Jugando su primer partido en tierra en casi dos años, la cabeza de serie No. 2 Naomi Osaka se recuperó de un comienzo lento para derrotar a la jugadora de la previa Misaki Doi 7-5, 6-2 en la primera ronda del Mutua Madrid Open.

La reinante campeona del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Australia se había retirado del swing de tierra batida de otoño del año pasado debido a una lesión en el tendón de la corva y no había competido en la tierra batida desde su derrota en la tercera ronda ante Katerina Siniakova en Roland Garros 2019.A pesar de esa derrota, es una temporada en la que está feliz de mirar hacia atrás.

"Cuando jugaba en tierra ese año, no me sentí incómoda en absoluto", dijo Osaka. "Los dos partidos que perdí, fue más mental que físico. Por ejemplo, no me sentía incómoda deslizándome o no me sentía tan cansada. Así que estoy realmente emocionada de recuperar esa mentalidad y comenzar a sentirme más cómoda en tierra".

Osaka ha declarado que dominar las superficies naturales, donde aún no ha alcanzado una final de la WTA, es un objetivo para 2021. Su intención es hacer que su juego funcione para la tierra, en lugar de reacondicionarlo.

"Trato de jugar a mi manera natural", dijo Osaka. "Yo diría que si empiezo a pensar en apretar demasiado, me vuelvo un como a empujar y no es muy bueno para mí. Por supuesto que quieres adaptarte a la tierra y hacer cosas que sean beneficiosas, pero con suerte no cambiaré demasiado ".

Contra su compatriota japonesa Doi, mantuvo su enfoque para superar un apretado primer set antes de afirmar su autoridad en el segundo, y finalmente sumó 26 ganadores contra 15 errores no forzados.

El resultado mejoró el cara a cara de Osaka contra Doi a 3-0, y contra jugadoras japonesas en el nivel WTA (incluida la clasificación) a 9-3. El único partido que perdió ante una compatriota en un cuadro principal de la WTA fue 6-3, 6-0 ante Kurumi Nara en la primera ronda de Tokio 2017.

"Definitivamente siento mucha presión adicional", dijo Osaka acerca de jugar contra compatriotas. "Obviamente quieres jugar bien contra una jugadora que es del mismo país. Nunca sé realmente qué esperar porque siento que [Doi] siempre juega mejor cuando juego contra ella, así que es un poco difícil controlar mis emociones. Pero creo que pude hacerlo bastante bien".

"Cada vez que juego con ella o entreno con ella, siempre siento que debería tener una clasificación más alta solo en función del ritmo de su pelota y lo que es capaz de hacer. Creo que tiene un golpe de derecha realmente bueno. Es muy raro que me sienta dictada alrededor, pero hay momentos en que ella es capaz de sacar provecho de la bola más corta y simplemente empujarme lejos".

La evaluación de Osaka del talento de Doi fue muy evidente durante un excelente comienzo para este último. Rechazando voleas de impulso y dictando desde el suelo con su derecha izquierda, Doi hizo el break de inmediato. Pero el juego de alto riesgo del número 79 del mundo también filtró errores, y después de perder tres puntos para una ventaja de 3-0, Osaka tomó el control.

Foto por Mutua Madrid Open

Cada vez más cómoda en intercambios más largos y encontrando algunos ángulos notables, Osaka ganó cinco de seis juegos para avanzar a 5-3. Una ráfaga de errores no forzados le impidió sacar el set en el primer intento, pero después de luchar seis deuce para romper de nuevo a Doi por 6-5, la ex número uno del mundo no cometió ningún error la segunda vez.

El servicio de Osaka aumentó en efectividad a medida que avanzaba el partido. Perdió solo cuatro puntos detrás de él en el segundo set mientras aceleraba para establecer una fecha de segunda ronda contra la semifinalista del Abierto de Australia, Karolina Muchova. La checa solo necesitó 69 minutos para despedir a Wang Qiang por 6-1, 6-3.

Back on the clay, back with a win 💪



🇯🇵 @naomiosaka defeats fellow countrywoman Doi 7-5, 6-2 to reach Round 2 in Madrid, where she will face Muchova!#MMOPEN pic.twitter.com/YqJKppHTY7 — wta (@WTA) April 30, 2021

El poder de Sabalenka demasiado para Zvonareva

La cabeza de serie No. 5 Aryna Sabalenka superó la experiencia de la jugadora de la previa Vera Zvonareva y su propia racha obstinada para ganar su primer partido 6-1, 6-2 en 66 minutos. La bielorrusa consiguió 37 ganadores frente a los seis de la ex número 2 del mundo Zvonareva, y perdió el servicio solo una vez.

La principal lucha de Sabalenka fue con su dejada. Ella había sobresalido con su dejada en el camino a la final de Stuttgart la semana pasada, pero estuvo 0 de 5 en el primer set de hoy. No obstante, Sabalenka persistió y finalmente dio sus frutos. En general, solo ganaría tres puntos de sus 11 intentos de dejada, pero el último de esos puntos de partido sellados para ella.

El resultado es la primera victoria en el cuadro principal de Sabalenka en Madrid en su tercera participación en la capital española. En 2018, superó la fase previa pero cayó ante Bernarda Pera en la primera ronda, y en 2019 Svetlana Kuznetsova la detuvo en el primer obstáculo.

A ding-dong of a contest 🔔



🇬🇷 @mariasakkari turns things around against Anisimova to win 0-6, 6-1, 6-4!#MMOPEN pic.twitter.com/LArnXEnaOO — wta (@WTA) April 30, 2021

Sakkari emerge en la cima de una oscilante batalla, Kasatkina gana épico partido

Maria Sakkari y Daria Kasatkina tomaron rutas escénicas en la segunda ronda. La cabeza de serie número 16, Sakkari, perdió los primeros siete juegos de su partido contra Amanda Anisimova, pero se recuperó para ganar los siguientes ocho y, finalmente, el partido 0-6, 6-1, 6-4.

Ambas jugadoras estaban empatadas con 86 puntos cada una, pero tomó hasta la mitad del set decisivo para que tanto Sakkari como Anisimova jugaran bien al mismo tiempo. La ventaja inicial de la griega resultó crucial. A pesar de que la estadounidense de 19 años amenazó con un regreso tardío al capturar varios juegos de maratón, Sakkari logró mantener la nariz al frente en todo momento y superó la línea de meta en su tercera pelota de partido.

Sealed with a kiss 😘



🇷🇺 @DKasatkina outlasts Begu in a 3-hour tussle to line up a meeting with No.5 seed Sabalenka.#MMOPEN pic.twitter.com/ZBC8wJLzY0 — wta (@WTA) April 30, 2021

Kasatkina necesitó más pelotas de partido para frenar a la jugadora de la previa Irina-Camelia Begu 4-6, 6-4, 7-6 (1) en tres horas y un minuto.

La rusa había ganado siete de sus ocho encuentros anteriores con Begu, incluidos los últimos seis partidos y los últimos 10 sets seguidos. Pero Begu históricamente ha jugado algo de su mejo tenis en Madrid, donde alcanzó los cuartos de final en 2015 y 2016, y empujó a la número 37 del mundo hasta el final.

Kasatkina lideró 5-2 en el set decisivo, pero falló seis pelotas de partido con el servicio de Begu y un séptimo con 6-5. Pero la ex número 10 del mundo se mantuvo firme para dominar el siguiente desempate, sellando su octava oportunidad cuando Begu encontró la red. Kasatkina, dos veces campeón esta temporada en el Phillip Island Trophy y San Petersburgo, se medirá a Sabalenka en la segunda ronda.