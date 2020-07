es shouldn’t get involved with politics and just entertain. Firstly, this is a human rights issue. Secondly, what gives you more right to speak than me? By that logic if you work at IKEA you are only allowed to talk about the “GRÖNLID” 🤷🏽‍♀️?

Osaka también discute su perspectiva como una jugadora japonesa que representa un "país muy homogéneo", y se enorgullece de haber inspirado a una chica birracial en Japón. "Realmente espero que el patio de recreo sea un lugar más amigable para ella ahora que puede señalar un modelo a seguir y estar orgullosa de quién es, y soñar en grande", concluye Osaka.

Muchos de los pensamientos de Osaka le serán familiares a la antigua Guarnición número 4 del mundo, a quien The Guardian entrevistó en el 30 aniversario de su mejor carrera de Grand Slam en la final de Wimbledon en 1990, en la que la estadounidense derrotó a Monica Seles por 3-6. , 6-3, 9-7 y Stefanie Graf 6-3, 3-6, 6-4 seguidos en cuartos de final y semifinales.

Osaka also discusses her perspective as a Japanese player representing a "very homogeneous country", and expresses pride at the thought that she may have inspired a biracial girl in Japan. "I really hope that the playground is a friendlier place for her now that she can point to a role model and be proud of who she is - and dream big," concludes Osaka.