El primer evento WTA 1000 de la temporada de tierra batida está aquí, y la 12a edición del Mutua Madrid Open comenzará el jueves. WTA Insider desglosa las historias clave del evento único de 10 días de este año.

1. El Mutua Madrid Open es el primer WTA 1000 de la temporada de tierra batida

La temporada de tierra batida vio dos eventos WTA 500 en el Volvo Car Open y el Porsche Tennis Grand Prix de la semana pasada. Ahora hay mucho en juego. El Mutua Madrid Open y el Internazionali BNL d'Italia ofrecen eventos consecutivos WTA 1000 antes de Roland Garros, que comienza el 24 de mayo.

El Madrid Open cuenta con un cuadro de individuales de 64 jugadoras y un cuadro de dobles de 30 equipos. La ganadora obtendrá 1.000 puntos de clasificación y la finalista 650 puntos.

2. Este año el Madrid Open es un evento de 10 días

El cuadro principal comienza el jueves 29 de abril, y las finales de individuales y dobles se jugarán el sábado 8 de mayo. Los octavos de final se dividirán el lunes y martes, y los cuartos de final se jugarán el miércoles y las semifinales el jueves.

3. La No. 1 del mundo Ashleigh Barty lidera el cuadro, Naomi Osaka regresa

El cuadro principal presenta a 17 de las 20 mejores, con la número uno del mundo Barty liderando el cuadro con la número dos del mundo Naomi Osaka. Barty llega a Madrid justo después de ganar su tercer título líder en la gira en Stuttgart, después de haber superado a Osaka en el número 1 en la clasificación Porsche Race a Shenzhen Leaderboard. Osaka está jugando su primer torneo desde el Miami Open y el primer evento de tierra batlda desde Roland Garros 2019. Haz clic aquí para ver el cuadro completo

Las ocho mejores cabezas de serie: 1. Ashleigh Barty, 2. Naomi Osaka, 3. Simona Halep, 4. Elina Svitolina, 5. Aryna Sabalenka, 6. Karolina Pliskova, 7. Kiki Bertens, 8. Belinda Bencic.

Wildcards: Paula Badosa, Sorana Cirstea, Victoria Jimenez Kasinteva, Sara Sorribes Tormo y Venus Williams.

4. El cuadro principal es un éxito asegurado desde el principio.

Main draw @MutuaMadridOpen, where Ash Barty, Naomi Osaka, Simona Halep, and Elina Svitolina are the top seeds.



Notable 1Rs:



Barty-Rogers

Kvitova-Bouzkova

Muguruza-Stephens

Halep-Sorribes Tormo

Pliskova-Gauff

Brady-Venus

Sakkari-Anisimova pic.twitter.com/XB1DPzS6Ww — WTA Insider (@WTA_insider) April 27, 2021

Potenciales octavos de final del la mitad superior: [1] Ashleigh Barty contra [14] Iga Swiatek, [9] Petra Kvitova contra [7] Kiki Bertens, [4] Elina Svitolina contra [15] Johanna Konta, [10] Garbiñe Muguruza contra [8] Belinda Bencic.

Potenciales octavis de final de la mitad inferior: [5] Aryna Sabalenka contra [12] Victoria Azarenka, [13] Elise Mertens contra [3] Simona Halep, [6] Karolina Pliskova contra [11] Jennifer Brady, [16] Maria Sakkari contra [2] Naomi Osaka.

Para ver el cuadro completo, haz clic aquí.

5.Partidos emocionantes de primera ronda.

La parte superior del cuadro jugará el jueves y el sábado, mientras que la parte inferior jugará el viernes y el domingo.

Partidos destacados de primera ronda - Parte Superior

Ashleigh Barty vs. Shelby Rogers

Petra Kvitova vs. Marie Bouzkova

Angelique Kerber vs. Marketa Voundrousova

Paula Badosa vs. Barbora Krejcikova

Johanna Konta vs. Yulia Putintseva

Garbiñe Muguruza vs. Sloane Stephens

Partidos destacados de primera ronda- Parte superior

Jessica Pegula vs. Sorana Cirstea

Simona Halep vs. Sara Sorribes Tormo

Karolina Pliskova vs. Coco Gauff

Anastasia Pavlyuchenkova vs. Madison Keys

Svetlana Kuznetsova vs. Jelena Ostapenko

Jennifer Brady vs. Venus Williams

Maria Sakkari vs. Amanda Anisimova

6. Clasificación de potencia en tierra batida: cómo puede acumularse en tierra batida

7. Madrid ha servido de trampolín transformador

Hay algo en la Caja Mágica que infunde fe y confianza en las jugadoras. Las condiciones en Madrid son únicas y requieren un ajuste significativo, pero la combinación de altitud, pelotas y tierra batida ha recompensado tanto a las jugadoras puras como a los mejores jugadoras de tierra batida. Las tres ex campeonas del cuadro, Simona Halep, Petra Kvitova y Kiki Bertens, cuentanMadrid como un evento fundamental en sus carreras.

