From Belinda Bencic's lightning-quick reflexes on grass to Yulia Putintseva's creative defence on clay and some hardcourt magic from Ons Jabeur and Bianca Andreescu, all the best points of 2021 in one place.

The 2021 WTA Tour season has featured a plethora of wild winners, lung-busting rallies and miraculous hot shots. Watch the 10 wildest winners above, and take a deep dive into the best points by surface and the best match-point plays below.

The top 25 clay points of 2021

25. Elisabetta Cocciaretto vs Reka Luca Jani, Budapest R1

24. Simona Halep vs Elise Mertens, Madrid R3

23. Sara Sorribes Tormo vs Camila Giorgi, Rome R1

22. Lauren Davis vs Sofia Kenin, Charleston 500 R2

21. Ashleigh Barty vs Yaroslava Shvedova, Rome R2

20. Natalia Vikhlyantseva vs Maryna Zanevska, Lausanne QF

19. Camila Osorio vs Stefanie Voegele, Bogota QF

18. Clara Tauson vs Ajla Tomljanovic, Charleston 250 R2

17. Yulia Putintseva vs Magda Linette, Strasbourg QF

16. Petra Martic vs Wang Qiang, Parma QF

15. Jil Teichmann vs Elina Svitolina, Madrid R1

14. Camila Osorio vs Clara Tauson, Charleston 250 QF

13. Elise Mertens vs Veronika Kudermetova, Istanbul SF

12. Alizé Cornet vs Kristyna Pliskova, Strasbourg R1

11. Sara Errani vs Sara Sorribes Tormo, Parma R2

10. Marta Kostyuk vs Daria Kasatkina, Istanbul R2

9. Irina Bara vs Anna-Lena Friedsam, Cluj-Napoca R1

8. Irina Bara vs Kristina Kucova, Cluj-Napoca R2

7. Garbiñe Muguruza vs Bernarda Pera, Rome R2

6. Sara Sorribes Tormo vs Camila Giorgi, Rome R1

5. Wang Qiang vs Petra Martic, Parma QF

4. Venus Williams vs Jennifer Brady, Madrid R1

3. Yulia Putintseva vs Coco Gauff, Rome R1

2. Yulia Putintseva vs Kaja Juvan, Belgrade R1

1. Laura Siegemund vs Iga Swiatek, Madrid R2

The top 25 grass points of 2021

25. Victoria Azarenka vs Yuliya Hatouka, Bad Homburg R1

24. Zhang Shuai vs Kristina Mladenovic, Nottingham QF

23. Marina Melnikova vs Katie Volynets, Nottingham R1

22. Jelena Ostapenko vs Ons Jabeur, Eastbourne R2

21. Liudmila Samsonova vs Victoria Azarenka, Berlin SF

20. Wang Xinyu vs Arina Rodionova, Nottingham R1

19. Veronika Kudermetova vs Karolina Muchova, Berlin R1

18. Elena Rybakina vs Elina Svitolina, Eastbourne R2

17. Veronika Kudermetova vs Karolina Muchova, Berlin R1

16. Harriet Dart vs Caroline Garcia, Birmingham R1

15. Nadia Podoroska vs Petra Kvitova, Bad Homburg QF

14. Nadia Podoroska vs Petra Kvitova, Bad Homburg QF

13. Wang Xinyu vs Arina Rodionova, Nottingham R1

12. Anett Kontaveit vs Bianca Andreescu, Eastbourne R2

11. Jule Niemeier vs Belinda Bencic, Berlin R1

10. Anastasija Sevastova vs Marta Kostyuk, Eastbourne R1

9. Ons Jabeur vs Caty McNally, Birmingham R1

8. Anastasija Sevastova vs Marta Kostyuk, Eastbourne R1

