Madrid)

11: Elena Rybakina (W Ningbo, SF Tokyo*, W WTA Finals Riyadh)

*Rybakina gave a walkover to Linda Noskova in the Tokyo semifinals, which does not snap her winning streak.

Seven tour-level winning streaks are currently active: Rybakina (11), Belinda Bencic (6), Irina-Camelia Begu (5), Victoria Mboko (5), Anna Blinkova (5), Janice Tjen (5) and Naomi Osaka (2).

How many times did reigning Grand Slam champions face each other?

There were five matches between reigning Grand Slam champions in 2025, compared to nine in 2024, 12 in 2023 and zero in 2022. They were:

Indian Wells SF, Aryna Sabalenka d. Madison Keys 6-0, 6-1

Madrid QF, Iga Swiatek d. Keys 0-6, 6-3, 6-2

Roland Garros SF, Sabalenka d. Swiatek 7-6(1), 4-6, 6-0

WTA Finals Riyadh RR, Swiatek d. Keys 6-1, 6-2

WTA Finals Riyadh RR, Sabalenka d. Coco Gauff 7-6(5), 6-2

Swiatek's career record in such matches is 15-7, Sabalenka's is 6-6, Gauff's is 1-6 and Keys' is 0-3.

Who had the most wins from match point down in 2025?

There were 68 matches won from match point down at tour level (plus Billie Jean King Cup Qualifiers and Finals) in 2025, and 12 players won from match point down multiple times:

Four wins from match point down

Madison Keys

Australian Open SF, d. Iga Swiatek 5-7, 6-1, 7-6[8] (saved 1)

Roland Garros R3, d. Sofia Kenin 4-6, 6-3, 7-5 (saved 3)

Montreal R4, d. Karolina Muchova 4-6, 6-3, 7-5 (saved 2)

Cincinnati R2, d. Eva Lys 1-6, 6-3, 7-6(1) (saved 2)



Moyuka Uchijima

Australian Open R1, d. Magda Linette 4-6, 6-2, 7-6[8] (saved 1)

Billie Jean King Cup Qualifiers, d. Anca Todoni 3-6, 7-6(3), 6-2 (saved 2)

Rouen R2, d. Lois Boisson 1-6, 7-6(4), 6-4 (saved 1)

US Open R1, d. Olga Danilovic 7-6(2), 4-6, 7-6[9] (saved 7)

Barbora Krejcikova

Eastbourne R1, d. Harriet Dart 6-3, 6-7(4), 7-5 (saved 2)

Eastbourne R2, d. Jodie Burrage 6-4, 4-6, 7-6(3) (saved 3)

US Open R4, d. Taylor Townsend 1-6, 7-6(13), 6-3 (saved 8)

Seoul R2, d. Emma Raducanu 4-6, 7-6(10), 6-1 (saved 3)

Three wins from match point down

Anastasia Potapova

Stuttgart R1, d. Clara Tauson 2-6, 7-6(8), 6-3 (saved 1)

Madrid R3, d. Sofia Kenin 3-6, 6-4, 7-6(6) (saved 2)

Rome R1, d. Dayana Yastremska 2-6, 7-6(6), 6-3 (saved 1)

Emma Navarro

Indian Wells R2, d. Sorana Cirstea 3-6, 6-1, 7-6(3) (saved 2)

Queen's R2, d. Beatriz Haddad Maia 1-6, 7-6(4), 6-3 (saved 1)

Billie Jean King Cup Finals QF, d. Yulia Putintseva 7-5, 2-6, 7-6(6) (saved 2)



Sofia Kenin

Dubai R2, d. Marta Kostyuk 5-7, 7-6(7), 7-6(5) (saved 2)

Wuhan R1, d. Anastasia Zakharova 3-6, 7-6(5), 6-3 (saved 2)

Tokyo QF, d. Ekaterina Alexandrova 6-0, 2-6, 7-6(3) (saved 4)

Two wins from match point down

Veronika Kudermetova

Abu Dhabi R1, d. Liudmila Samsonova 5-7, 6-1, 7-6(5) (saved 1)

Madrid R2, d. Cristina Bucsa 4-6, 7-6(1), 7-5 (saved 1)

Elise Mertens

Australian Open R1, d. Viktorija Golubic 4-6, 7-6(8), 6-4 (saved 2)

's-Hertogenbosch SF, d. Ekaterina Alexandrova 2-6, 7-6(7), 6-4 (saved 11)

Aliaksandra Sasnovich

Cluj-Napoca R1, d. Jessica Bouzas Maneiro 6-7(0), 7-5, 6-4 (saved 5)

