NUEVA YORK -- El partido de primera ronda de Serena Williams en el US Open fue eléctrico. Jugando su último torneo, la seis veces campeona del US Open superó a Danka Kovinic 6-3, 6-3 y avanzó a la segunda ronda. Ella se enfrenta a la No.2 Anett Konteveit el miércoles.

La noche de apertura en el estadio Arthur Ashe comenzó con una hermosa interpretación de "One Moment in Time" del coro ucraniano Dumka de Nueva York. Después de que la estrella de Broadway Anika Noni Rose cautivara al público con el Himno Nacional, Williams y Kovinic salieron a la cancha.

The queen of Queens. pic.twitter.com/WipNUcGL5q — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022

The crowd is READY. pic.twitter.com/OOF2LfE6EO — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022

Director Spike Lee assisted with the coin toss before the match. Foto por Getty Images

Vintage Serena 🤩 pic.twitter.com/ytZkglejpi — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022

Anna Wintour, Editor-in-chief at Vogue Magazine, was in the crowd for the evening. Foto por Getty Images

With her family in her supporter's box and stars and icons of industry littered throughout the record-breaking sell-out crowd, Williams rode the wave of love and support to victory.

"Tengo muchas ganas de ver este partido", dijo la No. 5 Ons Jabeur después de su primera victoria en el Día 1. "Estoy apoyando a Serena. Tengo que hacerlo. Ella es realmente increíble. Espero que pueda ganar tantos partidos como pueda". . Es simplemente increíble."

This is why you’re the 🐐 my friend. Well done @serenawilliams — Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) August 30, 2022

we here. watching the 🐐. I love you @serenawilliams pic.twitter.com/VGMBT3LbUN — Coco Gauff (@CocoGauff) August 29, 2022

Coco Gauff inicialmente pensó que vería el partido desde su habitación de hotel. Entonces ella tuvo un cambio de opinión.

"Estaba estirando y pensé, he estado viniendo al US Open desde que tenía ocho años, todos los años, no me he perdido un año", dijo Gauff después de registrar su primera victoria en Ashe. "Pasamos de mirar a jugar, lo cual es genial. Para ser honesta, solo vinimos a ver a Serena o Venus.

"Entonces pensé que este era su último partido. Siento que a los ocho años me gustaría ver esto. Como estoy en el torneo, por lo general no me gusta quedarme, pero esto es una vez". -una oportunidad única en la vida. Así que dije, tengo que ir y escuché que algo especial iba a suceder".

Aquí está lo mejor de las redes sociales para resumir una noche para recordar:

The celebs are out for #Serena pic.twitter.com/aYh2Verchx — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022

All the emotion from #SerenaWilliams inside Arthur Ashe Stadium tonight. pic.twitter.com/GvMPzdviiC — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022

Billie Jean King greets Serena Williams on court after the match. Foto por Getty Images

An icon speaks on an icon@Oprah says what we're thinking on this night. Thank you, Serena. pic.twitter.com/IMNWUD0xP9 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022