7. Katerina Siniakova vs Angelique Kerber, Bad Homburg F

6. Viktorija Golubic vs Belinda Bencic, Eastbourne R2

5. Daria Kasatkina vs Ons Jabeur, Birmingham F

4. Daria Kasatkina vs Jelena Ostapenko, Eastbourne SF

2. Marta Kostyuk vs Daria Kasatkina, Birmingham R2

1. Belinda Bencic vs Petra Martic, Berlin R2

The top 25 indoor hard court points of 2021

25. Stefanie Voegele vs Rebecca Peterson, Nur-Sultan R1

24. Nina Stojanovic vs Sorana Cirstea, Lyon R1

23. Aliaksandra Sasnovich vs Simona Halep, Linz R2

22. Emma Raducanu vs Wang Xinyu, Linz R2

21. Anna Danilina vs Kristina Mladenovic, Nur-Sultan R1

20. Viktorija Golubic vs Caroline Garcia, Lyon R2

19. Svetlana Kuznetsova vs Jaqueline Cristian, St. Petersburg QF

18. Alison Van Uytvanck vs Yulia Putintseva, Nur-Sultan F

17. Elise Mertens vs Aliaksandra Sasnovich, Luxembourg R2

16. Wang Xinyu vs Emma Raducanu, Linz R2

15. Vera Zvonareva vs Fiona Ferro, St. Petersburg R2

14. Kamilla Rakhimova vs Veronika Kudermetova, St. Petersburg R2

13. Kaja Juvan vs Jaqueline Cristian, Cluj-Napoca R1

12. Aliaksandra Sasnovich vs Simona Halep, Linz R2

11. Anett Kontaveit vs Ekaterina Alexandrova, Moscow F

10. Veronika Kudermetova vs Kamilla Rakhimova, St. Petersburg R2

9. Anastasia Gasanova vs Anastasia Pavlyuchenkova, St. Petersburg R2

8. Yulia Putintseva vs Zhang Shuai, Ostrava R1

7. Clara Tauson vs Viktorija Golubic, Lyon F

6. Simona Halep vs Elena-Gabriela Ruse, Cluj-Napoca R1

5. Kamilla Rakhimova vs Veronika Kudermetova, St. Petersburg R2

4. Iga Swiatek vs Yulia Putintseva, Ostrava R2

3. Jil Teichmann vs Alison Riske, Ostrava R2

2. Magda Linette vs Oceane Dodin, Ostrava R1

1. Anastasia Potapova vs Caroline Garcia, Ostrava R1

The top 50 outdoor hard court points of 2021

50. Anastasija Sevastova vs Jil Teichmann, Adelaide QF

49. Ashleigh Barty vs Jil Teichmann, Cincinnati F

48. Hsieh Su-Wei vs Ons Jabeur, Chicago 500 R2

47. Sara Sorribes Tormo vs Ons Jabeur, Miami R4

46. Camila Osorio vs Viktorija Golubic, Chicago 250 R1

45. Paula Badosa vs Ons Jabeur, Indian Wells SF

44. Aryna Sabalenka vs Sloane Stephens, Montréal R2

43. Yulia Putintseva vs Jaqueline Cristian, Portoroz R1

42. Maria Sakkari vs Bianca Andreescu, Miami SF

41. Elise Mertens vs Elina Svitolina, Gippsland Trophy QF

40. Hsieh Su-Wei vs Marketa Vondrousova, Abu Dhabi R1

39. Ajla Tomljanovic vs Alizé Cornet, Gippsland Trophy R1

38. Paula Badosa vs Victoria Azarenka, Indian Wells F

37. Viktorija Golubic vs Maria Sakkari, Indian Wells R2

36. Elise Mertens vs Jessica Pegula, Dubai QF

35. Danielle Collins vs Sloane Stephens, San Jose R2

34. Anastasia Pavlyuchenkova vs Leylah Fernandez, Indian Wells R3

33. Jasmine Paolini vs Mai Hontama, Indian Wells R1

32. Katerina Siniakova vs Garbiñe Muguruza, Montréal R2

