Indian Wells, Calif. -- Iga Swiatek no puede comprender lo que logró en el BNP Paribas Open. El domingo, la polaca de 20 años derrotó a la número 6 Maria Sakkari 6-4, 6-1 para ganar el quinto título de su carrera. Swiatek ahora se ha anotado los dos primeros WTA 1000 de la temporada; hace tres semanas, ganó Doha.

La victoria extendió la mejor racha de victorias WTA de la carrera de Swiatek a 11 partidos consecutivos, ya que aumentó su cuenta de victorias líder en la gira a 20-3. El lunes, Swiatek ascendió a la clasificación más alta de su carrera como número 2 del mundo, igualando el ranking de Agnieszka Radwanska como la jugadora polaca mejor clasificada en la historia del tenis.

"Es bastante surrealista por ahora", dijo Swiatek a los periodistas después de la victoria. "Tengo que mirarlo y tengo que revisar las clasificaciones por mí misma y solo verlo. En este momento, es demasiado surrealista para describirlo, honestamente porque el No.1 está más y más cerca".

Swiatek es ahora la primera jugadora desde Caroline Wozniacki en 2009 en ganar cinco o más títulos antes de cumplir 21 años, habiendo ganado Roland Garros 2020, Adelaide 2021, Roma 2021, Doha 2022 e Indian Wells 2022. Se une a la No. 1 Ashleigh Barty como la segunda jugadora en ganar dos títulos esta temporada, mientras lidera la gira con cuatro victorias en el Top 10.

Swiatek se unió al WTA Insider Podcast para hablar sobre su racha de 11 partidos y las difíciles condiciones de la final de Indian Wells. Escucha la entrevista completa con Swiatek en el WTA Insider Podcast.

Suscríbete al WTA Insider Podcast en iTunes, Spotify o la aplicación de podcast que elijas para recibir notificaciones de nuevos episodios directamente.

WTA Insider: ¿Qué es lo más importante que sacas de esta exitosa quincena?

Swiatek: Oh, es difícil elegir uno, sinceramente, porque este día ha sido una locura. Seguro que me sentí un poco más estresada durante los últimos días porque este torneo es el más grande después de los Grand Slams. Así que estoy bastante orgullosa de mí misma.

Creo que lo más importante que me llevaré de todas estas semanas sería creer en mí misma, porque no es fácil creer en una misma cuando eres una perfeccionista y cuando la competencia es grande. Pero estoy muy orgullosa de mí misma de haberlo logrado. Realmente no puedo reflexionar sobre todo porque este día ha sido una locura. Pero seguro que hoy voy a celebrar y mañana tengo un día libre, así que lo voy a disfrutar.

WTA Insider: Ahora tienes un registro de 12-1 en finales a lo largo de tu carrera en la ITF y la WTA y has ganado 10 sets consecutivos. Pero, ¿es seguro decir que esta fue la final de la WTA más complicada que has jugado desde que comenzaste tu racha? Hacía mucho viento.

Swiatek: Bueno, no soy una experta en manejar eso fácilmente. Las condiciones son las cosas que no puedes controlar, así que tienes que dejarlas ir. Pero hoy sentí que tenía que ganar feo y sentí que ambas estábamos bastante igualadas al principio. Así que fue difícil para mí jugar las cosas que quería jugar y jugar de acuerdo con el plan que teníamos.

Pero estoy bastante contenta de haber sido yo la que estuvo más sólida porque en estas condiciones lo más importante es, realmente, jugar la pelota. Sentí que María había estado arriesgando mucho con sus tiros de aproximación. Seguro que me estaba presionando, pero aun así logré recuperar la pelota. Eso es lo más importante para mí, permanecer en la jugada y no ser la que estaba cometiendo los errores. En realidad, no vi las estadísticas, pero creo que no tuvimos muchos ganadores, ¿verdad? Así que tal vez esta no fue la mejor final, pero seguro que me está dando mucha experiencia.

"I think just getting older and more experience helped because really, a few years ago I didn't even get the idea of being happy about winning ugly. I was like, what? That's not possible."