Wimbledon R1, d. Varvara Gracheva 6-4, 6-7(5), 7-6[8] (saved 1)

Ajla Tomljanovic

Austin QF, d. Ena Shibahara 7-5, 3-6, 7-6(8) (saved 1)

Monterrey R1, d. Renata Zarazua 4-6, 6-3, 7-6(1) (saved 5)

Ella Seidel

Cincinnati R3, d. McCartney Kessler 6-4, 2-6, 7-6(6) (saved 2)

Seoul R2, d. Beatriz Haddad Maia 6-7(4), 7-6(3), 7-5 (saved 1)

Linda Noskova

Nottingham R1, d. Anca Todoni 6-4, 3-6, 7-6(6) (saved 2)

Beijing SF, d. Jessica Pegula 6-3, 1-6, 7-6(6) (saved 3)

Kimberly Birrell

Miami R1, d. Anastasia Potapova 3-6, 6-3, 7-6(5) (saved 1)

Chennai SF, d. Joanna Garland 6-7(2), 6-3, 7-5 (saved 5)

Who saved the most match points en route to victory in 2025?

All 68 matches won from match point down are as follows, in order of number of match points saved:

Eleven match points saved

's-Hertogenbosch SF, Elise Mertens d. Ekaterina Alexandrova 2-6, 7-6(7), 6-4

Eight match points saved

US Open R4, Barbora Krejcikova d. Taylor Townsend 1-6, 7-6(13), 6-3

Seven match points saved

US Open R1, Moyuka Uchijima d. Olga Danilovic 7-6(2), 4-6, 7-6[9]

Six match points saved

Dubai R3, Elena Rybakina d. Paula Badosa 4-6, 7-6(8), 7-6(2)

Eastbourne R1, Anastasia Pavlyuchenkova d. Viktoriya Tomova 6-1, 6-7(5), 7-6(7)

Five match points saved

Cluj-Napoca R1, Aliaksandra Sasnovich d. Jessica Bouzas Maneiro 6-7(0), 7-5, 6-4

Monterrey R1, Ajla Tomljanovic d. Renata Zarazua 4-6, 6-3, 7-6(1)

Monterrey QF, Diana Shnaider d. Elise Mertens 3-6, 7-6(7), 7-6(4)

Chennai SF, Kimberly Birrell d. Joanna Garland 6-7(2), 6-3, 7-5

Four match points saved

Berlin QF, Aryna Sabalenka d. Elena Rybakina 7-6(6), 3-6, 7-6(6)

Eastbourne F, Maya Joint d. Alexandra Eala 6-4, 1-6, 7-6(10)

Tokyo QF, Sofia Kenin d. Ekaterina Alexandrova 6-0, 2-6, 7-6(3)

Three match points saved

Roland Garros R3, Madison Keys d. Sofia Kenin 4-6, 6-3, 7-5

Roland Garros R4, Elina Svitolina d. Jasmine Paolini 4-6, 7-6(6), 6-1

Eastbourne R2, Barbora Krejcikova d. Jodie Burrage 6-4, 4-6, 7-6(3)

Seoul R2, Barbora Krejcikova d. Emma Raducanu 4-6, 7-6(10), 6-1

Sao Paulo R1, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah d. Ana Sofia Sánchez 6-4, 4-6, 7-6(7)

Beijing R3, Jessica Pegula d. Emma Raducanu 3-6, 7-6(9), 6-0

Beijing SF, Linda Noskova d. Jessica Pegula 6-3, 1-6, 7-6(6)

Jiujiang SF, Lilli Tagger d. Viktorija Golubic 6-1, 4-6, 7-5

Two match points saved

Australian Open R1, Harriet Dart d. Jana Fett 7-5, 2-6, 7-6[7]

Australian Open R1, Elise Mertens d. Viktorija Golubic 4-6, 7-6(8), 6-4

Australian Open R1, Destanee Aiava d. Greet Minnen 5-7, 7-5, 7-6[5]

Cluj-Napoca R1, Viktorija Golubic d. Arantxa Rus 7-5, 4-6, 7-6(10)

Dubai R2, Sofia Kenin d. Marta Kostyuk 5-7, 7-6(7), 7-6(5)

Indian Wells R2, Emma Navarro d. Sorana Cirstea 3-6, 6-1, 7-6(3)

Billie Jean King Cup Qualifiers, Moyuka Uchijima d. Anca Todoni 3-6, 7-6(3), 6-2

Madrid R3, Anastasia Potapova d. Sofia Kenin 3-6, 6-4, 7-6(6)

