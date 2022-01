La gran cantidad de sorpresas en el Día 1 de la fase previa del Abierto de Australia parecían trasladarse al Día 2, ya que tanto la en forma Zheng Qinwen como la cabeza de serie número 2, Martina Trevisan, estuvieron al borde de la derrota.

Sin embargo, el cabeza de serie No. 13, Zheng, se recuperó de 5-1 en el desempate del segundo set para escapar de la ex semifinalista CoCo Vandeweghe 1-6, 7-6 (5), 6-1, y Trevisan luchó por un punto de partido para sobrevivir a Irina Fetecau 5-7, 7-6(10), 6-2 en 3 horas y 9 minutos.

Zheng, quien alcanzó su primera semifinal en apenas su cuarto cuadro principal de la WTA la semana pasada en el Melbourne Summer Set 1, tardó en recuperar esa forma en su debut en la fase previa del Grand Slam. La china de 19 años cometió 13 errores no forzados con tres tiros ganadores en el primer set y, aunque tomó una ventaja temprana en el segundo, no logró servir en el 5-4.

Melbourne 1: Zheng Qinwen beats Zvonareva in 3 sets for 1st WTA QF spot

Cuando Zheng cometió una doble falta para caer 5-1 en el desempate, se avecinaba una derrota sorpresa. Pero justo a tiempo, encontró su golpe de derecha para golpear un par de ganadores limpios, y Vandeweghe perdió el suyo, enviando dos golpes a la red en los dos últimos puntos del set. El tercer set fue un reverso del primero, con la ex No. 9 del mundo Vandeweghe cometiendo 12 errores no forzados contra dos ganadores. Zheng terminó con estilo, golpeando un ganador de resto limpio en su segundo punto de partido.

La ex cuartofinalista de Roland Garros, Trevisan, necesitó toda su resistencia para lograr una remontada contra la rumana Fetecau, número 215 del ranking mundial, que sirvió para su primera victoria en la fase previa de un Grand Slam con 5-4 en el segundo set.

Apostando por las líneas durante un desempate épico, Trevisan salvó un punto de partido en el 9-10 y finalmente convirtió su quinto punto de set después de superar el desafío de que el punto 10-10 se repitiera dos veces debido a llamadas de línea electrónicas erróneas.

Rakhimova, Yuan, Bonaventure mantienen su buena forma

Al igual que Zheng, la cabeza de serie No. 8 Kamilla Rakhimova también hizo un gran avance en la WTA la semana pasada, alcanzando su primer cuartos de final en Melbourne Summer Set 2. La rusa de 20 años busca estar en un cuadro principal de Grand Slam por tercera vez, y primero en el Abierto de Australia. Su campaña tuvo un buen comienzo con una victoria por 6-2, 6-3 sobre Gabriela Lee, una zurda rumana con un inusual revés a una mano.

La china Yuan Yue y la belga Ysaline Bonaventure fueron las primeras campeonas de la ITF W60 de 2022 la semana pasada en Traralgon y Bendigo respectivamente, y ambas ampliaron su racha ganadora en Melbourne. Yuan superó 7-5, 6-2 a Lesley Pattinama Kerkhove, y la jugadora de 23 años, número 162 del ranking, ha ganado 16 de sus últimos 17 partidos. Mientras tanto, Bonaventure necesitó solo 61 minutos para despedir a la ex No. 20 del mundo y cabeza de serie No. 10 del mundo Mihaela Buzarnescu por 6-2, 6-2.

"A dream for me is to again play on Rod Laver Arena. I'm still very proud of how I managed to win that tournament."



🇦🇩 @vjimenezk is looking to run through qualifying to the main draw in her quest to compete at Rod Laver Arena.#AusOpen 🔜 #AO2022 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2022

Jiménez Kasintseva, Avanesyan, Preston victorias para la juventud

Victoria Jiménez Kasintseva, subcampeona de Bonaventure en la final de Bendigo ITF W60, también aportó su gran forma al Abierto de Australia, el lugar de su triunfo junior en 2020. La andorrana de 16 años alcanzó el récord personal de No.202 esta semana y es la jugadora más joven en el Top 350, y obtuvo una victoria de calidad sobre Anastasia Zakharova 6-3, 6-1 en exactamente una hora.

La tenaz Zakharova, de 19 años, se convirtió silenciosamente en una dura rival a nivel de la WTA en la segunda mitad de 2021: las competidoras establecidas Oceane Dodin y Zarina Diyas necesitaron tres sets agotadores para sofocarla en Luxemburgo y Nur-Sultan respectivamente. Pero en el primer partido de la fase pevia de Grand Slam de Zakharova, cometió 39 errores no forzados para caer ante Jimenez Kasintseva, quien ahora se enfrentará a Rakhimova en un emocionate choque.

Otra rusa de 19 años que hizo su debut en la clasificación de Grand Slam, Elina Avanesyan, ganó 6-2, 6-7 (5), 6-3 sobre Kathinka Von Deichmann. Avanesyan ascendió del No. 720 al No. 261 en el transcurso de 2021 después de llegar a siete finales del ITF World Tour (incluido el título Versmold ITF W60), y mostró paciencia y valor para dominar la serie de golpes y defensa de la de Liechtenstein.

Jiménez Kasintseva ni siquiera fue la jugadora más joven en lograr una victoria en el evento de la previa de este año. Ese honor fue para la wildcard Taylah Preston, de 16 años, que disputa apenas su tercer torneo profesional y que derrotó a la ex número 32 del mundo, Kurumi Nara, 7-5, 6-4 en 1 hora y 31 minutos.

Preston ya había llamado la atención en su debut clasificatorio de la WTA en Melbourne Summer Set 1 la semana pasada con una sorpresa sobre Sara Errani. Ese resultado le permitió ingresar al ranking de la WTA en el puesto 1184 esta semana, y recibirá otro impulso con la victoria sobre Nara.

Jang sorprende a Errani, Kuzmova derroca a Gasanova

La ex número 5 del mundo, Errani, no pudo cambiar su suerte en el Abierto de Australia. La cuartofinalista de 2012 fue la cabeza de serie más alta en el No. 9 en caer en el Día 2, perdiendo 6-4, 6-4 ante la No. 212 del ranking Jang Su Jeong de Corea del Sur. Jang anotó 33 tiros ganadores por 23 errores no forzados para lograr su primera victoria en la fase previa de un Grand Slam desde el US Open de 2017, y continuará su apuesta por un debut en el cuadro principal de Grand Slam contra Preston.

La ex No. 43 del mundo Viktoria Kuzmova cayó al No. 158 después de un 2021 indiferente, pero la poderosa eslovaca demostró que aún podía dar la sorpresa después de derrotar a la cabeza de serie No. 16 Anastasia Gasanova 6-2, 6-4 en 1 hora y 21 minutos.

Gasanova había sido uno de los nombres en forma en el cuadro, ya que anotó su propia sorpresa al comenzar el año sobre Elina Svitolina en Adelaida, la segunda victoria de la rusa entre las Top 20 en tantos partidos. Sin embargo, su inconsistencia hasta ahora ha impedido que la joven de 22 años llegue al Top 100, y contra Kuzmova se deshizo por 43 errores no forzados y ocho dobles faltas.