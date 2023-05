Una nueva serie documental de ESPN sobre Serena Williams promete ser "el relato más completo, íntimo y convincente" de su legendaria carrera como tenista.

La propia Williams estuvo presente en Nueva York el martes para presentar la nueva serie, titulada 'Serena Williams: In the Arena', en Disney Upfront, el escaparate anual de la próxima programación de la compañía. (ESPN es propiedad de Disney).

Además de ESPN, la serie de varios episodios será coproducida por Religion of Sports; la productora de Williams y Caroline Currier, Nine Two Six Productions; y 199 Producciones de Tom Brady. El siete veces ganador del Super Bowl, Brady, apareció en la última entrega de la serie 'In the Arena' en 2021 y 2022.

Aún no se ha anunciado una fecha de estreno para la serie.

"Varios de los torneos de Grand Slam más importantes de Serena y los hitos personales que definen se examinan y decodifican en detalle", decía un comunicado de prensa adjunto de ESPN. “La serie yuxtapone los espectaculares logros en la cancha y el impacto cultural de Serena con desafíos personales dramáticos. A pesar de todo, Serena lucha por mantener su lugar en la cima del mundo del tenis mientras hace malabarismos con la experiencia transformadora de formar una familia”.

La serie no será el primer documental en narrar la vida y la carrera de la 23 veces campeona de Grand Slam en individuales; en 2018, 'Being Serena' se emitió en HBO y documentó su primer embarazo en 2017; el complicado nacimiento de su hija, Alexis Olympian Ohanian, Jr.; y su posterior regreso al tenis. (En 2021, la película nominada al Premio de la Academia 'King Richard' ofreció una versión dramatizada de la infancia de Williams y su hermana, Venus, con el actor Will Smith interpretando el papel de su padre, Richard).

Después de jugar su último partido de tenis profesional en el US Open de 2022, Williams y su esposo, el emprendedor tecnológico Alexis Ohanian, anunciaron a principios de este mes en la Met Gala que esperan su segundo hijo.

“Estás hablando de construir conexiones con los fanáticos, y nuestra familia está súper obsesionada con Disney”, dijo Williams durante la presentación, según Deadline. “Mi gran plan era dar la noticia de mi bebé en Disney Upfront, pero Met Gala se interpuso en el camino de esos planes.