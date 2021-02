Después de 14 días de cuarentena claustrofóbica, y una corriente animada de ejercicios de agilidad en la habitación e infinitas pelotas golpeando las paredes y los colchones, en realidad hubo algo de tenis el domingo.

"Creo que todos se sienten muy afortunadas de estar fuera del período de cuarentena y de entrenar, preparándose para comenzar a competir esta semana, hoy", dijo Johanna Konta en su conferencia de prensa previa al torneo. “Algunas personas ya comenzaron a competir hoy”.

Mientras hablaba, el día 1 del Gippsland Trophy y el Yarra Valley Classic estaba presenciando 32 individuales WTA y ocho partidos de dobles esparcidos por las instalaciones del Melbourne Park.

Las ocho cabezas de serie todas tuvieron byes en la primera ronda, y muchas saltarán a la pista el lunes. Aquí algunos de los partidos para ver en estos WTA 500s:

Yarra Valley Classic

No. 5 Serena Williams vs. Daria Gavrilova

En su primer día libre de cuarentena, Serena y su hija Olympia se dirigieron inmediatamente al zoológico de Adelaida.

“Teníamos un calendario en nuestra habitación y todos los días marcamos una X en los días que pasaban y un gran círculo en el día de fin de la cuarentena”, explicó Serena. "Y le prometimos que la llevaríamos al zoológico para ver koalas y canguros".

Posteriormente, la madre de Olympia derrotó a Naomi Osaka en un tiebrek en el tercer set en una exhibición de Adelaida.

"Estoy tan contenta de que haya terminado", admitió Serena, "porque estar en una habitación con una niña de 3 años y ser su mejor amiga es definitivamente difícil, especialmente después de entrenar y hacer ejercicio. Pero honestamente, de verdad, no cambiaría nada, pasar horas y horas y horas con ella fue muy divertido".

Ahora le espera un poco de tiempo en la pista con la wildcard australiana Gavrilova, que venció a Viktoria Kuzmova el domingo en dos sets. Williams ha ganado los tres partidos entre ellas, incluidos los Juegos Olímpicos de 2016.

A sus 39 años, Serena es siete veces campeona del Abierto de Australia en individuales y necesita uno más para igualar el récord histórico de 24 de Margaret Court.

No. 3 Karolina Pliskova contra Elisabetta Cocciaretto

Pliskova ha tenido éxito en los eventos previos al Abierto de Australia.

Hace poco más de un año, tuvo una carrera espectacular en Brisbane, derrotando a tres de los 20 mejores oponentes en su camino hacia el título. Naomi Osaka fue su víctima semifinal y Madison Keys perdió en la final. Pliskova llegó a la tercera ronda del Abierto de Australia del año pasado.

El domingo, se le preguntó a Pliskova sobre jugar un torneo de preparación en el mismo lugar que el próximo Grand Slam.

"Creo que puede ser bueno en un punto", dijo. “En realidad, nunca experimenté eso. Vamos a ver".

Ya ha jugado dos partidos esta temporada, cayendo ante Anastasia Gasanova en la segunda ronda en Abu Dhabi.

La italiana de 20 años ya ha tenido éxito, llegando a la final en el Abierto de Praga de septiembre pasado. Allí ganó seis partidos antes de perder ante Kristina Kucova en la final, cuando era adolescente. También venció a Donna Vekic en 2020 y se clasificó para el cuadro principal del Abierto de Australia, perdiendo ante Angelique Kerber en la primera ronda.

Pliskova y Cocciaretto nunca han jugado.

Clara Burel contra Camila Giorgi

Estas dos están encantadas de encontrarse en el cuadro principal, pero el premio del ganador es un partido de segunda ronda con la campeona defensora del Abierto de Australia y segunda cabeza de serie, Sofia Kenin.

Burel, en el puesto 237, es una de las dos adolescentes en este cuadro. Tiene 19 años y alcanzó la tercera ronda el año pasado en el Grand Slam de su casa en Roland Garros, derrotando a Arantxa Rus y Kaja Juvan. Jugó principalmente en eventos de la ITF en 2020.

