Every second-round match at the Western & Southern Open is on the Day 3 schedule, including popcorn clashes such as Iga Swiatek against Ons Jabeur and Naomi Osaka taking on Coco Gauff. Defending champion Victoria Azarenka and top seed Ashleigh Barty are also in action.

CENTER COURT starts at 10:00 AM

[4] Elina SVITOLINA (UKR) vs Angelique KERBER (GER)

NB 11:00 AM Coco GAUFF (USA) vs [2] Naomi OSAKA (JPN)

2 ATP matches

NB 7:00 PM [Q] Caroline GARCIA (FRA) vs [8] Garbiñe MUGURUZA (ESP)

Head to Head More Head to Head 1 - Matches Played 1

GRANDSTAND starts at 10:00 AM

2 ATP matches

NB 2:00 PM [1] Ashleigh BARTY (AUS) vs [Q] Heather WATSON (GBR)

Paula BADOSA (ESP) vs [3] Aryna SABALENKA (BLR)

1 ATP match

NB 8:30 PM [5] Karolina PLISKOVA (CZE) vs Yulia PUTINTSEVA (KAZ)



STADIUM 3 starts at 10:00 AM

4 ATP matches

NB 5:00 PM Ons JABEUR (TUN) vs [6] Iga SWIATEK (POL)

Jessica PEGULA (USA) vs [12] Simona HALEP (ROU)

Paula BADOSA (ESP) / Sara SORRIBES TORMO (ESP) vs Coco GAUFF (USA) / Caty MCNALLY (USA)

Head to Head More Head to Head 1 - Matches Played 1

COURT 4 starts at 10:00 AM

[7] Bianca ANDREESCU (CAN) vs Karolina MUCHOVA (CZE)

[11] Petra KVITOVA (CZE) vs Veronika KUDERMETOVA (RUS)

Jelena OSTAPENKO (LAT) vs [13] Jennifer BRADY (USA)

Shelby ROGERS (USA) vs [10] Belinda BENCIC (SUI)

[9] Barbora KREJCIKOVA (CZE) vs Dayana YASTREMSKA (UKR)

[8] Darija JURAK (CRO) / Andreja KLEPAC (SLO) vs Bethanie MATTEK-SANDS (USA) / Iga SWIATEK (POL)



COURT 7 starts at 11:00 AM

[15] Elise MERTENS (BEL) vs Elena RYBAKINA (KAZ)

NB 1:00 PM [WC] Bernarda PERA (USA) vs [WC] Jil TEICHMANN (SUI)

NB 2:30 PM Alison RISKE (USA) vs [14] Victoria AZARENKA (BLR)

[WC] Magda LINETTE (POL) / Bernarda PERA (USA) vs Samantha STOSUR (AUS) / ZHANG Shuai (CHN)

[6] Gabriela DABROWSKI (CAN) / Luisa STEFANI (BRA) vs Victoria AZARENKA (BLR) / Jessica PEGULA (USA)

Head to Head More Head to Head 1 - Matches Played 1