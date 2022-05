Anhelina Kalinina, número 37 del ranking, continuó su buena temporada en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, logrando la primera victoria Top 10 de su carrera por 6-3, 6-0 sobre la cabeza de serie número 7 Garbiñe Muguruza.

Más temprano, el regreso de Bianca Andreescu se había acelerado con una victoria dominante por 6-1, 6-1 sobre la cabeza de serie número 5, Danielle Collins, en solo 69 minutos para llegar a la tercera ronda.

Kalinina ocupó el puesto número 165 en esta época el año pasado, pero la ex finalista junior del US Open ha comenzado a cumplir constantemente con su promesa adolescente en los últimos 12 meses. El verano pasado, compiló dos rachas ganadoras separadas de 14 partidos, la segunda de las cuales la llevó a su primera final de la WTA en Budapest.

Este año, la ucraniana ya alcanzó la cuarta ronda de Miami y los cuartos de final en Charleston, donde derrotó a Elena Rybakina por su primera victoria en el Top 20. En Madrid, ya había sacado a Sloane Stephens en su primer partido; y contra Muguruza en la tierra natal de la española, Kalinina no tuvo piedad mientras aceleraba hacia la victoria en 1 hora y 21 minutos. Se enfrentará a la cabeza de serie número 9 Emma Raducanu o a su compatriota Marta Kostyuk con un lugar en los cuartos de final en juego.

El récord pobre de Muguruza en su evento local WTA 1000 continúa. La ex No. 1 del mundo llegó a la tercera ronda solo una vez, en 2018, en ocho participaciones en el cuadro principal.

Gestión del partido: Kalinina dominó en todas las categorías estadísticas, disparando 26 tiros ganadores frente a los ocho de Muguruza y ganando el 74 % de los puntos con su primer servicio en comparación con el 56 % de su oponente. Golpeando sus pesados ​​golpes de fondo con intención y encontrando alegría particular al dar un paso en falso a Muguruza, Kalinina tenía el control de la mayoría de los intercambios desde la línea de fondo.

La jugadora de 25 años también pasó las pruebas mentales del partido con gran éxito. Salvó los seis puntos de break a los que se enfrentó: cuatro para llegar a 4-1, y dos más cuando superó un juego nervioso para sacar el primer set.

Kalinina mantuvo la ventaja al tomar otra pelea de varios deuce al comienzo del segundo set cuando Muguruza cometió una doble falta frente a su cuarto punto de quiebre del juego. La dos veces campeona de Grand Slam se tomó un tiempo de espera médico fuera de la pista cuando perdía 3-0 y ganó solo cuatro puntos más en la reanudación.

En palabras de Kalinina: "No esperaba que el marcador fuera a ser así. Estaba muy concentrada, incluso durante el partido no estaba pensando en el marcador. En el primer set sentí un poco de presión. Fue muy duro con pocas pelotas, pero cuando cerré el set me sentí mucho más confiada.

"Estoy teniendo muchos más partidos que en años anteriores, así que estoy adquiriendo mucha más experiencia. Cuanto más juegas con estas mejores jugadoras, más te sientes como en casa. El año pasado estaba jugando principalmente torneos de la ITF, así que para mí era importante llegar al Top 100".

Andreescu consigue su primera victoria en el Top 10 sobre tierra

En el cuarto partido de Andreescu después de su pausa de salud mental de seis meses, y el noveno cuadro principal de la WTA de su carrera en tierra batida, la canadiense obtuvo su primera victoria Top 10 desde que derrotó a Serena Williams en la final del US Open 2019, y la primera de su carrera fuera de las canchas duras.

Clasificada No. 111 al llegar a Madrid, la ex No. 5 del mundo Andreescu tiene garantizado regresar al Top 100 la próxima semana. Se enfrentará a la cabeza de serie No. 12 Jessica Pegula en un intento para alcanzar su primer cuartos de final desde Estrasburgo el año pasado después de que la estadounidense derrotara a Kaia Kanepi 6-3, 6-3 en minutos. Andreescu es la quinta jugadora con el ranking más bajo en lograr una victoria en el Top 10 en 2022.

Jugadorascon el ranking más bajo en derrotar a una rival Top 10 en 2022

No.409 Daria Saville d. No.10 Ons Jabeur 7-5, 6-7(0), 6-4, Indian Wells R2

No.231 Laura Siegemund d. No.5 Maria Sakkari 6-4, 3-1 ret., Stuttgart R2

No.146 Dayana Yastremska d. No.3 Barbora Krejcikova 6-3, 7-6(3), Dubai R2

No.115 Kaia Kanepi d. No.2 Aryna Sabalenka 5-7, 6-2, 7-6[7], Australian Open R4

No.111 Bianca Andreescu d. No.8 Danielle Collins 6-1, 6-1, Madrid R2

Gestión del partido: ambas jugadoras se pusieron en marcha en el encuentro por primera vez, golpeando una serie de ganadores espectaculares en los dos primeros juegos. Pero la combinación de Andreescu de defensa suprema y devolución agresiva le permitió tomar ventaja sobre Collins con un break por 2-1, y la forma de la estadounidense se evaporó.

Andreescu se anotó nueve juegos consecutivos mientras Collins acumulaba errores no forzados: 33 en total, en comparación con los nueve de Andreescu. La subcampeona del Abierto de Australia tuvo sus oportunidades de volver al partido al comienzo del segundo set, pero Andreescu amplió su ventaja con un juego decisivo en los puntos importantes para ganar tres peleas seguidas de varios deuce. En este tramo, Collins no pudo convertir seis puntos de juego.

Cuatro ganadores en un juego permitieron a Collins romper el servicio de Andreescu y ponerse en el marcador por 4-1, pero este destello de calidad fue breve. Las dobles faltas consecutivas allanaron el camino para otra concesión de su servicio, y Andreescu selló su tercer punto de partido con un servicio ganador.

Andreescu sobre su actuación: "Sabía que tenía que hacer una muy buena actuación porque a ella le ha ido muy bien recientemente; no esperaba que fuera así en absoluto. Pero me apegué a mi plan de juego y funcionó.

"Lo que hice bien hoy es que me quedé en el momento presente y me dije a mí mismo que no se acaba hasta que se acaba, incluso con 6-1, 4-1. Empezó a golpear la pelota con más fuerza y ​​a veces entraba, a veces no". Pero lo que hizo fue muy inteligente porque eso a su vez me presionó. Si no me hubiera mantenido firme, probablemente habría regresado al partido. Es una pista bastante grande, por lo que es fácil dar un paso atrás. Pero yo tenía esa mentalidad de quedarme en la pista".

Andreescu sobre volver a estar centrada: "He estado tratando de encontrar el camino de regreso, y estuvimos hablando el otro día sobre cómo espero que no tome demasiados partidos. Estaba feliz de haber podido entrar en esa zona de nuevo y encontré todos los tics que me ayudaron en mis partidos anteriores. Realmente ayuda, incluso pequeñas cosas como tocar la línea o golpear los zapatos con la raqueta, ayuda mucho.

"[En términos de patrones], cuando busco mi golpe de derecha, estoy corriendo y siendo agresiva, ejerciendo presión desde el principio con mi devolución, con mi servicio. Todas las situaciones iniciales, como el servicio ancho y hazla correr hacia el otro lado".