31. Angelique Kerber vs Katerina Siniakova, Indian Wells R2

30. Viktorija Golubic vs Camila Osorio, Chicago 250 R1

29. Bianca Andreescu vs Sara Sorribes Tormo, Miami QF

28. Conny Perrin vs Liang En-Shuo, Prague R1

27. Tereza Martincova vs Greet Minnen, Prague SF

26. Garbiñe Muguruza vs Barbora Krejcikova, Cincinnati R3

25. Garbiñe Muguruza vs Anett Kontaveit, WTA Finals Guadalajara F

24. Jasmine Paolini vs Alizé Cornet, Chicago 250 R2

23. Sara Sorribes Tormo vs Bianca Andreescu, Miami QF

22. Ons Jabeur vs Paula Badosa, Indian Wells SF

21. Anna Kalinskaya vs Petra Martic, Miami R2

20. Coco Gauff vs Jil Teichmann, Gippsland Trophy R1

19. Elina Svitolina vs Camila Osorio, Tenerife R1

18. Camila Osorio vs Elina Svitolina, Tenerife R1

17. Jasmine Paolini vs Alison Riske, Portoroz F

16. Ashleigh Barty vs Garbiñe Muguruza, Yarra Valley Classic F

15. Zheng Saisai vs Clara Tauson, Tenerife R2

14. Hsieh Su-Wei vs Madison Brengle, Indian Wells R1

13. Caty McNally vs Sloane Stephens, San Jose R1

12. Leylah Fernandez vs Anastasia Pavlyuchenkova, Indian Wells R3

11. Belinda Bencic vs Coco Gauff, Adelaide SF

10. Belinda Bencic vs Coco Gauff, Adelaide SF

9. Elina Svitolina vs Camila Osorio, Tenerife R1

8. Nadia Podoroska vs Francesca Jones, Yarra Valley Classic R1

7. Kaja Juvan vs Petra Martic, Portoroz R1

6. Coco Gauff vs Shelby Rogers, Adelaide QF

5. Victoria Azarenka vs Paula Badosa, Indian Wells F

4. Kristina Mladenovic vs Han Na-Lae, San Jose R1

3. Elise Mertens vs Yulia Putintseva, San Jose QF

2. Bianca Andreescu vs Garbiñe Muguruza, Miami R4

1. Ons Jabeur vs Danielle Collins, Indian Wells R3

The top 50 match-point wins of 2021

50. Garbiñe Muguruza vs Tereza Martincova, Moscow R2

49. Kaja Juvan vs Greet Minnen, Nur-Sultan R1

48. Elena-Gabriela Ruse vs Lucia Bronzetti, Palermo QF

47. Elena-Gabriela Ruse vs Danielle Collins, Hamburg QF

46. Bianca Andreescu vs Sara Sorribes Tormo, Miami QF

45. Rebecca Peterson vs Stefanie Voegele, Nur-Sultan R1

44. Laura Siegemund vs Kateryna Kozlova, Madrid R1

43. Mayar Sherif vs Lucrezia Stefanini, Tenerife R1

42. Storm Sanders vs Nuria Párrizas Díaz, Prague R2

41. Ekaterina Alexandrova vs Tereza Martincova, St. Petersburg R2

40. Kateryna Kozlova vs Ana Bogdan, Budapest R2

39. Anett Kontaveit vs Beatriz Haddad Maia, Indian Wells R4

38. Gabriella Da Silva Fick vs Aliaksandra Sasnovich, Phillip Island Trophy R2

37. Tsvetana Pironkova vs Marta Kostyuk, Miami R1

36. Tereza Martincova vs Viktoria Kuzmova, Prague QF

35. Linda Fruhvirtova vs Emma Navarro, Charleston 250 R2

34. Alizé Cornet vs Elena-Gabriela Ruse, Indian Wells R1

33. Victoria Azarenka vs Elina Svitolina, Doha QF

32. Nadia Podoroska vs Mayar Sherif, Miami R1

31. Jelena Ostapenko vs Daria Kasatkina, Eastbourne SF

