El jueves en el All England Club, Anett Kontaveit balanceó su raqueta por última vez en una pista de individuales como tenista profesional.

Kontaveit, de 27 años, anunció el mes pasado que se retiraría después de Wimbledon debido a una lesión degenerativa en la espalda. La ex No. 2 del mundo cayó en la segunda ronda ante Marie Bouzkova, perdiendo 6-1, 6-2. Kontaveit permanece en el cuadro de dobles mixtos con el finlandés Emil Ruusuvuori.

"Fue increíble tener la pista 18 llena de gente, tanta gente animándome", dijo Kontaveit. "Por supuesto, el partido no salió como yo quería, pero estaba tan feliz de poder jugar frente a tanta gente, que tanta gente que me quisiera ver jugar por última vez en individuales".

En fotos: la carrera de Anett Kontaveit

El anuncio de retiro de Kontaveit fue un shock para el vestuario del Hologic WTA Tour. Ons Jabeur hizo todo lo posible para tratar de convencer a Kontaveit a no retirarse, pero la estonia dejó en claro que su decisión no era una cuestión de elección.

"Es realmente bonito que estén tratando [de disuadirme]", dijo Kontaveit. "Mucha gente lo intentó".

"Pero estas decisiones, porque no puedo jugar sin dolor casi todo el partido, fue algo que, por supuesto, consideré durante mucho tiempo. Pero fue una decisión muy difícil, y una vez que decido algo tan grande como esto, por lo general, no empieces a dudarlo".

Congratulations on your career and thank you for every memory @AnettKontaveit_

🥺💛 pic.twitter.com/9JjcjPEuiL — Iga Świątek (@iga_swiatek) July 6, 2023

Daria Kasatkina considera a Kontaveit como uno de sus mejores amigos en la gira.

"Saber que va a terminar muy temprano, considerando su edad, me rompe el corazón", dijo. "Pero estoy bastante segura de que Anett será una persona feliz en la vida. Tiene muchos intereses. Es una persona muy interesante y creo que encontrará su lugar, seguro".

Kontaveit se sentó con wtatennis.com antes del torneo para reflexionar sobre su viaje:

WTA Insider: ¿Cuándo comenzó a cristalizarse para ti la realidad de tu retirada?

Kontaveit: No tengo un momento exacto donde fue una decisión clara, pero lo había pensado un poco. Simplemente no quería hablar de eso públicamente y causar un escándalo cuando no estaba seguro de algo. Pasé por todo tipo de emociones diferentes mientras ocurría este procesamiento.

Entonces, sí, lo había pensado por un tiempo. La espalda me ha estado molestando desde el año pasado, así que era algo que sabía en ese momento que iba a ser difícil de manejar jugando al tenis. Sentía que no podía dar el 100 por ciento cada vez que jugaba, por lo que también era mentalmente difícil no poder hacer eso.

WTA Insider: ¿Qué supone esto para tí?

Kontaveit: Diría que ahora me siento en paz con eso, pero definitivamente fue difícil antes, especialmente justo antes del anuncio. Fue muy duro. Estaba triste y molesta. Ha sido toda mi vida. Esto es lo que he hecho durante la mayor parte de los 27 años que he vivido. Así que sí, creo que fue algo difícil de procesar.

Pero un día me desperté y me sentía feliz de nuevo. Creo que el tiempo me ayudó a aceptarlo.

Foto por WTA/Jimmie48

WTA Insider: La respuesta del vestuario fue abrumadora después de que anunciaras que Wimbledon sería tu último torneo. ¿Eso te sorprendió?

Kontaveit: Todas han sido muy amables y han dicho algunas palabras muy amables y bonitas, deseándome suerte para los próximos capítulos. Ha sido muy conmovedor y aprecio que todas sean tan amables y comprensivas al respecto.

Creo que era una persona muy sociable, así que estoy muy contenta de que haya tantas chicas que se preocupan por mí, con las que me llevo bien y que realmente me desean lo mejor.

"I was very, very sad. I honestly tried to convince her not to, but it didn't work out." - Ons Jabeur

Ha sido genial poder compartir este tipo de viaje con Ons y Maria, por ejemplo, porque hemos crecido juntas. Los conozco desde juniors y estoy muy feliz de verlas hacerlo bien. Ha sido increíble que yo también haya podido hacerlo bien.

Así que jugar a este alto nivel al mismo tiempo, jugar finales una contra la otra, ha sido realmente especial.

Foto por WTA/Jimmie48

WTA Insider: Te llevas bien con todas, desde la parte superior del ranking hasta las jugadoras de menor ranking, ya sean individuales o dobles. ¿Cuál ha sido el secreto para mantener esas relaciones con sus competidoras?

Kontaveit: No estoy segura. Es un ambiente muy competitivo. No es fácil hacer amigas aquí, seguro.

Solo ha sido un proceso. He estado de gira durante bastantes años y he tenido tiempo de conocer a muchas de las chicas. Pase lo que pase en la pista, me gusta dejarlo en la pista y luego fuera de la pista todas podemos ser amigables y llevarnos bien. Creo que eso es algo de lo que estoy tratando de hacer.

WTA Insider: ¿Qué es lo que más te sorprendió de tu carrera?

Kontaveit: Creo que tenía el objetivo de llegar al Top 10, pero en algún momento, creo que en realidad no creía que eventualmente lo lograría. Así que estoy muy orgullosa de las cosas que he logrado y de los títulos que he ganado.

Incluso llegar a las Finales de la WTA como la primera estonia en la historia, creo que es algo importante. Viniendo de un país pequeño, es un poco más difícil soñar en grande. Estás tratando de ser más realista porque no tienes tantos modelos a seguir frente a ti. Tengo a Kaia [Kanepi] y ella estaba en el Top 20.

Pero nadie había sido Top 10. Nadie había llegado a las Finales de la WTA. Así que había muchas cosas con las que ni siquiera te atreverías a soñar.

Foto por WTA/Jimmie48

WTA Insider: What was the most meaningful moment of your career?

Kontaveit: Tough question. I don't know if I should say the Australian Open quarters or if I should say the WTA Finals. But of course, I think nothing beats winning a tournament, so I'd say winning my first WTA tournament.

WTA Insider: ¿Qué te depara el futuro inmediato?

Kontaveit: Estoy estudiando psicología en la Universidad de Indiana, así que voy a hacer eso. Tomaré más clases, así que tendré más que hacer. Espero hacer algunos viajes espontáneos. Tengo que encontrar amigos que no estén trabajando. Es muy difícil.

Pero aparte de eso, no tengo grandes planes. Creo que necesito aprender a relajarme un poco, tomarme un tiempo libre y descubrir qué quiero hacer. Creo que estudiar ya es un gran compromiso, así que me ocuparé de eso por ahora.

WTA Insider: ¿Te seguiremos viendo en el tenis?

Kontaveit: Creo que quiero seguir conectado con el tenis. No sé exactamente cómo lo voy a hacer en este momento, pero tal vez haga algo con el tenis estonio y un poco de estudio, y luego veremos. No prometo nada ahora mismo. Ya veremos qué tipo de ideas se me ocurren.

Pero sí, creo que sería bueno usar esta experiencia que obtuve de la gira más adelante en la vida.

Foto por WTA/Jimmie48

WTA Insider: ¿Qué ha significado para ti ser tenista profesional?

Kontaveit: Ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho y una de las cosas más gratificantes que he hecho. Ha sido toda mi vida.

Me ha enseñado tantas cosas y estoy muy, muy agradecida de haber podido hacer esto.