Rome R1, Antonia Ruzic d. Tyra Caterina Grant 3-6, 6-3, 7-5

Strasbourg R1, Beatriz Haddad Maia d. Clara Tauson 3-6, 6-4, 7-5

Nottingham R1, Linda Noskova d. Anca Todoni 6-4, 3-6, 7-6(6)

Berlin R2, Liudmila Samsonova d. Jessica Pegula 6-7(8), 7-5, 7-6(5)

Eastbourne R1, Barbora Krejcikova d. Harriet Dart 6-3, 6-7(4), 7-5

Hamburg R1, Diane Parry d. Tara Wuerth 7-6(9), 3-6, 7-5

Montreal R1, Caty McNally d. Alycia Parks 6-4, 5-7, 7-6(7)

Montreal R2, Naomi Osaka d. Liudmila Samsonova 4-6, 7-6(6), 6-3

Montreal R4, Madison Keys d. Karolina Muchova 4-6, 6-3, 7-5

Cincinnati R2, Madison Keys d. Eva Lys 1-6, 6-3, 7-6(1)

Cincinnati R3, Ella Seidel d. McCartney Kessler 6-4, 2-6, 7-6(6)

Billie Jean King Cup Finals QF, Emma Navarro d. Yulia Putintseva 7-5, 2-6, 7-6(6)

Wuhan R1, Sofia Kenin d. Anastasia Zakharova 3-6, 7-6(5), 6-3

Jiujiang R1, Elena Pridankina d. Yuan Yue 6-2, 3-6, 7-6(5)

One match point saved

Brisbane QF, Anhelina Kalinina d. Kimberly Birrell 4-6, 6-1, 7-5

Auckland R1, Julia Grabher d. Leyre Romero Gormaz 2-6, 6-3, 7-6(7)

Auckland R2, Clara Tauson d. Sofia Kenin 4-6, 7-6(7), 7-6(3)

Auckland R2, Hailey Baptiste d. Jodie Burrage 5-7, 7-5, 7-6(6)

Australian Open R1, Moyuka Uchijima d. Magda Linette 4-6, 6-2, 7-6[8]

Australian Open SF, Madison Keys d. Iga Swiatek 5-7, 6-1, 7-6[8]

Abu Dhabi R1, Veronika Kudermetova d. Liudmila Samsonova 5-7, 6-1, 7-6(5)

Austin QF, Ajla Tomljanovic d. Ena Shibahara 7-5, 3-6, 7-6(8)

Miami R1, Alycia Parks d. Varvara Gracheva 3-6, 7-6(0), 6-3

Miami R1, Kimberly Birrell d. Anastasia Potapova 3-6, 6-3, 7-6(5)

Bogota R2, Katarzyna Kawa d. Laura Pigossi 1-6, 7-6(5), 6-3

Bogota R2, Camila Osorio d. Emina Bektas 1-6, 7-6(5), 6-2

Rouen R2, Moyuka Uchijima d. Lois Boisson 1-6, 7-6(4), 6-4

Stuttgart R1, Anastasia Potapova d. Clara Tauson 2-6, 7-6(8), 6-3

Madrid R2, Veronika Kudermetova d. Cristina Bucsa 4-6, 7-6(1), 7-5

Rome R1, Anastasia Potapova d. Dayana Yastremska 2-6, 7-6(6), 6-3

Queen's R2, Emma Navarro d. Beatriz Haddad Maia 1-6, 7-6(4), 6-3

Wimbledon R1, Aliaksandra Sasnovich d. Varvara Gracheva 6-4, 6-7(5), 7-6[8]

Prague R2, Wang Xinyu d. Lucie Havlickova 3-6, 7-5, 7-6(6)

Montreal R2, Aoi Ito d. Jasmine Paolini 2-6, 7-5, 7-6(5)

Montreal SF, Victoria Mboko d. Elena Rybakina 1-6, 7-5, 7-6(4)

Cincinnati R1, Lucia Bronzetti d. Zhu Lin 6-7(6), 6-2, 7-6(6)

Guadalajara QF, Iva Jovic d. Victoria Jimenez Kasintseva 6-3, 3-6, 7-6(6)

Seoul R2, Ella Seidel d. Beatriz Haddad Maia 6-7(4), 7-6(3), 7-5

Tokyo QF, Belinda Bencic d. Karolina Muchova 3-6, 7-5, 7-5

Chennai R2, Arina Rodionova d. Storm Hunter 1-6, 6-4, 7-6(9)