30. Danielle Collins vs Paula Ormaechea, Budapest QF

29. Victoria Azarenka vs Angelique Kerber, Miami R3

28. Ons Jabeur vs Hsieh Su-Wei, Chicago 500 R2

27. Belinda Bencic vs Tereza Martincova, Chicago 500 R3

26. Anett Kontaveit vs Maria Sakkari, Ostrava F

25. Clara Tauson vs Marie Bouzkova, Luxembourg QF

24. Kristina Kucova vs Irina Bara, Cluj-Napoca (Winners Open) R2

23. Magda Linette vs Daria Kasatkina, Cleveland QF

22. Jelena Ostapenko vs Yulia Putintseva, Indian Wells R3

21. Marketa Vondrousova vs Jil Teichmann, Chicago 500 R3

20. Veronika Kudermetova vs Karolina Muchova, Berlin R1

19. Nina Stojanovic vs Yulia Putintseva, Miami R2

18. Sara Sorribes Tormo vs Anastasia Gasanova, Abu Dhabi R3

17. Iga Swiatek vs Yulia Putintseva, Ostrava R2

16. Bernarda Pera vs Aleksandra Krunic, Moscow R1

15. Jelena Ostapenko vs Angelique Kerber, Rome R3

14. Anastasia Potapova vs Belinda Bencic, Dubai R3

13. Sara Sorribes Tormo vs Bernarda Pera, Miami R1

12. Leylah Fernandez vs Sara Sorribes Tormo, Monterrey SF

11. Kateryna Kozlova vs Lucia Bronzetti, Courmayeur R1

10. Nadia Podoroska vs Greet Minnen, Yarra Valley Classic R2

9. Mayar Sherif vs Mihaela Buzarnescu, Cluj-Napoca (Winners Open) SF

8. Anastasia Pavlyuchenkova vs Jennifer Brady, Madrid R3

7. Ons Jabeur vs Leylah Fernandez, Birmingham R2

6. Katerina Siniakova vs Jessica Pegula, Bad Homburg R2

5. Katerina Siniakova vs Garbiñe Muguruza, Montréal R2

4. Ons Jabeur vs Danka Kovinic, Charleston 250 SF

3. Leylah Fernandez vs Viktorija Golubic, Monterrey F

2. Zarina Diyas vs Anna Karolina Schmiedlova, Luxembourg R1

1. Ons Jabeur vs Anna Kalinskaya, Indian Wells R4

The top 20 match-point saves of 2021 (by players who went on to win)

20. Maria Sakkari vs Jessica Pegula, Miami R4

19. Jil Teichmann vs Elina Svitolina, Madrid R1

18. Maria Sakkari vs Jessica Pegula, Miami R4

17. Iga Swiatek vs Barbora Krejcikova, Rome R3

16. Marina Melnikova vs Katie Volynets, Nottingham R1

15. Victoria Azarenka vs Alizé Cornet, Bad Homburg R2

14. Nao Hibino vs Misaki Doi, Charleston 250 R1

13. Kristina Kucova vs Ekaterine Gorgodze, Gdynia QF

12. Shelby Rogers vs Christina McHale, Strasbourg R1

11. Camila Giorgi vs Nina Stojanovic, Lyon R2

10. Ashleigh Barty vs Kristina Kucova, Miami R2

9. Nao Hibino vs Misaki Doi, Charleston 250 R1

8. Victoria Azarenka vs Yulia Putintseva, Grampians Trophy R2

7. Maria Sakkari vs Jessica Pegula, Miami R4

6. Marina Melnikova vs Katie Volynets, Nottingham R1

5. Aryna Sabalenka vs Tsvetana Pironkova, Miami R2

4. Jil Teichmann vs Anastasija Sevastova, Adelaide QF

3. Jil Teichmann vs Elina Svitolina, Madrid R1

2. Jil Teichmann vs Elina Svitolina, Madrid R1

1. Jasmine Paolini vs Valentini Grammatikopoulou, Lausanne R1