Giorgi, por otro lado, es una veterana de 29 años. La italiana tiene un estilo atrevido y ha ganado dos títulos individuales y más de 4 millones de dólares en premios a lo largo de su carrera. Actualmente ocupa el puesto número 76. En 2020, llegó a la tercera ronda del Abierto de Australia, perdiendo ante la campeona de 2016, Angelique Kerber, y a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, ante la eventual ganadora Naomi Osaka.

Estas dos nunca se han enfrentado.

Gippsland Trophy

No. 1 Simona Halep contra Anastasia Potapova

"Necesitaba un poco de oxígeno hoy después de dos semanas de cuarentena, así que no es fácil", dijo Halep después de su victoria en la exhibición de Adelaida sobre Ashleigh Barty en un tiebreak en el tercer set. “En realidad, estaba muy nerviosa. Sentí que era la primera vez que jugaba un partido .

Después de ganar Slams en 2018 (Roland Garros) y 2019 (Wimbledon), Halep no repitió la tendencia en 2020. Lo más cerca que estuvo fue hace un año, perdiendo en la semifinal del Abierto de Australia ante Garbine Muguruza. Optó por no viajar a Nueva York para el US Open y cayó ante Iga Swiatek en la cuarta ronda del Abierto de Francia. En la cúspide de los 30 (cumple en septiembre), esta temporada contará.

Potapova, la ascendente rusa de 19 años, pasó a la segunda ronda con una contundente victoria por 6-3, 6-0 sobre Whitney Osuigwe. Clasificado No. 101, Potapova perdió un partido de primera ronda ante Maria Sakkari a principios de este mes en Abu Dhabi.

No.3 Elina Svitolina contra Andrea Petkovic

Cuando Victoria Azarenka preguntó en Twitter qué estaban haciendo sus compañeras jugadoras en cuarentena que no suelen hacer, Svitolina tuvo una respuesta preparada: "Pasé 1000000 horas en insta, tiktok y twitter". El signo de puntuación era un emoji de cara amarilla con ojos grandes y ni una sonrisa ni un ceño fruncido.

Un millón de horas puede ser una ligera exageración, pero Svitolina, la número 5 del mundo, ha tenido más suerte que la mayoría. Ya jugó cuatro partidos oficiales este año, llegando a cuartos de final en Abu Dhabi antes de perder ante Veronika Kudermetova en un tiebreak en el tercer set.

Andrea Petkovic es una especie de virtuosa de las redes sociales, y también una jugadora de tenis bastante justa. Ha logrando el ranking más alto de su carrera en el No. 9 y ha alcanzado las semifinales en Roland Garros y los cuartos de final del Abierto de Australia.

Svitolina lidera el cara a cara 3-0.

No. 14 Cori Gauff contra Jil Teichmann

Es difícil de creer, pero Cori "Coco" Gauff solo tiene 16 años. Ella es sustancialmente más rápida y más fuerte que la jugadora que voló hasta la conciencia de los fans casuales del tenis cuando alcanzó la cuarta ronda en Wimbledon en 2019.Hizo lo mismo, hace un año en Melbourne, antes de perder ante la eventual campeona Sofia Kenin en la cuarta ronda.

Gauff, que ya ocupaba el puesto 48, dividió dos partidos en Abu Dhabi al comienzo de la temporada, perdiendo ante Maria Sakkari en la segunda ronda.

Teichmann, una suiza de 23 años, ocupa el puesto 57. Las dos nunca se han enfrentado.

Nota importante: Ajla Tomljanovic vs.Alize Cornet, primer partido en la Margaret Court Arena (la ganadora se enfrentará a la No. 2 Naomi Osaka)

ORDEN DE JUEGO:

MARGARET COURT ARENA - 11:00 a.m. inicio

Gippsland Trophy - Alizé CORNET (FRA) vs. Ajla TOMLJANOVIC (AUS)

Gippsland Trophy - [14] Coco GAUFF (USA) vs. Jil TEICHMANN (SUI)

Yarra Valley Classic - Daria GAVRILOVA (AUS) vs. [5] Serena WILLIAMS (USA)

No antes de las 6:30 p.m.

