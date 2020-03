INDIAN WELLS, CA, USA --Debido a preocupaciones por salud, el 2020 BNP Paribas Open no se celebrará en este momento.

El torneo anunció el domingo en las redes sociales que el primer evento Premier Mandatory del año no comenzará la semana del 9 de marzo después de que se detectó localmente un caso de coronavirus (COVID-19).

El evento tomó la decisión después de seguir el consejo de los profesionales médicos en un esfuerzo por mantener a los participantes y asistentes seguros.

En un comunicado en la página web del evento, el torneo dijo:

El Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside ha declarado una emergencia de salud pública para el Valle de Coachella después de un caso confirmado de coronavirus (COVID-19) localmente. Como resultado, el 2020 BNP Paribas Open no tendrá lugar en este momento debido a las preocupaciones relacionadas con el coronavirus y la seguridad de los participantes y asistentes al evento. Esto sigue el consejo de profesionales médicos, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Estado de California.

"Existe un riesgo demasiado grande, en este momento, para la salud pública del área del condado de Riverside al realizar una gran evento de este tamaño", dijo el Dr. David Agus, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California. “No es de interés público para los fans, jugadores y áreas vecinas que este torneo continúe. Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de coronavirus ".

"Apreciamos la postura proactiva que los organizadores del torneo están adoptando para garantizar la salud y la seguridad pública", dijo Martin Massiello, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Eisenhower Health.

"Estamos muy decepcionados de que el torneo no se lleve a cabo, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, los fans, jugadores,jugdores, voluntarios, patrocinadores, empleados, vendedores y todos los involucrados en el evento son de suma importancia", dijo el Director del Torneo Tommy Haas "Estamos preparados para celebrar el torneo en otra fecha y exploraremos opciones".

Cualquier persona que haya comprado entradas directamente del torneo puede solicitar un reembolso para el torneo 2020 o un crédito para el torneo 2021.

Steve Simon, Presidente y CEO de la WTA, hizo el siguiente comunicado acerca de la no celebración del 2020 BNP Paribas Opend:

“Primero y ante todo, no hay nada más importante que proteger la salud de nuestras jugadoras, personal, voluntarios y fans que asisten a nuestros eventos. Basados en el consejo médico del 8 de marzo, lamentamos que el 2020 BNP Paribas Openno se celebrará tal y como estaba previsto. La WTA empatiza con aquellos afectados por el coronavirus en está región y por el mundo. Estamos decepcionados que nuestros fans no podrán ver el evento y nuestas jugadoras también están decepcionadas por no poder competir estas próximas semanas, así como los patrocinadores que apoyan el evento. Sin embargo, entendemos que esta decisión se ha tomado el interés de la salud y seguridad pública que es la prioridad en este momento. Es demasiado pronto especular que pasará en los otros torneos que siguen. Seguiremos supervisando la situación muy de cerca. La salud y al seguridad siempre ocupan el primer lugar”.