"Fue mi primer torneo cuando realmente me di cuenta de que puedo jugar bien en la tierra", dijo la tres veces campeona Kvitova a los periodistas en el Media Day. "Creo que fue en 2011 cuando fue mi temporada en la que gané las Finales la WTA y Wimby. Por supuesto, gané algunos torneos incluso antes, pero Madrid fue el más grande que gané ese año.

"Creo que realmente me demostró que puedo jugar bien en tierra batida, pero puedo vencer a las mejores jugadoras del mundo. Creo que también me dio mucha experiencia y confianza en ocasiones".

Hola Madrid!



So happy to be back here after missing it last year 👋🇪🇸@MutuaMadridOpen pic.twitter.com/QZF0t2DGqm — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) April 27, 2021

La campeona de Roland Garros 2019, Barty, dijo una vez que cada día de la temporada de tierra batida era un día más cercano a la temporada de hierba, pero la número 1 del mundo cita su partido contra Simona Halep en el Abierto de Madrid de 2019, una derrota por 7-5, 7-5 en los cuartos de final, como un punto de inflexión para su comprensión de cómo su juego podría sobresalir en la superficie.

"Creo que el partido contra Simo en Madrid ese año cambió un poco las reglas del juego en cierto sentido", dijo Barty a WTA Insider después de ganar Miami. "Sentí que aprendí mucho en ese partido de la mejor jugadora de tierra batida del mundo, en mi opinión. No había mucho en él. El par de veces perdí mi saque, simplemente presioné. Perder cinco y cinco, ciertamente no hay vergüenza en eso".

Para Halep y Bertens, las dos jugadoras de tierra batida más puras del juego, algo hay en Madrid que simplemente encaja con su juego.

"Una vez que salgo aquí, me siento bien", dijo la campeona defensora Bertens. "Creo que la altitud me está ayudando un poco. Las pelotas son geniales. Por supuesto, las pistas, realmente las amo. Especialmente cuando juegas en la pista central o en las otras dos pistas, es un poco como jugar bajo techo.

"Para mí, son las circunstancias perfectas para jugar al tenis. Cuando me acompaña automáticamente, creo que juego mi mejor tenis. Así es como me siento aquí".

My sister called me 💀😭 https://t.co/XF6s7OYAaZ — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) April 25, 2021

8. Naomi Osaka comienza su temporada de tierra batidaç

Después de un breve respiro para pasar tiempo con la familia y recargar energías, la actual campeona del Abierto de Australia comienza su temporada de tierra batida 2021 esta semana en Madrid. Se enfrentará a una jugadora de la previa en la primera ronda el viernes, y la ganadora se enfrentará a la semifinalista del Abierto de Australia, Karolina Muchova, o a la china Wang Qiang. Una revancha con Maria Sakkari, quien puso fin a su racha de 23 victorias consecutivas en los cuartos de final de Miami, podría suceder en los octavos de final y una revancha final del Abierto de Australia contra Jennifer Brady podría estar en el cartel para los cuartos de final.

9. Las españolas esperan llevar el éxito de su temporada a Madrid

Ha sido una temporada excepcional para las españolas en el WTA Tour y el trío destacado de Garbiñe Muguruza, Sara Sorrbes Tormo y Paula Badosa buscarán celebrarlo en casa.

Muguruza, cabeza de serie número 10, lleva su récord de 21-6, líder en la gira, a la Caja Mágica, donde busca superar los octavos de final por primera vez. Tras una lesión en la pierna que la obligó a retirarse en Charleston, Muguruza se enfrentará a la semifinalista de 2019 Sloane Stephens en la primera ronda, con Ons Jabeur y Belinda Bencic como posibles oponentes antes de los cuartos de final. Sorteada en la mitad superior, Muguruza podría enfrentarse a la número uno Barty en las semifinales.

La campeona de Guadalajara, Sorribes Tormo, se enfrenta a la dura tarea de estrenarse contra la dos veces campeona Simona Halep. Los dos se enfrentaron por primera vez el año pasado en Roland Garros y la española ganó cuatro partidos. Una sorpresa continuaría cimentándola como una jugadora a la que nadie quiere enfrentar en ninguna superficie.

La número 62 Badosa está en el cuadro principal con wildcard y se enfrentará a la finalista de Dubai Barbora Krejcikova en la primera ronda. La joven española se encuentra en medio de la mejor temporada de su carrera, habiendo llegado a las semifinales en Lyon y Charleston.

10. Hsieh Su-Wei y Elise Mertens se unen para liderar el cuadro de dobles

Con Barbora Strycova de baja por maternidad y Aryna Sabalenka cumpliendo su decisión de centrar sus esfuerzos en los individuales, Hsieh Su-Wei y Elise Mertens están preparadas para jugar su primer evento juntas en Madrid. Como dice el ranking, a la espera de resultados, Mertens se encuentra en una posición sólida para superar a Hsieh en la cima del Ranking de Dobles WTA después de Madrid.