Gippsland Trophy - [1] Simona HALEP (ROU) vs. Anastasia POTAPOVA (RUS)

1573 ARENA - 11:00 a.m. inicio

Yarra Valley Classic - Misaki DOI (JPN) vs. [11] Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS)

Gippsland Trophy - Destanee AIAVA (AUS) vs. Chloe PAQUET (FRA)

Gippsland Trophy - Andrea PETKOVIC (GER) vs. [3] Elina SVITOLINA (UKR)

Yarra Valley Classic - [3] Karolina PLISKOVA (CZE) vs. Elisabetta COCCIARETTO (ITA)

PISTA 5 - 10:30 a.m. inicio

Gippsland Trophy - Varvara LEPCHENKO (USA) vs. Mayo HIBI (JPN)

Gippsland Trophy - Zarina DIYAS (KAZ) vs. [16] Laura SIEGEMUND (GER)

Gippsland Trophy - [13] Jelena OSTAPENKO (LAT) vs. Danka KOVINIC (MNE)

Gippsland Trophy - [9] Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) vs. Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK)

PISTA 6 - 1:00 p.m. inicio

Gippsland Trophy - [5] Samantha STOSUR (AUS) / ZHANG Shuai (CHN) vs. Arina RODIONOVA (AUS) / Storm SANDERS (AUS)

Gippsland Trophy - Monica NICULESCU (ROU) / Patricia Maria TIG (ROU) vs. Caroline GARCIA (FRA) / Nadia PODOROSKA (ARG)

Gippsland Trophy - Irina-Camelia BEGU (ROU) / WANG Qiang (CHN) vs. [7] Laura SIEGEMUND (GER) / Vera ZVONAREVA (RUS)

Gippsland Trophy - Mona BARTHEL (GER) / ZHU Lin (CHN) vs. Marie BOUZKOVA (CZE) / Sara SORRIBES TORMO (ESP)



PISTA 7 - 10:30 a.m. inicio

Yarra Valley Classic - Olga DANILOVIC (SRB) vs. Greet MINNEN (BEL)

Yarra Valley Classic - HSIEH Su-Wei (TPE) vs. Alison VAN UYTVANCK (BEL)

Yarra Valley Classic - Nina STOJANOVIC (SRB) vs. [13] Danielle COLLINS (USA)

Yarra Valley Classic - [9] Donna VEKIC (CRO) vs. Tsvetana PIRONKOVA (BUL)

PISTA 8 - 10:30 a.m. inicio

Gippsland Trophy - Anna KALINSKAYA (RUS) vs. Katie BOULTER (GBR)

Yarra Valley Classic - [14] Nadia PODOROSKA (ARG) vs. Francesca JONES (GBR)

Gippsland Trophy - [10] WANG Qiang (CHN) vs. Jasmine PAOLINI (ITA)

Gippsland Trophy - Caty MCNALLY (USA) vs. [8] Karolina MUCHOVA (CZE)

PISTA 10 - 11:00 a.m. inicio

Yarra Valley Classic - Olivia GADECKI (AUS) / Belinda WOOLCOCK (AUS) vs. Jaimee FOURLIS (AUS) / Charlotte KEMPENAERS-POCZ (AUS)

Yarra Valley Classic - Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) / Anastasija SEVASTOVA (LAT) vs. [6] XU Yifan (CHN) / YANG Zhaoxuan (CHN)

Yarra Valley Classic - Anna KALINSKAYA (RUS) / Viktoria KUZMOVA (SVK) vs. [5] Alexa GUARACHI (CHI) / Desirae KRAWCZYK (USA)

Yarra Valley Classic - Aleksandra KRUNIC (SRB) / Martina TREVISAN (ITA) vs. Bernarda PERA (USA) / Rebecca PETERSON (SWE)

Yarra Valley Classic - Arantxa RUS (NED) / Tamara ZIDANSEK (SLO) vs. Andreea MITU (ROU) / Raluca OLARU (ROU)

PISTA 13 - 10:30 a.m. inicio

Yarra Valley Classic - Clara BUREL (FRA) vs. Camila GIORGI (ITA)

Yarra Valley Classic - Vera ZVONAREVA (RUS) vs. Kristyna PLISKOVA (CZE)

Yarra Valley Classic - Vera LAPKO (BLR) vs. [7] Petra MARTIC (CRO)

Yarra Valley Classic - [8] Marketa VONDROUSOVA (CZE) vs. Varvara GRACHEVA (RUS)