WTA Insider: Hace un año, tuviste problemas para aceptar la idea de "ganar feo" o encontrar un Plan B cuando no podías jugar perfectamente tu tipo de tenis. Durante los tres primeros meses de la temporada, te hemos visto encontrar soluciones en los partidos y aceptar el desafío. ¿Puedes hablar de ese cambio?

Swiatek: Eso es cierto. Creo que el hecho de hacerme mayor y tener más experiencia ayudó porque, en realidad, hace unos años ni siquiera tenía la idea de estar feliz por ganar feo. Yo estaba como, ¿qué? Eso no es posible.

Pero ahora mismo quiero usar la experiencia de otras jugadoras. Vi mucho tenis en los últimos dos años y he visto muchas remontadas y muchas veces en las que Rafa, por ejemplo, no estaba jugando su mejor tenis, pero aun así estaba encontrando soluciones. El último partido del que puedo hablar fue la final del Abierto de Australia, que fue alucinante para mí porque honestamente estaba sentado en las gradas e incluso yo estaba como, Oh, no creo que vaya a remontar, es un poco imposible. Pero lo hizo.

Esa es una lección para todas nosotras de que debemos seguir presionando y luchando y queriendo obtener las soluciones y mejorar. Creo que este tipo de experiencias y la gran inspiración que recibo de las jugadoras me dieron mucho.

@iga_swiatek’s top-line results over the last 12 months:



Rome WTA 1000: 🏆

Roland Garros: QF

US Open: R16

WTA Finals: Qualified

Australian Open: SF

Doha WTA 1000: 🏆

Indian Wells WTA 1000: 🏆@WTA World No.2 on Monday. pic.twitter.com/9hnAOjvrFI — WTA Insider (@WTA_insider) March 20, 2022

WTA Insider: Esta es la primera vez que gana torneos consecutivos, y mucho menos WTA 1000 consecutivos. ¿Cuál fue la clave para que continuaras con tu éxito desde Doha y mantuvieras tu nivel aquí?

Swiatek: Las primeras rondas fueron más inestables que de costumbre. Sobre todo con las condiciones aquí y las diferencias que teníamos porque Doha estaba tan húmedo que hasta el suelo estaba resbaladizo cuando salíamos de la pista. Al comienzo de este torneo, hablé con mi entrenador sobre aprender cómo es aquí y obtener la experiencia. Y realmente, no traté este torneo como algo en lo que realmente puedo jugar una semifinal aquí o tener un objetivo principal real.

Así que lo tomé paso a paso, de verdad. No me presioné mucho por las diferencias. Partido a partido, sentí que era cada vez más posible y simplemente sucedió. No sé. Simplemente fui con la corriente.

WTA Insider: El lunes serás la número 2 del mundo detrás de Ash Barty. ¿Cómo entiende eso tu cabeza?

Swiatek: Bueno, la cosa es que hoy es el primer día que lo escuché. Honestamente, no me estaba centrando realmente en eso. Ni siquiera sabía que era posible en este torneo, así que es una idea nueva para mí. Además, la clasificación nunca es la meta que quiero alcanzar, así que ni siquiera sé cómo reaccionar.

Durante los próximos días, estaré muy feliz por eso, pero en este momento es bastante surrealista. [Coincidiendo] con lo que hizo Aga Radwanska, significa mucho para mí.

Pero en este momento, parece que ser incluso la primera del mundo es más posible porque antes estaba como, OK, voy a jugar tenis, pero tal vez sea más alto, tal vez sea más bajo. ¿Pero ser la primera? Ahora, en realidad es posible. Así que tengo que reflexionar un poco más sobre eso, pero también seguir haciendo lo que estaba haciendo y no presionarme.

WTA Insider: Hay dos caras de la moneda. Por un lado, existe la posibilidad de obtener el número 1, pero por otro lado, ya tienes un buen banco de puntos en su bolsillo.

Swiatek: Seguro, especialmente después de lo que pasó el año pasado con la Race y no tener control de cómo van a jugar mis oponentes y si voy a llegar a las Finales o no. Esto me va a dar más libertad. Pero realmente, todas las cosas relacionadas con las clasificaciones, tengo que digerirlas un poco durante algún tiempo.